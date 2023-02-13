Life Pay выпустила приложение, которое превращает компьютер в кассу

Компания Life Pay представляет приложение «Windows клиент» для управления работой кассы на привычном компьютере. С ним можно формировать чеки на своем рабочем ПК, просто подключив к нему фискальный регистратор. С решением Life Pay бизнес может снизить стоимость подключения. Об этом CNews сообщили представители Life Pay.

Ранее предприниматели, чтобы следовать 54-ФЗ, должны были покупать дорогостоящий смарт-терминал для фискализации продажи. Теперь бизнес может использовать только компьютер, который с большой вероятностью и так находится в торговой точке.

Те пользователи, кто обзавелся кассовой программой на своем ПК, были вынуждены приобретать дополнительное оборудование — микрокомпьютер для связи с кассой — например, популярную модель Raspberry Pi. Но в октябре 2022 г. их производитель — Raspberry Pi (RPI) Trading — объявил о подорожании своей разработки на 30% из-за нехватки электронных компонентов и перебоях в поставках.

Стоимость микрокомпьютера сейчас начинается от 12 тыс. руб., что для многих предпринимателей, особенно сегмента МСБ, является критичной — по сути, нужно приобрести коннектор, единственной задачей которого является связь между кассой и ПК. Кроме того, из-за дефицита комплектующих остро встал вопрос о ремонте при внезапном выходе из строя или поломке, который становится невозможным. Также дополнительный технический элемент несет риски в работе: он не всегда может работать корректно и быстро, могут случаться сбои.

Life Pay предоставляет возможность избежать лишних трат, соединив напрямую кассу с компьютером. Приложение «Windows Клиент» от Life Pay работает с кассами АТОЛ и позволяет бесшовно объединить их с ПК в единую систему. Подключить кассу возможно по стандартному USB-порту и сэкономить на приобретении теперь уже ненужного микрокомпьютера. Приложение позволяет использовать кассу АТОЛ для фискализации в магазине или офисе продаж.

При этом на ней же возможно фискализировать и платежи через интернет — при подключении облачной кассы. Например, при подключении интернет-магазина к кассе на торговой точке или в офисе продаж, она сможет сформировать электронные чеки онлайн-магазина и отправлять их по SMS или почте клиентам. А когда в торговую точку приходят покупатели, создаст для них печатные чеки.

В личном кабинете Life Pay предприниматель может собрать данные о статусе транзакций из нескольких источников и систем, а также получить исчерпывающую информацию о количестве произведенных продаж за определенный период, количестве возвратов, размере среднего чека и объеме выручки от каждого сотрудника. Наглядные отчеты позволяют связать оплату с заказом и выяснить, за какие транзакции сумма уже пришла на расчетный счет, а какие поступят в будущем. Вся система управления платежами из разных каналов продаж становится доступна в едином кабинете.

Приложение «Windows клиент» поддерживает интеграцию с CRM-системами: YClients, U-ON.Travel, RetailCRM и др. Теперь сотрудники турагентств, ритейла и сферы услуг могут легко работать на одной платформе и не переключаться между программами для формирования чека — приложение распознает команду из CRM-системы и отправит информацию на кассу в офисе или магазине. Приложение активно при включенном компьютере и не зависит от внешних факторов, которые могут влиять на работу.