Lifepay Life Pay Платежный сервис провайдер, ПСП

Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП

Life Pay - разработчик платежных и учетных кассовых продуктов для розничного бизнеса и служб доставки

СОБЫТИЯ

17.12.2025 Терминал Life Pulse S10F включен в реестр контрольно-кассовой техники ФНС России 2
27.10.2025 В России выпущен первый локализованный смарт-терминал 1
22.05.2025 «Контур.Маркет» и Life Pay запустили интеграцию для владельцев касс в рознице и общепите 1
05.09.2024 NordStar внедрила новую систему оплаты на всех рейсах 1
16.04.2024 В доставке «ВкусВилл» появились новые способы оплаты заказа 1
10.08.2023 Исследование Life Pay: основные требования и ориентиры бизнеса в выборе интернет и мобильного эквайринга 1
03.08.2023 Life Pay разработала гибкую CRM-систему для малого и среднего бизнеса 1
12.07.2023 Оплата частями теперь доступна по умолчанию на кассах и POS-терминалах Life Pay 1
28.06.2023 Life Pay ускорил подключение кассы в 10 раз 1
20.06.2023 Life Pay разработал коннектор, который позволяет подключить облачную фискализацию за пять минут 1
23.05.2023 Horeca на пути к автоматизации: интеграция приложения Life POS и iiko 1
24.04.2023 Life Pay запустила интеграцию программы Life POS с системой «1С:Розница» 1
21.02.2023 Life Pay представила приложение Life Pos, способное заменить привычное кассовое оборудование 1
13.02.2023 Life Pay выпустила приложение, которое превращает компьютер в кассу 1
17.01.2023 Бесплатное приложение для приема оплат от Life Pay 1
02.12.2022 ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS 1
24.11.2022 Интеграция STOCRM и LIFE PAY: теперь CRM-система для автосервиса и магазина запчастей поддерживает оплату через Систему быстрых платежей 1
05.08.2022 Разработчик платежных продуктов для бизнеса LIFE PAY подключил сервис Yandex Pay 1
01.07.2022 Оплату с помощью NFC протестировал Life Pay 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
04.08.2017 Российский бизнесмен создал «кошерный биткоин» 1
24.07.2017 Техносерв Cloud и Life Pay обеспечат кассовую ферму для нагруженных каналов онлайн-оплаты 2
20.12.2016 Lifepay представила сервис онлайн-фискализации для печати чеков по 54-ФЗ 1
09.12.2016 Lifepay представила возможность работать с кассой по 54-ФЗ до вступления закона в силу 1
28.08.2014 Клиенты «Банка24.ру» смогут поучаствовать в эксперименте Минфина РФ и подключить онлайн-учет 1
22.04.2014 Мобильные терминалы «Яндекс.Денег» выходят на рынок 1
19.03.2014 «Банк24.ру» предложил предпринимателям новые мобильные терминалы LifePay 1
26.02.2014 Российский венчурный фонд заработал на продаже американского онлайн-сервиса испанскому банку 1
16.01.2014 LifePay привез в Россию мини-терминалы для смартфонов, позволяющие принимать к оплате чиповые карты 1
16.09.2013 На российском рынке электронных платежей лидируют банковские карты 1
13.02.2013 21 февраля в Москве состоится форум FinNext 2013 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Lifepay и организации, системы, технологии, персоны:

9005 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 4
Yandex - Яндекс 8451 3
МегаФон 9922 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 126 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 2
Miura Systems 2 1
Samsung Electronics 10631 1
Apple Inc 12638 1
LG Electronics 3678 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 1
PayPal 661 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 1
Telegram Group 2579 1
Diasoft - Диасофт 1026 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Sony 6635 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 15 1
Эвотор - Evotor 206 1
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 117 1
Такском - Taxcom 245 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Чек Онлайн 7 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 13 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
Meta Platforms - Facebook 4533 1
Instabank - Инстабанк 23 1
HTC Corporation 1505 1
Webmoney - Вебмани.Ру 545 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 181 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
YouScan 11 1
Zingaya 13 1
VK - YClients - УайКлаентс 53 1
RetailCRM 37 1
Банк24.ру 72 4
Альфа-Банк 1871 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8189 3
Visa International 1974 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 2
Связной ГК 1384 2
Лента - Сеть розничной торговли 2273 2
Moven - MovenBank 6 1
Почта России ПАО 2249 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 537 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Яндекс.Лавка 280 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1377 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 262 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
ВТБ - Почта Банк 503 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 177 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Старрус - Starrys 7 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Life.Sreda - Лайф.Среда - венчурный фонд 7 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
eBay Inc 1631 1
NanduQ - Qiwi 1004 1
Лента - Утконос 178 1
Русский стандарт Банк 473 1
Assist - Ассист 215 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - Группа E-port 261 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3445 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2445 14
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5346 11
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 9
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12278 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9790 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 6
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 832 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 5
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 552 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1997 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 71 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4459 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 3
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 804 2
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 515 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4909 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8408 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Google Android 14702 8
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 805 8
Lifepay - Life POS 7 7
Apple iOS 8254 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3433 3
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 26 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 883 2
Apple - App Store 3009 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
PayOnline - электронная платёжная система 58 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 2
StoCRM 1 1
1С:Фитнес клуб 5 1
Ю-ОН - U-ON.Travel 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 414 1
Яндекс.Плюс 221 1
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 1
1С:Касса 9 1
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
WordPress Foundation - WordPress 243 1
Joomla CMS 88 1
Drupal - CMS-система 81 1
Simtech CS-Cart CMS 14 1
OpenCart - Maxistore - CMS 14 1
Apple Pay 505 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 91 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 48 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 176 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 209 1
Microsoft Windows 16342 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 1
1С:Розница 106 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
Петухова Ольга 2 2
Солодкий Владислав 3 2
Мирошникова Елена 1 1
Семенчук Вячеслав 3 1
Симонова-Румянцева Любовь 1 1
Косенко Арсений 1 1
Борзых Иван 1 1
Бескровный Родион 1 1
Григорян Ашот 3 1
Скобелин Леонид 1 1
Mihaescu Mircea - Михаэску Мирча 5 1
Путин Владимир 3353 1
Копытова Юлия 18 1
Ларькин Максим 26 1
Силуанов Антон 75 1
Румянцев Антон 47 1
Макаров Алексей 67 1
Афанасьев Дмитрий 20 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Дергилёв Никита 44 1
Иванов Александр 105 1
Никитин Олег 53 1
Козырев Алексей 326 1
Шмаков Дмитрий 15 1
Бабаджанян Григорий 9 1
Глазков Александр 149 1
Руденко Дмитрий 32 1
Сахаров Александр 87 1
Дьяконов Борис 12 1
Достов Виктор 26 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Шакманас Алгирдас 40 1
Погудин Александр 8 1
Близнюк Андрей 12 1
Мазурова Яна 5 1
Субанов Булад 6 1
Журавлев Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 2
Швеция - Королевство 3716 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Румыния 741 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 1
Казахстан - Республика 5800 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
Грузия 1285 1
Испания - Королевство 3761 1
Европа 24645 1
Африка - Африканский регион 3572 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Южная Корея - Республика 6864 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 1
Венгрия 849 1
Хорватия - Республика 280 1
Словакия - Словацкая Республика 477 1
Израиль 2785 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8122 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 11
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 8
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5408 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1051 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3729 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 323 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 170 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2287 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Аренда 2584 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1639 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
