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Fiserv Файсерв

Fiserv - Файсерв

СОБЫТИЯ

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29.07.2020 Программистка выложила в открытый доступ исходники 50 компаний от Microsoft до Qualcomm 1
09.12.2019 Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году 1
10.10.2019 Samsung и INPAS представили смартфон-кассу SoftPOS 1
17.10.2018 Три российские финтех-компании вошли в сотню крупнейших в мире 1
13.12.2013 Аналитики назвали основные направления мобильной стратегии банков 1
02.02.2011 «Энвижн Груп» и Fiserv выводят на российский рынок решения для управления оборотом наличных средств 1
14.10.2010 Банки усиливают контроль в отношениях с аутсорсерами 1
02.07.2008 Хакеры взломали сеть банкоматов Citibank 1
24.01.2006 Исследование: рейтинг фронт-офисных систем для банков 1
09.02.2004 IBM представил связующее ПО для финсектора 1
10.03.1999 Fiserv покупает Fipsco 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Fiserv и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9666 3
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 129 3
Qualcomm Technologies 1964 2
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Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 82 1
Forbis 4 1
FNS - Financial Network Services 2 1
Fiserv - First Data Corp 14 1
Рукард - Rucard 6 1
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Samsung Electronics 10974 1
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SAP SE 5567 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 710 1
Cisco Systems 5340 1
Amazon Inc - Amazon.com 3239 1
Microsoft Corporation 25662 1
Huawei 4487 1
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Оникс Капитал 17 1
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OpenWay Group - OpenWay Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 57 1
АТОЛ ForPOSt 22 1
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