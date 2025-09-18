Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183265
ИКТ 14249
Организации 11070
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26227
Персоны 78739
География 2952
Статьи 1557
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Haier Fisher & Paykel

Haier - Fisher & Paykel

УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 Премиальные холодильники Samsung будут показывать рекламу на своих экранах, хотя их пользователи против 1
23.06.2022 Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Haier и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2645 1
Haier Group 196 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 73 1
Haier - Candy Group - Канди 99 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 7 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2579 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1091 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7099 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3084 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1897 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11108 1
Haier - Casarte 5 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
Усов Александр 19 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 381 1
Новая Зеландия 727 1
Италия - Итальянская Республика 4409 1
Япония 13439 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1219 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2675 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5779 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще