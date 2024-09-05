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Цифровизация Внедрения
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NordStar внедрила новую систему оплаты на всех рейсах

Авиакомпания NordStar в сотрудничестве с разработчиком цифровых платежных решений Life Pay завершила внедрение современного платежного решения на всех своих воздушных судах. Авиакомпания внедрила новые платежные терминалы на 50 направлениях перелетов, что позволило принимать платежи без сети и расширить функциональность продуктов компании.

Новое оборудование помогло не только улучшить качество обслуживания, но и значительно увеличить доходы. Увеличение лимита платежа с 10 тыс. до 30 тыс. руб. позволило втрое повысить выручку от продаж на борту. Теперь пассажиры NordStar могут не только приобретать товары на борту, но и воспользоваться дополнительными услугами, такими как пересадка в салон бизнес-класса или покупка сувениров авиакомпани. Все платежные функции на борту работают даже при отсутствии сети.

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Цифровизация

Новое оборудование автоматически распознает карты с нулевым балансом или истекшим сроком действия и блокирует их еще на этапе проверки, что исключает возможные проблемы с транзакциями, а также риски несовпадения доходов в отчетности и кассового разрыва. Терминалы также предоставляют возможность настройки параметров, включая создание «белых» и «черных» списков карт. Бортпроводники теперь могут самостоятельно решать, разрешать ли использование карт с истекшим сроком действия.

Фискальная прозрачность стала еще одной функцией. Теперь весь процесс отчетности по платежам полностью автоматизирован, что делает его предельно прозрачным и соответствующим законодательным требованиям. Новые смарт-терминалы обеспечивают стабильную работу, исключая необходимость в большом количестве резервных устройств на борту. В случае возникновения технических сбоев предусмотрена оперативная поддержка с удаленным доступом, что позволяет быстро решать любые проблемы.

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