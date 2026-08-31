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Россельхознадзор РФ ВетИС ФГИС ЭВСД Электронные ветеринарные сопроводительные документы Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору
«ВетИС» — государственная система Россельхознадзора, которая собирает и хранит данные о ветеринарной службе, специалистах, поднадзорных объектах и об обороте продукции животного происхождения, а через свой компонент «Меркурий» оформляет электронные ветеринарные сертификаты и отслеживает путь грузов, чтобы выявлять и отзывать небезопасную продукцию и пресекать фальсификат и контрабанду.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Россельхознадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Мухарлямов Рашид 8 2
|Шкиль Андрей 1 1
|Кордюков Андрей 1 1
|Туов Юрий 1 1
|Саяпин Алексей 1 1
|Савченко Алексей 3 1
|Дюдюкин Александр 1 1
|Юрин Иван 1 1
|Самков Валентин 2 1
|Ненашева Юлия 2 1
|Билан Евгения 1 1
|Семичастнова Наталья 14 1
|Рахманов Александр 23 1
|Васильев Александр 75 1
|Тимофеев Александр 18 1
|Лохмаев Алексей 2 1
|Коровин Сергей 6 1
|Казарин Станислав 175 1
|Карташов Станислав 26 1
|Демидов Денис 4 1
|Бублик Илья 27 1
|Бурматов Владимир 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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