Сервис Zadarma представил бесплатные видеоконференции
Сервис телефонии Zadarma представил новый и актуальный сегодня продукт – бесплатные видеоконференции для общения с удаленными сотрудниками, клиентами и родственниками.
Среди возможностей видеоконференции:
- до 50 пользователей одновременно;
- неограниченное время конференции;
- шифрование видеопотока;
- HD-качество;
- доступ с любого удобного устройства;
- демонстрация экрана;
- чат для обмена контентом и сообщениями.
Отличительным и конкурентным преимуществом продукта является простота подключения – конференция Zadarma не требует дополнительных регистраций и программного обеспечений. Клиент заходит в личный кабинет, создает новую комнату и отправляет ссылку на него остальным участникам. Они в свою очередь просто переходят по ссылке, попадают в браузер и начинают моментальное общение.
Если вы хотите подключиться к видеоконференции со своего смартфона или планшета, потребуется установить фирменное приложение Zadarma Conf в Google Play или App Store.
P.S. Также с целью поддержки клиентов в непростой период сервис телефонии предложил 30% скидку на 2 месяца на тарифный пакет Офис. Подробности в блоге компании.