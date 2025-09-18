Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183265
ИКТ 14249
Организации 11070
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26227
Персоны 78739
География 2952
Статьи 1557
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Haier GE Appliances General Electric Appliances


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против 1
23.06.2022 Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite 1
29.07.2020 Программистка выложила в открытый доступ исходники 50 компаний от Microsoft до Qualcomm 1
07.09.2001 Лучший менеджер 20 века уходит на пенсию 1
25.09.2000 Отделение General Electric заставляет своих поставщиков работать через Сеть 1
16.12.1999 General Electric собирается использовать технологию виртуального моделирования для продвижения своих новых бытовых изделий 1
02.11.1999 Объем продажи бытовых приборов General Electric через сеть электронной торговли приближается к $ 2 млрд 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Haier и организации, системы, технологии, персоны:

GE - General Electric - Дженерал электрик 452 3
Fiserv - Файсерв 11 1
Haier Group 196 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 73 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 1
AMD - Advanced Micro Devices 4402 1
Qualcomm Technologies 1873 1
Lenovo Group 2324 1
Huawei 4114 1
Microsoft Corporation 25054 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 1
Nintendo 791 1
Huawei - HiSilicon Technologies 62 1
Adobe Systems 1563 1
Lenovo Motorola 3511 1
MediaTek - Ralink 547 1
Haier - Fisher & Paykel 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Walt Disney Company 633 1
Haier - Candy Group - Канди 99 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1091 1
Repository - Репозиторий 986 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6815 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 324 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2579 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 546 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12720 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1897 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11108 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7326 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31335 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3084 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7963 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
SonarSource - SonarQube - Sonar 6 1
Haier - Casarte 5 1
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 56 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4979 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 168 1
Усов Александр 19 1
Kottmann Tillie - Коттманн Тилли 1 1
Мельникова Анастасия 429 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 2
Италия - Итальянская Республика 4409 1
США - Нью-Йорк 3140 1
Япония 13439 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 1
Новая Зеландия 727 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 381 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6715 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1192 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5800 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1219 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7224 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4854 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 984 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2675 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5153 1
Fortune 210 1
FT - Financial Times 1243 1
BleepingComputer - Издание 392 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще