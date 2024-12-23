RetailCRM
RetailCRM и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
|Мельников Александр 86 7
|Носова Юлия 12 3
|Павлов Иван 76 3
|Лобанов Константин 2 2
|Тюрина Мария 54 2
|Кармишин Дмитрий 25 2
|Кириченко Игорь 49 1
|Бойко Андрей 50 1
|Соколов Артем 45 1
|Колчина Оксана 11 1
|Козловский Андрей 11 1
|Новиков Юрий 9 1
|Тугов Александр 14 1
|Жалнин Александр 2 1
|Опилкин Максим 8 1
|Сакиб Максим 2 1
|Аниканова Мария 15 1
|Пивоваров Даниил 1 1
|Бурмистрова Мария 4 1
|Ефанова Мария 2 1
|Скатин Алексей 33 1
|Шикинов Александр 21 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Румянцев Антон 47 1
|Осокин Андрей 10 1
|Селихов Дмитрий 12 1
|Хорошилов Иван 4 1
|Романова Надежда 12 1
|Солодкин Дмитрий 7 1
|Назаров Леонид 4 1
|Ляшко Константин 2 1
|Ходасевич Дмитрий 1 1
|Бызов Дмитрий 38 1
|Фахрутдинов Валентин 6 1
|Букашкин Антон 5 1
|Шовковая Евгения 4 1
|Цветков Евгений 3 1
|Меньшикова Анна 3 1
|Бороздин Дмитрий 5 1
|Аврамов Роман 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews SaaS рейтинг 27 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 73 1
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