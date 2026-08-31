Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202615
ИКТ 15710
Организации 11908
Ведомства 1508
Ассоциации 1132
Технологии 3599
Системы 27087
Персоны 88427
География 3155
Статьи 1595
Пресса 1344
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Россельхознадзор РФ ВетИС ФГИС ЭВСД Электронные ветеринарные сопроводительные документы Единое хранилище сведений по государственному ветеринарному надзору

«ВетИС» — государственная система Россельхознадзора, которая собирает и хранит данные о ветеринарной службе, специалистах, поднадзорных объектах и об обороте продукции животного происхождения, а через свой компонент «Меркурий» оформляет электронные ветеринарные сертификаты и отслеживает путь грузов, чтобы выявлять и отзывать небезопасную продукцию и пресекать фальсификат и контрабанду.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


31.08.2026 «Агросила» расширяет автоматизацию мясопереработки и цифровой контроль качества 1
11.09.2025 «1C:ERP» помогло группе компаний «Лимкорм» повысить оборачиваеость склада и 3 раза увеличить объемы выпуска 1
12.08.2025 Компания «Фаворит» снизила издержки на 20% и увеличила производительность на 50% с помощью «1С:ERP» 1
08.04.2025 «1С-ИЖТИСИ» автоматизировала работу с ФГИС «Меркурий» и перевела базы «1С:ЗУП» и «1С:БП» в облачный сервис для компании ООО «Техкорм Нутришен» 1
27.03.2025 билайн бизнес помогает автоматизировать производство и управление в крупнейшем рыболовецком хозяйстве Камчатки 1
24.09.2024 ​Завод «Тольяттимолоко» запустил маркировку с помощью «Контура» 1
11.03.2024 Что нового появилось в редакции 3.0 «1С:Управление предприятием общепита» 1
28.03.2023 Россельхознадзор и «СКБ Контур» перевели взаимодействие на безопасный канал связи L3 VPN 1
24.03.2022 Время переходить на редакцию 3 «1С:Общепит» 1
22.03.2022 Хакеры заблокировали данные огромного российского агрохолдинга 2
28.01.2022 «Сбер» внедрил ИИ-решения в информационную систему Россельхознадзора 4
20.01.2022 Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами 1
27.12.2021 Интеграция с системой «Честный знак» в ООО «Тамбовский молочный завод» 1
08.07.2020 Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение «1С:Управление предприятием общепита» 1
17.10.2019 B2B-маркетплейс «на_полке» автоматизировал работу с системой «Меркурий» 1
05.07.2018 Решения «1С-Рарус» готовы к работе с системой ФГИС «Меркурий» 1
14.06.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2018 г. 1
29.03.2018 Maykor-GMCS настроит интеграцию сети «Кораблик» с ФГИС «Меркурий» 1
20.02.2018 «Ростелеком» и Россельхознадзор переводят ветеринарные документы в электронный вид 1
24.11.2017 Переход на ГИС «Меркурий» продлят до 1 июля 2018 2
19.09.2017 SAP сертифицировала решение «Корус Консалтинг» для интеграции с ИС «Меркурий» 1
03.04.2017 «Корус Консалтинг» разработала интеграционное решения «iDocs: Ветеринария» 1
17.03.2016 В OpenCertificate реализовано интеграционное решение для федерального реестра ГИС «Меркурий» 1
15.03.2013 В Самаре обсудили перспективы информатизации ветеринарии 1

Публикаций - 25, упоминаний - 30

Россельхознадзор РФ и организации, системы, технологии, персоны:

