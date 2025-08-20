Получите все материалы CNews по ключевому слову
Строкань Александр
УПОМИНАНИЯ
Строкань Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Quick Resto - Квик Ресто 7 2
|Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 517 2
|1С 8669 2
|iiko - айко 51 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3184 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2370 2
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1160 1
|UCS R-Keeper 68 1
|Шмаков Антон 52 2
|Ананьин Алексей 84 2
|Нуралиев Борис 292 2
|Звонарев Андрей 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152182 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44799 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14342 1
|Латвия - Латвийская Республика 821 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379046, в очереди разбора - 738365.
Создано именных указателей - 181424.
