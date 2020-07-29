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Fiserv Файсерв
СОБЫТИЯ
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Fiserv и организации, системы, технологии, персоны:
|NBC News 187 1
|Computer Weekly 376 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1287 1
|BleepingComputer - Издание 452 1
|AP - Associated Press 2007 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8515 3
|IDC - International Data Corporation 4966 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3902 1
|IDC FinTech Ranking 8 1
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