Horeca на пути к автоматизации: интеграция приложения Life POS и iiko

Разработчик fintech-решений Life Pay закончил интеграцию между кассово-учетным приложением Life POS и системой автоматизации работы ресторанов iiko. Теперь ресторанный бизнес может подключить комплексное решение для организации доставки и бесшовного обмена данными между программами, возможностью отслеживать статус транзакций и контролировать работу курьеров. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Интеграция призвана решить проблему синхронизации данных из канала доставки с общей системой учета ресторана — CRM-системой iiko. Теперь владельцы ресторанов, кафе, булочных, кофеен и других заведений смогут организовать и оптимизировать работу сотрудников доставки без простоев и переработок, а также вести более точный и прозрачный учет заказов и связанных с ними оплат и чеков.

В организации доставки общепит сталкивается с массой проблем, касающихся оплаты и учета. Мобильные сотрудники работают с заказами в одной системе, а проводят платежи — в программе для приема оплаты, никак не связанной с первой. Перенос данных между ними часто отсутствует и технически не может быть настроен. Из-за этого возрастает риск ошибки при вводе суммы на терминале из-за спешки или невнимательности, отчего бизнес может потерять прибыль. Кроме того, усложняется ведение учета при изменениях со стороны клиента, потому что итоговая транзакция может не совпадать с изначальным заказом.

Помимо этого, как и во многих других отраслях, владельцы заведений общепита часто пользуются несколькими решениями, каждое из которых закрывает лишь отдельную потребность: ведение каталога, прием платежей, распределение заказов. Если они не связаны между собой, потери неизбежны: и времени, и денег — из-за простоев сотрудников, издержек на подключение и пользование множеством программ.

Часто возможности этих решений еще и трудно расширять, поэтому при росте и масштабировании бизнеса приходится переходить на новую систему. Это снова траты времени и денег. А интеграция нередко связана с потерей данных, внезапной несовместимостью подобранной программы с уже установленными, адаптацией к новому продукту.

Интеграция Life POS и системы iiko решает большую часть проблем владельцев ресторанов и кафе и комплексно подойти к автоматизации бизнеса.

Модуль позволяет выгружать из iiko заказы в Life POS и синхронизировать данные по сотрудникам ресторана в двух системах. Администратор заведения может назначить курьера на выполнение доставки, выбирая нужного из каталога Life POS. Исполнитель видит свои заказы, принимает платежи и фискализирует их в едином интерфейсе приложения.

При помощи интеграции Life POS и iiko сокращается время простоя сотрудников и издержки на подключение решений для организации доставки. На единой платформе бизнес создает любые варианты заказов и может гибко выстраивать графики, легко управляясь даже с форс-мажорами. Например, если кто-то из курьеров освобождается раньше, чем должен был, он берет следующий заказ в списке системы, а не ждет, пока ему назначат следующий заказ. Срочные же заказы не падают на и без того перегруженных сотрудников. У бизнеса снижаются простои курьеров и потери времени, связанные с изменением места доставки, сроков и других непредвиденных обстоятельств.

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Модуль интеграции iiko и Life POS обеспечивает стабильную и моментальную передачу информации из CRM-системы iiko в Life POS и обратно. Курьер получает данные о заказе, легко вносит в них изменения на месте, и итоговая сумма автоматически меняется. Исключен человеческий фактор и ошибки при вводе суммы или изменениях в составе, повышается скорость работы курьера.

Автоматический сбор и передача информации в режиме реального времени и объединение всех терминалов курьеров в общую систему также упрощает и ускоряет ведение учета и последующее сведение отчетности по продажам. Бизнес может в несколько кликов выгрузить данные о своих точках в Life POS, увидеть всю подробную информацию по изменениям в заказах, способах оплаты, конечных суммах, поступлении средств на расчетный счет. Доставка становится максимально прозрачной: видно, какая транзакция с каким чеком связана, переведена ли по ней сумма.

Интеграция Life POS и iiko позволяет снизить издержки на покупку смарт-терминалов, касс для курьеров и на приобретение решений для маркированной продукции. Для управления заказом и его оплаты курьеру нужен только смартфон на Android. Процесс фискализации может происходить либо через удаленную облачную кассу, либо через омни-кассу: чек выбьется на подключенной к iiko кассе в ресторане, дарк-китчен или офисе. Также в Life POS предусмотрен функционал для работы с маркированной продукцией — ЕГАИС или Меркурий.

Функциональность iiko значительно расширяется с Life POS. В одной программе можно менять способы оплаты — наличные, безналичные, СБП, комбинированный платеж. Можно вносить изменения в заказ на доставке, выполнять удаленный возврат на терминалах QPos или SmartPOS, которые используют решения от Life PAY. Можно использовать каталог, вести учет по каждому курьеру, наименованию.

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Для интеграции решения не нужно нанимать специалиста, как это бывает со многими другими технологическими продуктами. Готовый модуль подключается в среднем за 30 минут, и уже после регистрации и быстрого переноса данных с ним можно работать. Никаких долгих настроек, адаптаций, обучения сотрудников, никакой потери данных. Работа идет как и раньше через iiko, но благодаря модулю Life POS у CRM-системы расширяются возможности.