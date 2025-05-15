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Novofon Новофон сервис облачной телефонии ex-Zadarma
УПОМИНАНИЯ
Novofon и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
|Димитров Игорь 2 2
|Арсентьев Андрей 69 1
|Карев Дмитрий 1 1
|Ширеев Дмитрий 1 1
|Степанов Антон 69 1
|Суслова Наталья 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
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