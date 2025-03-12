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Индексная книга (каталог) CNews*
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iiko айко

iiko - айко

платформа для управления ресторанным бизнесом


12.03.2025 Как перейти от цифровизации к интеллектуализации 1
05.11.2024 «Точка» запустила сервис для оплаты счетов и перечисления чаевых 1
10.07.2024 В «Авито» назначен руководитель направления M&A 1
28.06.2024 Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности 1
23.05.2024 Оборудование АТОЛ совместимо с операционными системами «Роса» 1
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой 1
25.10.2023 Финтех-стартап Kleek интегрирует свой сервис с системами лояльности в российских ресторанах 1
13.10.2023 Из офлайна в онлайн: как сеть отелей оцифровала работу с посетителями 1
15.09.2023 Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
23.05.2023 Horeca на пути к автоматизации: интеграция приложения Life POS и iiko 1
27.10.2022 Модульбанк подключился к доверенной зоне СБП 1
11.10.2022 RIIVA – кибер-помощник для ресторанов 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
20.07.2022 МТТ запустил голосового робота для службы доставки пиццы 1
24.01.2022 Сеть кофеен Coffee Like усовершенствовала дистанционное обслуживание партнеров с помощью ITSM 365 1
19.11.2021 Рост рынка SaaS замедляется 1
04.11.2021 Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды 1
27.05.2021 Delivery Club запустил сервис безналичных чаевых 1
07.10.2020 Основатель Abbyy научил ИИ искать неформальных лидеров в коллективе 2
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1
31.03.2020 CSI представила инфокиоск нового поколения 1
13.10.2017 «Эвотор» представила новые модели онлайн-касс 1
26.09.2017 WebMoney разработала решение для оплаты в ресторанах 1
13.07.2017 Компания основателя ABBYY Давида Яна выпустила «умный» поиск в почте 1
23.03.2017 Власти запретили статью сервиса «Кнопка» о легальных финансовых операциях 1
26.01.2017 Ivideon интегрировал видеонаблюдение с кассовыми системами iiko 1
14.12.2016 Основатели «Кнопки» превратились в её акционеров 1
06.10.2016 Menuforyou представила новый продукт для ресторанного бизнеса 1
29.08.2016 «1С» купила убыточный сервис автоматизации общепита 1
30.09.2015 Обновлены системы «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство» 1
02.07.2015 Сервис «Управляемый ХотСпот» интегрирован с системой автоматизации ресторанов iiko 1
12.03.2015 Сбербанк купил компанию у основателя Abbyy 1
26.12.2012 Разочарования 2012 года в отрасли ИКТ - антирейтинг CNews 1
24.10.2012 Венчурный фонд с участием РВК инвестирует $10 млн в «Айко» 2
26.09.2012 Партнер Давида Яна создал конкурента корпоративному E-mail 1
14.09.2012 Коллекции, банки и рестораны известных ИТ-предпринимателей России 1
10.08.2012 «Елки-Палки» меняют R-Keeper на iiko 1
20.07.2012 Digia представила новое BI-решение для ресторанов 1

Публикаций - 48, упоминаний - 51

iiko и организации, системы, технологии, персоны:

8306 14
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 12
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 8
Эвотор - Evotor 185 7
Softline - Софтлайн 2871 6
Ростелеком 9787 5
Meta Platforms - Facebook 4448 5
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 5
Корус Консалтинг ГК 1230 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1080 4
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 4
Тензор 101 4
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 4
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 4
Microsoft Corporation 24706 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 348 3
Naumen - Наумен 630 3
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 262 3
1С-Битрикс - Bitrix 584 3
1С-Рарус 888 3
Google LLC 11856 3
Mindbox - Майндбокс 22 3
МегаФон 9018 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 99 3
Quick Resto - Квик Ресто 6 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12867 3
ФинГрад - FinGrad 33 3
Telegram Group 2054 2
LanCloud - ЛанКлауд 55 2
Roistat 12 2
Yva.AI Inc - Findo 6 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 509 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 2
Yandex - Яндекс 7481 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 450 2
Крок - Croc 1778 2
Teachbase - Интернет Школа 8 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7418 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 3
РВК - Российская венчурная компания 550 3
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 7 3
Альфа-Банк 1782 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 360 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 2
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 2
Газпром ПАО 1347 1
Starbucks 88 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Планета Суши 11 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 27 1
Papa John’s - Папа Джонс 14 1
Кейтеринбург 1 1
ПСБ - Промсвязьбанк 858 1
Совкомбанк ПАО 259 1
Инвестиционно-венчурный фонд республики Татарстан 9 1
Ак Барс Венчурный фонд 1 1
ПромСвязьКапитал 83 1
Sequoia Capital 112 1
Coffee Like 1 1
АК Барс Капитал 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1375 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Винзавод - Центр современного искусства 10 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
Лидер УК 23 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Microsoft - LinkedIn 652 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
Ак Барс Банк 272 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
ЯКласс 68 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2768 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5993 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 2
Федеральное казначейство России 1790 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 687 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1390 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 317 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 333 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 449 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31114 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5126 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 9
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Microsoft Exchange 1746 1
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1С-Рарус РестАрт 25 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7120 1
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