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Индексная книга (каталог) CNews*
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RetailCRM



23.12.2024 «Контур» и MoreKIT представили универсальный коннектор для автоматизации проверки контрагентов 1
02.11.2024 «ЮKassa» и ритейлеры дали прогнозы на «День Холостяка» и «Черную Пятницу» 1
06.09.2024 Только 12% онлайн-покупателей полностью перешли на маркетплейсы — исследование RetailCRM 1
03.09.2024 «Телфин» представил собственную интеграцию с Yclients 1
26.08.2024 Почему покупатели бросают корзины в интернет-магазинах — исследование 1
22.08.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2023 1
05.06.2023 Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации 1
13.02.2023 Life Pay выпустила приложение, которое превращает компьютер в кассу 1
27.04.2022 Выручка MCN Telecom в России увеличилась на 16% по итогам 2021 года 1
21.10.2021 Mango Office обновил платформу сквозной аналитики и коллтрекинга 1
08.09.2021 MCN Telecom добавила интеграцию телефонии с CRM для агентств недвижимости 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
18.03.2021 «Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
08.07.2020 MCN Telecom расширил линейку тарифов и пакетов на номера и звонки внутри России 1
04.10.2019 На Selectel TechDay объявили о запуске облачных услуг нового поколения 1
03.07.2019 Интеграция АТС Zadarma и Zendesk 1
29.06.2018 «АТОЛ Онлайн» подвел итоги первого года работы 1
09.06.2018 MCN Telecom доработал программный продукт IP АТС WELLtime под запросы среднего и крупного бизнеса 1
08.06.2018 MCN Telecom интегрировал IP АТС WELLtime с CRM-системой «Битрикс24» 1
31.05.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» появилось приложение GROTEM / Express 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 1
08.02.2018 «АТОЛ Онлайн»: 100 млн чеков за восемь месяцев 1
17.11.2017 MCN Telecom интегрировала облачную АТС с retailCRM 2
10.11.2017 «Атол» и OFD.RU предложили экономичный вариант перехода на онлайн-кассы 1
25.05.2017 «Атол» запустил сервис по аренде онлайн-касс 1
29.03.2017 Виртуальная АТС Mango Office интегрирована с retailCRM 1
14.12.2016 «Яндекс.Касса» поможет интернет-магазинам выставлять счета через retailCRM 1
28.01.2015 Число подключений АТС «Телфин.Офис» в 2014 г. увеличилось более чем на 30% 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

RetailCRM и организации, системы, технологии, персоны:

МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 8
VK - YClients - УайКлаентс 39 7
Roistat 12 7
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 269 6
1С-Битрикс - Bitrix 579 6
Мегаплан 76 6
ЛайфТелеком - Телфин 213 5
8213 4
Robokassa - Робокасса 51 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 3
Ростелеком 9701 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 2
Salesforce.com 427 2
Zendesk 36 2
UMI - Umisoft - Юмисофт 16 2
NetCAT - НетКэт 39 2
1С-Рарус 887 2
Samsung Electronics 10255 1
SAP SE 5277 1
Microsoft Corporation 24625 1
Softline - Софтлайн 2811 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Naumen - Наумен 626 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Selectel - Селектел 385 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 322 1
Эвотор - Evotor 184 1
PayPal 654 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Тензор 98 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Google LLC 11775 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
ВТБ Страхование 61 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 21 1
Почта России ПАО 2112 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Qlean 7 1
Intel Capital 148 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Timepad - ТаймПэд Лтд 12 1
Альфа-Банк 1769 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 19
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 10
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8458 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 5
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 314 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 2
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Qsoft amoCRM 107 15
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 14
UMI.CMS 65 8
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 7
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 82 4
Simtech CS-Cart CMS 14 4
МСН Телеком WELLtime IP АТС - ВАТС 7 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 3
МСН Телеком Виджет 3 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
WordPress Foundation - WordPress 223 2
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 2
1С:CRM 68 2
YUcrm - Ю-СРМ 3 2
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 2
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Office 3734 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Microsoft Office 365 940 1
Zoho Office Suite - Zoho Docs - Zoho Writer - Zoho Sheets - Zoho CRM 12 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Naumen ITSM365 40 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Terrasoft Creatio 96 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
Tilda Publishing - сервис конструирования сайтов 23 1
Selectel HyperServer 2 1
Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
Мельников Александр 86 7
Носова Юлия 12 3
Павлов Иван 76 3
Лобанов Константин 2 2
Тюрина Мария 54 2
Кармишин Дмитрий 25 2
Кириченко Игорь 49 1
Бойко Андрей 50 1
Соколов Артем 45 1
Колчина Оксана 11 1
Козловский Андрей 11 1
Новиков Юрий 9 1
Тугов Александр 14 1
Жалнин Александр 2 1
Опилкин Максим 8 1
Сакиб Максим 2 1
Аниканова Мария 15 1
Пивоваров Даниил 1 1
Бурмистрова Мария 4 1
Ефанова Мария 2 1
Скатин Алексей 33 1
Шикинов Александр 21 1
Вайнер Всеволод 26 1
Румянцев Антон 47 1
Осокин Андрей 10 1
Селихов Дмитрий 12 1
Хорошилов Иван 4 1
Романова Надежда 12 1
Солодкин Дмитрий 7 1
Назаров Леонид 4 1
Ляшко Константин 2 1
Ходасевич Дмитрий 1 1
Бызов Дмитрий 38 1
Фахрутдинов Валентин 6 1
Букашкин Антон 5 1
Шовковая Евгения 4 1
Цветков Евгений 3 1
Меньшикова Анна 3 1
Бороздин Дмитрий 5 1
Аврамов Роман 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - СФО - Новосибирск 4291 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 2
Европа Восточная 3075 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 528 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 424 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 268 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 279 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 355 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 454 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 7
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 4
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 3
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 312 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 900 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 47 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Английский язык 6634 1
Аренда 2416 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 118 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
Selectel TechDay 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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