9720 10
SAP SE 5631 3
1С-Рарус 989 3
1С-ИЖТИСИ 46 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1513 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9579 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 2
Эвотор - Evotor 235 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Сбер - Сбер2В - Сбер2В Аналитика - ранее ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 66 1
Константа - Константа ИТ 51 1
Бизнес Технологии 46 1
СОБИТС - Современные бизнес технологии и системы 2 1
Минпромнауки РФ - Компас НТЦ Оборонного Комплекса ФГУП - ВНИИ межотраслевой информации 1 1
Электронмаш 4 1
Бобдей Софт - Bobday 3 1
Ростелеком 11057 1
Microsoft Corporation 25884 1
Oracle Corporation 7111 1
БАРС Груп 582 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1002 1
1С-Битрикс - Bitrix 681 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 991 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 509 1
Maykor - GMCS 45 1
Cleverence - Клеверенс 32 1
Google LLC 12817 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 99 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 4 1
iiko - айко 64 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 95 2
INNUTRA - Техкорм Нутришен - Nutreco 8 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9086 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
Radisson Hotel Group - Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 94 1
ФМБА России - Гос.НИИ ОЧБ ГУП - ГосНИИ ОЧБ - Государственный научно-исследовательский институт особо чистых биопрепаратов 6 1
Бахетле - российская сеть продовольственных магазинов 23 1
Рыбный Союз 1 1
Тамбовский Молочный завод 1 1
IL Патио - Эль Патио 15 1
на_полке 12 1
Тольяттимолоко 1 1
Лимкорм 2 1
Sodexo - Содэксо 8 1
Газпром ПАО 1498 1
НСПК - Национальная система платежных карт 963 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1091 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 354 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод - Петелинка - Куриное царство - Пава-Пава - Империя вкуса 140 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Starbucks 91 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Планета Суши 11 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 94 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 61 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр - отель 35 1
Papa John’s - Папа Джонс 19 1
Велесстрой СМУ 13 1
Кейтеринбург 1 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 144 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5477 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 276 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13921 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3607 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 223 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2908 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 114 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 203 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 82 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 36 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 88 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 9 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 139 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 42 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 100 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36834 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54914 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7883 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 836 7
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1416 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3022 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14135 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24792 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33986 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13039 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2983 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35974 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12483 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27001 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 495 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13641 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4075 2
Оповещение и уведомление - Notification 6154 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1066 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13323 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9707 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2842 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14191 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12375 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6625 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 448 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1186 1
Калькулятор - Calculator 405 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7443 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2117 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5385 1
Управляемость - Manageability 2359 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 243 1
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 37 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10868 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23988 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 901 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5359 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1858 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 16
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 461 5
1С:ERP Управление предприятием 868 5
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1022 4
Корус Консалтинг - iDocs:Документооборот 3 2
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2573 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 716 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 72 2
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 57 2
1С-Рарус Общепит 41 2
Константа - ERP4Food 4 1
1С:Предприятие Фастфуд Фронт-офис 4 1
1С:КП - 1С:Комплект поддержки 2 1
Microsoft Office 4238 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6409 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 953 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 633 1
Microsoft Dynamics 365 149 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 79 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 324 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 415 1
UCS R-Keeper 73 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Dynamics 1199 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
1С:ГРМ - 1С:Готовое рабочее место 9 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 42 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 77 1
МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
Google Certified - Google Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 8 1
ГСНТИ - Государственная система научно-технической информации 1 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 1
СКБ Контур - Контур.Маркировка 9 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 514 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 51 1
1С:Контрагент 7 1
Экологический паспорт - Эколог-Город 7 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 1
Мухарлямов Рашид 8 2
Шкиль Андрей 1 1
Кордюков Андрей 1 1
Туов Юрий 1 1
Саяпин Алексей 1 1
Савченко Алексей 3 1
Дюдюкин Александр 1 1
Юрин Иван 1 1
Самков Валентин 2 1
Ненашева Юлия 2 1
Билан Евгения 1 1
Семичастнова Наталья 14 1
Рахманов Александр 23 1
Васильев Александр 75 1
Тимофеев Александр 18 1
Лохмаев Алексей 2 1
Коровин Сергей 6 1
Казарин Станислав 175 1
Карташов Станислав 26 1
Демидов Денис 4 1
Бублик Илья 27 1
Бурматов Владимир 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 168704 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14870 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 931 2
Россия - ПФО - Самарская область 1620 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55115 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4241 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1263 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48142 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3513 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19794 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8692 1
Германия - Федеративная Республика 13307 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3076 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1534 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3634 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3244 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 435 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1106 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1496 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1838 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 686 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1090 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1116 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 834 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 711 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1118 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 657 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1717 1
Таджикистан - Республика 967 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 574 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1082 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 738 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 730 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 490 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 771 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 944 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1113 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 388 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 25 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1818 1
Зоология - наука о животных 2916 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58542 8
Ветеринария - Ветеринарная медицина - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 109 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8921 5
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 568 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27705 5
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 485 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54167 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1248 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3335 3
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 656 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1359 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12445 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5857 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10568 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2810 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4678 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6692 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8992 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9261 2
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 181 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 2
Пищевая промышленность - Консервы - Conservo - консервированные пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения 28 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 813 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4620 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6692 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 2
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 242 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34358 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18436 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6641 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5971 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7569 1
Паспорт - Паспортные данные 2893 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 362 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1879 1
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 98 1
Лёгкая промышленность массового потребления 22 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 739 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 319 1
Известия ИД 793 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 285 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478606, в очереди разбора - 724460.
Создано именных указателей - 202615.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще