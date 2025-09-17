Разделы

ОФД услуги Фискальный накопитель устройство для шифрования и защиты фискальных данных


УПОМИНАНИЯ


17.09.2025 Yclients выходит в офлайн 1
13.06.2024 «Модулькасса» и U-ON.Travel запустили платежное решение для турагентств 1
20.12.2023 Александр Зиновьев -

Александр Зиновьев, «СберСервис»: Для выхода на новые рынки ИТ-компании применяют новые для себя бизнес-модели

 1
16.06.2023 «Чеки от ЮKassa» стали доступны всем онлайн-магазинам 1
24.04.2023 «Юkassa» запустила сервис чеков для интернет-магазинов 1
02.12.2022 ВТБ запустил сервис оплаты для бизнеса на базе технологии SoftPOS 1
29.09.2022 «Росэлектроника» начала выпуск фискальных накопителей с функцией моментальной проверки маркировки 1
14.09.2022 «Эвотор» наладил производство фискальных накопителей нового поколения 1
13.04.2022 «МТС Кассы» помогут бизнесу экономить чековую ленту 1
13.04.2022 Облачную кассу «Эвотора» интегрировали с платежным сервисом «ЮKassa» 1
23.12.2021 Концерн «Автоматика» передал свыше 30 экспонатов Музею криптографии 1
06.07.2021 Россияне создали «самый маленький кассовый аппарат в истории человечества» 1
26.04.2021 ВТБ предлагает предпринимателям смарт-кассы за 2021 рубль 1
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
26.03.2021 ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям по всей России 1
12.02.2021 Россияне создали бюджетную ИИ-диагностику рака. Аналогов в мире нет 1
29.07.2020 «Эвотор 5i» – новая модель смарт-POS с эквайрингом от Сбербанка от 1000 руб. в месяц 1
04.02.2020 «Автоматика» увеличила объем реализации фискальных накопителей на 75% 1
10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS 1
27.05.2019 «Первый Бит» и «Технезис» создали решение для пассажирских перевозок в рамках 192-ФЗ 1
27.03.2019 Аренда облачных касс приводит бизнес в порядок 1
22.03.2019 «Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин 1
20.03.2019 «Дочка» Сбербанка выпустила «умную» кассу размером со смартфон и поддержкой бесконтактной оплаты 1
20.03.2019 Сбербанк и «Эвотор» представили «умную» онлайн-кассу российского производства 1
11.02.2019 «АТОЛ» представила недорогой фискальный регистратор для малого бизнеса 1
28.01.2019 Ростех наращивает присутствие на рынке фискальных накопителей 1
18.01.2019 «Атол» выпустил новые недорогие онлайн-кассы для малого бизнеса 1
14.11.2018 «АТОЛ» обновила ПО ККТ для перехода на новую ставку НДС и ФФД 1.05 1
15.08.2018 OFD.RU внедрил графики замены фискального накопителя в личном кабинете клиента 1
28.06.2018 «Мультикарта» и «Чек онлайн» создали решение по обработке фискальных данных для малого и среднего бизнеса 1
28.06.2018 Ньюджеры «АТОЛ» объединяются с «1С:Кассой» 1
19.06.2018 Райффайзенбанк, «Первый ОФД» и «Аванпост» запустили онлайн-кассу для бизнеса 1
06.06.2018 «Первый ОФД» и банк «Русский Стандарт» обеспечат комплексное обслуживание клиентов 1
03.04.2018 «Мегафон» представил доступное кассовое решение 1
15.03.2018 iPort начала продавать онлайн-кассы с приложением GROTEM 1
01.02.2018 «АКАДО Телеком» запускает услугу «Онлайн-касса» 1
30.01.2018 Кассовый разбор: как правильно выбрать ККТ? 1
29.01.2018 OFD.RU начала продажи фискальных накопителей с контрактом ОФД на 36 месяцев 1
16.01.2018 Клиенты ОФД получат фискальные накопители и тариф на 15 месяцев 1
20.12.2017 Массовый сбой кассовых аппаратов парализовал торговлю в России. Ритейлеры потеряли 2,5 млрд 1

