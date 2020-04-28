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Телефония Zadarma анонсировала интеграцию с ГосУслугами

Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Облака

Сервис облачной телефонии Zadarma представил интеграцию с порталом ГосУслуги (ЕСИА). Теперь подключить виртуальный российский номер (включая номера 8-800 и мобильные) можно без загрузки документов, всего лишь авторизовавшись на портале ГосУслуги.

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Телефония Zadarma анонсировала интеграцию с ГосУслугами

«Мы первые, кто представил на рынке интеграцию с ГосУслугами еще осенью 2017 года. Но после, в результате разночтений в законодательстве, были вынуждены приостановить авторизацию с целью подключения новых номеров (ранее подключенные продолжали работать). И вот спустя время, получив официальный ответ, мы вновь рады представить интеграцию с ЕСИА, которая в первую очередь сэкономит время для наших новых клиентов. Более того, сегодня получить подтвержденную учетную запись на ГосУслугах можно не выходя из дома, благодаря онлайн банку. Этот факт дополнительно расширяет количество потенциальных пользователей облачной телефонии», – рассказывают представители сервиса Zadarma.

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