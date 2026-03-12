Разделы

RetailCRM упростил для бизнеса создание чатов и каналов в Mах

Платформа для CRM-маркетинга, продаж и лояльности RetailCRM интегрировала возможность использования бизнес-инструментов мессенджера Mах без верификации организации. Функция ускорила процесс регистрации в мессенджере для новых бизнес-пользователей. Об этом CNews сообщили представители RetailCRM.

Теперь пользователям сервиса доступна возможность создавать чат-боты и каналы в российском мессенджере Mах без регистрации в реестре МСП.рф или размещения приложения в Rustore. При подключении чатового модуля Mах в системе RetailCRM появилась партнерская ссылка, переход по которой позволяет юридическим лицам и ИП (резидентам РФ), пройти регистрацию, верификацию и создать чат-бота без ограничений.

«При ограничении работы мессенджеров и соцсетей бизнес теряет контакт со своей аудиторией. Несвоевременное информирование покупателей о статусах заказа, изменении работы магазина и другой важной информации влияет не только на лояльность к бренду, но и на показатели продаж. Для нас было важно максимально сократить путь наших клиентов к новым каналам коммуникации с потребителями. Благодаря партнерской интеграции создание чат-ботов и каналов в мессенджере Mах ускоряется на несколько дней», — сказал Андрей Юкин, коммерческий директор RetailCRM.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением Импортонезависимость

Для обеспечения безопасности граждан в отдельных районах Москвы и других городах России в последние дни ограничена работа мобильного интернета. Мессенджер Mах входит в список социально значимых ресурсов для граждан.

Ранее RetailCRM интегрировал модуль для Mах в раздел «Мессенджеры и чаты». Пользователям стала доступна возможность общаться с клиентами в российском и других мессенджерах через платформу — без переключения между аккаунтами.

