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iiko айко
платформа для управления ресторанным бизнесом
iiko и организации, системы, технологии, персоны:
|Ян Давид 67 15
|Юхин Артем 16 5
|Нальский Максим 36 5
|Пачиков Степан 22 4
|Романенко Андрей 91 3
|Зеленько Игорь 11 3
|Аврамов Роман 3 3
|Орловский Виктор 384 2
|Ефанова Мария 2 2
|Карачинский Анатолий 93 2
|Сизов Антон 26 2
|Кобзев Евгений 16 2
|Васютинский Дмитрий 13 2
|Завьялов Андрей 9 2
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Белова Светлана 11 2
|Ребров Павел 4 2
|Папин Дмитрий 2 2
|Хасис Лев 105 1
|Кириченко Игорь 49 1
|Бойко Андрей 51 1
|Козловский Андрей 11 1
|Новиков Юрий 10 1
|Москалев Александр 3 1
|Широков Сергей 18 1
|Аниканова Мария 15 1
|Тюрина Мария 56 1
|Ананьев Дмитрий 78 1
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 1
|Генс Георгий 76 1
|Краснов Михаил 84 1
|Яппаров Тагир 103 1
|Каплунов Павел 46 1
|Колбин Евгений 67 1
|Касимов Игорь 17 1
|Гнутов Сергей 1 1
|Дудин Иван 1 1
|Пономарев Илья 72 1
|Орлова Елена 17 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 8
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|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 948 2
|Микроинформ 32 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
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