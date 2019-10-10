Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS

Samsung Electronics и INPAS объявили о запуске нового инновационного решения SoftPOS для бизнеса, которое превращает смартфон в POS-терминал и полноценную онлайн-кассу.

Технологию, готовую для использования, компании представили в рамках форума FINOPOLIS 2019 в Сочи. На презентации партнеры продемонстрировали работу устройства и провели первую транзакцию в пользу одной из благотворительных организаций. Эквайером проекта выступил Банк Русский Стандарт, который обеспечил техническую готовность финансовой операции через SoftPOS.

SoftPOS позволяет принимать любые бесконтактные платежи и использовать функции онлайн-кассы при помощи обычного смартфона или планшета Samsung. Технология работает как традиционный банковский терминал и онлайн-касса и не требует подключения дополнительного оборудования. Достаточно, чтобы банковская карта или устройство клиента поддерживали технологию NFC. Компания INPAS дополнила решение SoftPOS специальным программным обеспечением, которое превращает смартфон в полноценную онлайн-кассу с функцией приема наличных и безналичных платежей, облачной фискализацией и возможностью добавления номенклатуры, назначения цен, скидок и отправки покупателям электронных чеков.

Для оплаты покупки нужно зайти в приложение SoftPOS, предварительно зарегистрировавшись, ввести необходимую сумму транзакции или выбрать товар, а затем предложить клиенту приложить к смартфону банковскую карту с NFC или любое другое устройство, поддерживающее платежные инструменты Samsung Pay, Apple Pay или Google Pay. Транзакции на крупные суммы через SoftPOS подтверждаются цифровой подписью на дисплее смартфона или планшета без ввода PIN-кода. После успешной операции электронный чек можно отправить клиенту по почте, SMS или через QR-код.

Все данные о транзакциях, совершенных со смартфона SoftPOS, передаются через оператора фискальных данных (ОФД) в ФНС путем подключения смартфона к облаку. Процесс происходит удаленно через установленные фискальные регистраторы в центре обработки данных (ЦОД), поэтому владельцу SoftPOS не требуется подключать отдельный фискальный модуль и приобретать фискальный накопитель.

Решение уже получило необходимую для работы сертификацию международных платежных систем (МПС) — сертификацию безопасности от взломов, проникновения в систему и перехватов транзакций.

Разработка Samsung Electronics и INPAS — альтернатива POS-терминалам. Решение подходит для любого типа бизнеса: курьеров, служб доставки, сетевого бизнеса, розницы, общепита. Особую актуальность технология имеет для сегмента малого и микробизнеса.

В рамках проекта Samsung Electronics предоставила для продукта совместимые мобильные устройства и обеспечила их безопасность на базе программно-аппаратной платформы Samsung Knox, которая оснащена специальными защищенными контейнерами и позволяет соблюдать все условия стандартов безопасности международных платежных систем.

Провайдер платежных решений INPAS разработал и внедрил платежное приложение и ПО с уникальным интерфейсом, где предприниматели могут пройти регистрацию, выбрать подходящий банк-эквайер и подать необходимые документы для подключения эквайринга. Для тех, кто захочет расширить возможности смартфона и сделать из него онлайн-кассу, доступно приложение, содержащее стартовую страницу с регистрацией и возможностью подключения к «облаку», а также полноценное кассовое ПО и личный кабинет для добавления товарных позиций, цен, скидок, учета и аналитики продаж.

Сейчас технология SoftPOS с кассовым программным обеспечением работает на смартфонах Samsung Galaxy, планшетах Galaxy Tab и защищенных смартфонах Xcover4.

Ранее, международный пилотный проект был представлен Samsung вместе с американской компанией-обработчиком платежных данных First Data (корпорация Fiserv) и VISA на выставке IFA в сентябре 2019 года. Пилотный проект будет запущен в Польше до конца 2019 года.

«Решение SoftPOS обладает преимуществами не только для предпринимателей, но и для их клиентов. Теперь они смогут совершать бесконтактные платежи с помощью карты или смартфона в большем числе торговых точек, а платформа безопасности Samsung Knox гарантирует надежность проведенных транзакций. Таким образом, наше сотрудничество с INPAS изменит к лучшему повседневную жизнь миллионов жителей России», — сказал директор департамента цифровых мобильных технологий Samsung Electronics Александр Терехов.

«Мы очень рады, что смогли выступить партнером Samsung по проекту SoftPOS, в рамках которого разработали приложение для приема платежей и внедрили кассовый софт. Смартфон с функциями кассы и торгового эквайринга избавит предпринимателей от необходимости приобретать отдельный терминал, фискальный накопитель и даже сканер штрихкодов. Кроме того, гаджеты с SoftPOS станут оптимальным решением и для банков, которым не всегда выгодно устанавливать терминалы небольшим предприятиям», — отметил генеральный директор INPAS SOFT Алексей Лаврухин.