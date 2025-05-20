Получите все материалы CNews по ключевому слову
Назаров Леонид
УПОМИНАНИЯ
Назаров Леонид и организации, системы, технологии, персоны:
|G-Core Labs 73 3
|Zendesk 36 3
|Apple Inc 12259 1
|Citrix Systems 821 1
|RetailCRM 32 1
|Wrike 28 1
|Yandex - Яндекс 7685 1
|Осокин Андрей 10 4
|Селихов Дмитрий 12 4
|Фахрутдинов Валентин 6 4
|Букашкин Антон 5 4
|Шовковая Евгения 4 4
|Вайнер Всеволод 26 3
|Романова Надежда 12 3
|Бурмистрова Мария 4 3
|Меньшикова Анна 3 3
|Скатин Алексей 33 2
|Хорошилов Иван 4 2
|Каменева Марина 3 2
|Плуталова Анна 2 2
|Ляшко Константин 2 2
|Соболев Михаил 6 2
|Бабкин Николай 24 2
|Захаров Роман 2 1
|Зонберг Леонид 1 1
|Нотченко Виталий 1 1
|Абеуов Даурен 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359934, в очереди разбора - 756261.
Создано именных указателей - 174808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.