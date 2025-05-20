Ozon Travel создал личный кабинет для отельеров по аналогии с продавцами Ozon

Сервис Ozon Travel, игрок рынка онлайн-бронирования в России, объявляет о запуске нового инструмента для партнеров — «Экстранета», личного кабинета для отельеров. Этот сервис призван повысить эффективность сотрудничества и расширить возможности управления размещениями. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Запуск «Экстранета» — важный шаг в развитии сервиса. В настоящее время «Экстранет» предоставляет отельерам возможность отслеживать бронирования, работать с реквизитами, управлять правами доступа. В ближайшем будущем планируется расширение функций, включая отслеживание аналитики, коммуникацию с гостями, управление контентом и инструменты продвижения.

«Запуск «Экстранета» — важный этап в развитии нашего сервиса, который уже сегодня показывает впечатляющие результаты. За I квартал 2025 г. оборот направления бронирования жилья вырос почти в три раза, а количество объектов размещения на прямых договорах увеличилось в шесть раз. Мы уверены, что новые инструменты сделают сотрудничество с нашими партнерами еще более эффективным и прозрачным, а рост сервиса — лишь начало новых возможностей для отельеров и гостей», — отметил Леонид Назаров, руководитель направления «Отели и Туры», Ozon Travel.

Получить доступ к личному кабинету могут все зарегистрированные партнеры. Если отель уже подключен к Ozon Travel, ссылка на «Экстранет» была отправлена 13 мая 2025 г. на указанный при регистрации email, а при возникновении проблем со входом можно обратиться в службу поддержки. Для новых партнеров регистрация в сервисе доступна при заключении прямого контракта с Ozon Travel.

Среди партнеров Ozon Travel — около 80 тыс. отелей в России, и каждый десятый подключен напрямую. За I квартал 2025 г. оборот сервиса вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.