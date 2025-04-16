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Ю-ОН U-ON.Travel

Ю-ОН - U-ON.Travel

U-ON.Travel – это профильная CRM-система в сфере туризма


16.04.2025 F.Doc осуществил интеграцию с отраслевой CRM-системой для турбизнеса U-ON.Travel 1
13.06.2024 «Модулькасса» и U-ON.Travel запустили платежное решение для турагентств 1
13.02.2023 Life Pay выпустила приложение, которое превращает компьютер в кассу 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ю-ОН и организации, системы, технологии, персоны:

Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
VK - YClients - УайКлаентс 42 1
RetailCRM 32 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 276 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 197 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21614 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 2
ОФД услуги - Фискальный накопитель - устройство для шифрования и защиты фискальных данных 70 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 461 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3471 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1552 1
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 173 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 459 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12746 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52030 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10080 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1769 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5129 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8588 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 67 1
ЦФТ - ЦЦС - Центр Цифровых Сертификатов - F.Doc 24 1
Модульбанк - Модулькасса 30 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 198 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 696 1
Microsoft Windows 15831 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6040 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6439 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 282 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353793, в очереди разбора - 759166.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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