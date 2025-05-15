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Novofon Новофон сервис облачной телефонии ex-Zadarma


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 MANGO OFFICE и ГК «Ростелеком» возглавили рейтинг ВАТС в 2025 году 1
14.02.2024 Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде 1
06.02.2023 Отзывы о ZCRM и IP-телефонии от компании Zadarma: «Мало инструментов для работы с маркетингом» 2
02.02.2023 Сервис Новофон (ex-Zadarma) представил функцию суфлёра в АТС 1
23.11.2021 Сервис телефонии Zadarma объявил о распродаже номеров и тарифов 1
14.10.2021 Обновленная бесплатная CRM от Zadarma – подробная аналитика и мобильная версия 2
29.09.2021 Сервис облачной телефонии Zadarma запустил интеграцию с MS Teams 1
22.12.2020 Телефония Zadarma представила бесплатный инструмент речевой аналитики 1
28.04.2020 Телефония Zadarma анонсировала интеграцию с ГосУслугами 1
07.04.2020 Сервис Zadarma представил бесплатные видеоконференции 2
17.09.2019 Сервис Zadarma представил бесплатную CRM-систему ZCRM 2
03.07.2019 Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 2
10.06.2019 Лето от Zadarma: бесплатные 8-800, уведомление в Viber, интеграция со сторонними CRM 2
20.12.2018 Новый Год от Zadarma: бесплатные 8-800, 30% скидки на номера и тарифные пакеты 2
25.09.2018 Сервис Zadarma представил бесплатный коллтрекинг 1
25.07.2018 Сервис Zadarma представил тарифные пакеты АТС 1
18.06.2018 Zadarma запустила официальную интеграцию телефонии с CRM Мегаплан 1
24.01.2018 Скидка на миллион лет: сервис Zadarma поздравил миллионного пользователя 1
19.12.2017 Облачная телефония Zadarma интегрирована в ЕСИА («ГосУслуги») 1
12.12.2017 Бесплатная АТС Zadarma получила официальные интеграции с Zoho CRM и Salesforce CRM 1
14.11.2017 Сервис Zadarma снизил и заморозил стоимость на номера 8-800 1
17.10.2017 Новый бот ZadarmaBot позволяет уведомлять о пропущенных звонках в АТС и принимать SMS 1
04.09.2017 Провайдер Zadarma объявил о бесплатном подключении номеров 8-800 и значительном снижении тарифов 1
05.07.2017 Облачная АТС Zadarma объявляет летние скидки 1
07.06.2017 Виртуальная АТС Zadarma анонсирует новую функцию: несколько голосовых приветствий 1
22.12.2016 Проект Zadarma дарит бесплатные номера 8-800 и другие подарки 1
20.12.2016 Обзор интернет-центра Zyxel Keenetic III. Просто добавь телефон 1
14.12.2016 Проект Zadarma представил бесплатную АТС для пользователей CRM 1
28.10.2016 Выпущено новое бесплатное приложение IP-телефонии для Windows 3
27.10.2016 В «ПланФиксе» появилась телефония 1
15.09.2015 Оператор Zadarma разработал бесплатный виджет обратного звонка 1
08.07.2015 Zadarma выпускает SIM-карты с тарифами и возможностями IP-телефонии 2
07.04.2014 Московский номер стоимостью в 700 входящих минут 2
15.04.2013 Телефонный номер от Zadarma теперь можно подключить в 100 городах России 1
15.04.2013 Zadarma: Облачная АТС в 100 городах России 1
28.05.2012 АТС Zadarma: из "облака" и без оплаты 1
28.05.2012 Проект Zadarma представил бесплатную облачную АТС 3
22.11.2011 Новая услуга Zadarma позволит разговаривать с абонентами 70 стран мира по цене мобильного звонка внутри страны 2

Публикаций - 38, упоминаний - 52

Novofon и организации, системы, технологии, персоны:

Мегаплан 81 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 2
Meta Platforms - Facebook 4463 2
Telegram Group 2183 2
Salesforce.com 433 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8875 1
Ростелеком 9894 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2949 1
МегаФон 9219 1
Amazon Inc - Amazon.com 3042 1
Microsoft Corporation 24823 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Philips 2063 1
ZyXEL Communications 299 1
Цифра ГК 2467 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 1
RetailCRM 32 1
Zendesk 36 1
SkyDNS - СкайДНС 34 1
Zoho Corporation 20 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
SIPUNI 8 1
Mobitel 31 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2495 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8280 32
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1120 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 21
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7026 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 12
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1910 8
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 448 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 6
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4562 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28214 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21063 4
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон 291 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8618 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 795 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 3
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 112 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 879 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 539 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12573 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24650 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4362 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9455 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 690 2
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 310 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12382 2
Call-tracking - колл-трекинг, отслеживание телефонных звонков 40 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3504 2
Оповещение и уведомление - Notification 4853 2
Apple iOS 7948 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 513 3
МТС Автосекретарь 67 3
Google Android 14230 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 207 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 2
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 170 2
Qsoft amoCRM 112 2
Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM 12 2
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 2
Google Play - Google Store - Android Market 3343 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Windows 15878 1
Apple - App Store 2930 1
Microsoft Teams - MS Teams 572 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
Яндекс.DNS 17 1
NVision Барьер 674 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
ZyXEL Keenetic 38 1
OPKG - open package management - система управления пакетами 3 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
Мегаплан CRM 8 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
Transmission - BitTorrent-клиент c открытым исходным кодом 4 1
Zoho DESK - Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus - Zoho ManageEngine Desktop Central - Zoho ManageEngine ADSelfService Plus 6 1
Димитров Игорь 2 2
Арсентьев Андрей 69 1
Карев Дмитрий 1 1
Ширеев Дмитрий 1 1
Степанов Антон 69 1
Суслова Наталья 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17784 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2808 3
Россия - СФО - Новосибирск 4414 3
Европа 24368 2
США - Нью-Йорк 3103 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1167 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13398 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4048 1
Канада 4919 1
Испания - Мадрид 171 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Украина 7660 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2033 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3350 1
Испания - Каталония - Барселона 744 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Болгария - Республика 778 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1176 1
Беларусь - Минск 648 1
Польша - Варшава 108 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5887 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6541 5
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1778 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1665 2
Философия - Philosophy 459 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3541 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6332 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5219 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1268 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1291 1
Латинский алфавит 191 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7906 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6499 1
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Металлы - Медь - Copper 807 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1591 1
Математика - Арифметика - Arithmetic 74 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 273 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 430 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1949 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 537 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 994 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 124 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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