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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174808
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Назаров Леонид


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Ozon Travel создал личный кабинет для отельеров по аналогии с продавцами Ozon 1
01.04.2021 Российский рынок онлайн-торговли подвел итоги 2020 года 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Назаров Леонид и организации, системы, технологии, персоны:

G-Core Labs 73 3
Zendesk 36 3
Apple Inc 12259 1
Citrix Systems 821 1
RetailCRM 32 1
Wrike 28 1
Yandex - Яндекс 7685 1
Почта России ПАО 2156 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 457 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 166 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 293 4
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 124 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 2
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1232 1
Протек - Центр внедрений 56 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Petshop - Петшоп - Ин-Ритейл 3 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28873 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4575 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12967 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5545 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2441 4
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 117 4
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 50 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3095 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 650 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 3
Маршрутизация - Routing 517 3
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 775 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 339 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1036 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4094 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1092 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13706 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 972 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8626 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 243 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3231 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1784 1
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 49 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14782 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных 99 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8286 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7416 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5665 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4500 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24751 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 4
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 4
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 687 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Apple Face ID 222 1
Citrix SD-WAN - Citrix SD-WAN WANOP - Citrix SD-WAN WAN Optimization edition 14 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 612 1
Яндекс.Лавка 244 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 31 1
Осокин Андрей 10 4
Селихов Дмитрий 12 4
Фахрутдинов Валентин 6 4
Букашкин Антон 5 4
Шовковая Евгения 4 4
Вайнер Всеволод 26 3
Романова Надежда 12 3
Бурмистрова Мария 4 3
Меньшикова Анна 3 3
Скатин Алексей 33 2
Хорошилов Иван 4 2
Каменева Марина 3 2
Плуталова Анна 2 2
Ляшко Константин 2 2
Соболев Михаил 6 2
Бабкин Николай 24 2
Захаров Роман 2 1
Зонберг Леонид 1 1
Нотченко Виталий 1 1
Абеуов Даурен 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 3
Европа Восточная 3109 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17430 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 4
White Label - Формат партнерского сотрудничества 112 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 280 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 149 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11207 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2168 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7309 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 305 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 727 1
Металлы - Золото - Gold 1154 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 135 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3508 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 77 3
Gartner - Гартнер 3571 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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