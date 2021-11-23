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Сервис телефонии Zadarma объявил о распродаже номеров и тарифов

В честь «Черной пятницы» Zadarma объявляет о начале большой распродажи на телефонные номера и тарифные пакеты АТС.

  • 50-процентная скидка на полгода на абонентскую плату на телефонные номера в 30 странах мира (среди прочих, номера в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Самаре, Уфе, Хабаровске)
  • Тарифный пакет «Корпорация» можно приобрести на два месяца со скидкой 40%;
  • Пакет «Офис» предлагается со скидкой 30%, также на два месяца.Тарифы уже включают исходящие минуты на звонки в разные регионы, телефонные номера, а также расширенные возможности АТС.

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Помимо этого, до 11 января 2022 года увеличено количество бесплатных минут распознавания речи:

  • Для тарифа «Стандарт» — 100 минут;
  • Для «Офиса» — 500 бесплатных минут;
  • Для пакета «Корпорация» целая 1000 минут распознавания.

С полным списком стран и подробностями акции можно ознакомиться в официальном блоге компании. Все скидки действуют до 3 декабря 2021 года.

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