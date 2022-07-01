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Оплату с помощью NFC протестировал Life Pay

Аналитики Life Pay предсказывают, что к 2025 г. более 30% всех платежей будут осуществляться с помощью СБП, сообщили CNews представители Life Pay. В мае 2022 г. компания выпустила специальный микрочип для оплаты через СБП, который позволял принимать оплату через Telegram-бот. Сейчас он работает и в связке с кассовым ПО и позволяет принимать оплату привычным для кассира методом.

За месяц работы с новым продуктом сотрудники Life Pay получили 4070 заявок, а 32 крупных ритейлера активно обсуждают сотрудничество и ожидают интеграции. Особенно отметилась его актуальность в сегменте розничных продаж среди малого и среднего бизнеса. Микрочип позволяет существенно сэкономить на эквайринге и кассовом оборудовании (микрочип для одного рабочего места предоставляется бесплатно) и существенно увеличивает проходимость торговых точек, сокращая очереди. При этом покупатели сохранили свою привычку оплаты касанием телефона, как это было при ушедших с российского рынка Apple Pay и Google Pay.

Микрочип от Life Pay представляет собой отдельный элемент, который следует установить в прикассовой зоне или снабдить им курьера. Механизм работы понятен: кассир пробивает покупку, выбирает способ оплаты «СБП», данные передаются на микрочип, которого нужно коснуться телефоном. Далее покупателю остается только подтвердить платеж в открывшемся банковском окне на смартфоне, а кассиру проверить статус платежа на кассе.

При использовании Telegram-бота процесс также прост: кассир вводит сумму к оплате, бот пересылает данные на микрочип, а после оплаты сообщает об успешной транзакции. При этом, в отличие от альтернативных методов оплаты с помощью СБП на лицо два неоспоримых плюса системы: покупатель не может изменить сумму платежа, а кассир проверяет статус каждой операции, что минимизирует риск фрода.

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Аналитики Life Pay уверены, что при активной поддержке NFC-метки от Национальной системы платежных карт и относительной легкости платежных операций, Россию в скором времени может ожидать бум использования NFC-технологий для оплаты.

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