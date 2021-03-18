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«Доставка Яндекс Go» интегрирована в систему управления продажами для интернет-торговли RetailCRM

Интеграция Бизнес-приложения Ритейл Логистика

«Доставка Яндекс Go» интегрирована в омниканальную CRM для интернет-торговли RetailCRM.

Теперь заказать доставку товара, отследить статус выполнения заказа или отследить все расходы на логистику можно прямо в системе управления продажами RetailCRM. Новый сервис для ритейл-игроков экономит время, сокращает операционные издержки. Интеграция с сервисом «Доставка Яндекс Go» — первое предложение экспресс-доставки для клиентов RetailCRM.

Автоматизация экспресс-доставки — важная часть в цепочке продаж ритейла.

Сервис позволяет организовать доставку «день в день» — по данным Data Insight, у 41% респондентов хотя бы раз возникала необходимость в срочной доставке за последние три месяца. Экспресс-доставка стала доступна для ритейл-компаний, использующих RetailCRM, благодаря технологиям «Яндекса» и флоту партнеров в несколько десятков тысяч курьеров.

Управление продажами и доставка клиентам товаров из одного окна важны для сокращения издержек бизнеса: позволяют уменьшить затраты на организацию доставки; не требуют дополнительного найма сотрудников, отвечающих за логистику; позволяют отказаться или сократить затраты на обучение работы с программным обеспечением; экономят время сотрудников: прямо внутри программы можно заказать доставку экспресс-посылки и отследить статус выполнения заказа; хранят в одном месте всю историю заказов, которую могут видеть сотрудники; минимизируют возможность ошибки: адреса для отправки «подтягиваются» из клиентской базы.

Внутри заказа RetailCRM можно получать информацию о тарифах, рассчитывать предварительную стоимость и скорость доставки, а также заказать курьеров на несколько адресов.

Дополнительные услуги для ритейл-сетей: «Доставка Яндекс Go» внутри CRM-системы может выполнять не только логистику до конечного пользователя, но и закрывать задачу «средней мили», перемещения товаров между филиалами компании. За счет автоматизации логистики на всех этапах у компаний повышаются продажи с клиентской базы.

Интеграция доступна для подключения в маркетплейс RetailCRM.

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