ОФД услуги Фискальный накопитель устройство для шифрования и защиты фискальных данных
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 2
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
|Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
|Макаров Алексей 67 5
|Румянцев Антон 47 5
|Ларькин Максим 26 4
|Романенко Андрей 92 3
|Русинова Юлия 24 3
|Митусов Максим 6 3
|Копытова Юлия 17 3
|Рудычева Наталья 95 3
|Бударин Андрей 12 3
|Носова Юлия 13 3
|Краснопольский Алексей 16 3
|Нинбург Александр 3 2
|Моторко Андрей 72 2
|Савельев Никита 10 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Попов Анатолий 139 1
|Терехов Александр 16 1
|Дмитриев Алексей 58 1
|Яресько Александр 16 1
|Лаврухин Алексей 4 1
|Журавлев Андрей 7 1
|Литвиненко Дмитрий 1 1
|Болтунов Дмитрий 1 1
|Коллегов Иван 4 1
|Баров Алексей 30 1
|Захаров Павел 60 1
|Алексеева Ирина 10 1
|Колчина Оксана 11 1
|Силичев Владислав 2 1
|Опилкин Максим 8 1
|Харитонов Александр 68 1
|Свириденко Кирилл 40 1
|Гельфанд Екатерина 5 1
|Крохин Алексей 5 1
|Соколов Артем 51 1
|Садовенко Илья 65 1
|Кузнецов Сергей 161 1
|Захир Максим 22 1
|Федоров Алексей 127 1
|Кузьмич Всеволод 31 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1080 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 932 1
|Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