Публикаций - 71, упоминаний - 72

ОФД услуги и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 340 33
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 292 24
Эвотор - Evotor 202 14
8741 10
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 6
Штрих-М НТЦ 61 5
МойСклад - Логнекс 111 5
Ростех - Автоматика Концерн 1713 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 4
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 122 4
1С-Битрикс - Bitrix 607 4
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 29 3
Ростелеком 10118 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 169 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 2
Такском - Taxcom 243 2
Robokassa - Робокасса 51 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
NetCAT - НетКэт 40 2
Счётмаш 3 2
Meta Platforms - Facebook 4502 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudPayments - Клаудпэйментс 46 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 115 1
Samsung Electronics 10491 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 875 1
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 1
Технезис 3 1
Fiserv - Файсерв 11 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 50 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 6 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 61 1
МегаФон 9605 1
Apple Inc 12434 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 808 1
Grotem - Гротем 8 1
Чек Онлайн 7 1
АТОЛ Сервис 1 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 257 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 944 1
Ланит Омни 65 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7904 12
Лента - Сеть розничной торговли 2221 11
Visa International 1963 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2940 4
Роснефть НК - нефтяная компания 525 3
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 203 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 923 2
Мария РА ТС - торговая сеть 22 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2611 2
Русский стандарт Банк 461 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1307 2
GFG - Lamoda - Купишуз 184 2
Старрус - Starrys 7 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Магнолия - сеть супермаркетов 19 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1103 1
Альфа-Банк 1830 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 311 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Спортмастер - Sportmaster 186 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1167 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 176 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 53 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1555 1
Adidas - Адидас 164 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 97 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
Rendez-Vous - Рандеву 13 1
Zolla - Золла 18 1
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 1
Газпром нефть 651 1
ИКС - Музей криптографии и вычислительной техники 7 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3068 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3301 5
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 94 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 691 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 183 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12541 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4673 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1065 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 105 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5680 1
Организация Варшавского договора - Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 года до 1 июля 1991 года 24 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2413 49
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12714 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22410 21
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1589 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33042 17
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6021 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16712 15
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 14
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 183 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1895 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55288 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70756 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5270 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12560 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9894 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8785 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12797 9
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 29 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11687 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14211 9
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3067 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13181 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4640 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6603 7
ОФД услуги - ФФД - формат фискальных документов 26 7
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2746 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25178 7
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 795 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25517 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5552 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12703 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31322 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4446 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10889 6
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1063 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10226 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11938 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14246 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4087 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11099 5
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 90 13
Google Android 14491 9
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 416 8
Apple Pay 500 5
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 5
Linux OS 10642 5
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 205 5
Microsoft Windows 16136 5
Samsung Pay 293 4
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 763 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 866 4
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 4
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 113 3
Apple iOS 8123 3
Модульбанк - Модулькасса 32 3
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 3
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 23 2
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 2
1С:Касса 9 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 976 2
1С:Розница 104 2
1С:Мобильная касса 14 2
Drupal - CMS-система 81 2
Joomla CMS 88 2
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Apple iPhone 6 4861 2
Simtech CS-Cart CMS 14 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 195 2
Samsung Galaxy 983 1
Tencent WeChat Pay 18 1
Alibaba Group - AliPay 76 1
Samsung Knox 106 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
Visa payWave 77 1
АТОЛ Strike 1 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 193 1
Microsoft Office 3891 1
Макаров Алексей 67 5
Румянцев Антон 47 5
Ларькин Максим 26 4
Романенко Андрей 92 3
Русинова Юлия 24 3
Митусов Максим 6 3
Копытова Юлия 17 3
Рудычева Наталья 95 3
Бударин Андрей 12 3
Носова Юлия 13 3
Краснопольский Алексей 16 3
Нинбург Александр 3 2
Моторко Андрей 72 2
Савельев Никита 10 2
Кабанов Владимир 178 1
Попов Анатолий 139 1
Терехов Александр 16 1
Дмитриев Алексей 58 1
Яресько Александр 16 1
Лаврухин Алексей 4 1
Журавлев Андрей 7 1
Литвиненко Дмитрий 1 1
Болтунов Дмитрий 1 1
Коллегов Иван 4 1
Баров Алексей 30 1
Захаров Павел 60 1
Алексеева Ирина 10 1
Колчина Оксана 11 1
Силичев Владислав 2 1
Опилкин Максим 8 1
Харитонов Александр 68 1
Свириденко Кирилл 40 1
Гельфанд Екатерина 5 1
Крохин Алексей 5 1
Соколов Артем 51 1
Садовенко Илья 65 1
Кузнецов Сергей 161 1
Захир Максим 22 1
Федоров Алексей 127 1
Кузьмич Всеволод 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 153182 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45022 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3107 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53000 2
Европа 24514 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1012 2
Россия - СФО - Новосибирск 4551 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1776 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1666 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 544 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 628 1
Польша - Республика 1996 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1663 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 959 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3014 1
Нидерланды 3590 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18251 1
Казахстан - Республика 5731 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7939 1
Швеция - Королевство 3658 1
Норвегия - Королевство 1824 1
Израиль 2776 1
США - Миннесота 196 1
Москва - Марфино 8 1
Сингапур - Республика 1890 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 884 1
Беларусь - Белоруссия 5948 1
Армения - Республика 2353 1
Эстония - Эстонская Республика 755 1
Бельгия - Королевство 1163 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 285 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6250 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25413 32
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11532 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50314 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53953 12
Аренда 2543 11
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 628 10
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5296 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6533 8
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 8
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4346 7
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6225 7
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1028 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 611 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7805 6
Налогообложение - ПСН - Патентная система налогообложения 21 5
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6673 5
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 120 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19856 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31118 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7200 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5948 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5151 3
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 238 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5240 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1383 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4663 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5375 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6132 2
Энергетика - Energy - Energetically 5395 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1311 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 851 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14676 2
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1013 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 359 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1080 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 932 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 82 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 337 1
Metro Expo 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 350 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2557 1
