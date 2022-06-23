Haier оптимизирует работу склада с WMS Logistics Vision Suite

Компания Haier, разработчик и производитель бытовых приборов, климатической техники и потребительской электроники, завершила проект по оптимизации работы склада хранения готовой продукции, производимой на заводе в Набережных Челнах. Этот проект является частью программы по автоматизации складской логистики компании и переводу работы склада под управление современной системы управления складом. Об этом CNews сообщили представители «АНТ технолоджис».

Основная задача проекта – организация эффективного управления работой склада по хранению производимой продукции. В качестве решения была выбрана WMS-система международного класса Logistics Vision Suite. Главными критериями выбора данного программного инструментария стали высокая гибкость и адаптивность решения, способного реализовать все задачи производственного предприятия.

WMS Logistics Vision Suite – современное, эффективное программное обеспечение, позволяющее перевести выполнение всех складских операций под ее управление. В результате работа склада становится абсолютно прозрачной, закрываются «узкие» места при выполнении складских операций, повышается скорость приемки, обработки и отгрузки продукции и значительно снижаются ошибки, вызываемые человеческим фактором.

В рамках проекта были автоматизированы все складские операции с поддержкой разнообразных видов и схем хранения товаров, от стеллажного и штучного учета, до напольного и набивного с использованием шаттлов, реализована возможность уплотнения склада, настроены процессы обработки излишков, недостач, брака и возврата, реализован дополнительный набор специализированных отчетов. Настроена возможность смены владельца товара. Выполнение процессов разгрузки, приемки и отгрузки поддерживается фотографированием с терминалов сбора данных. Данная опция позволяет бесконфликтно решать спорные ситуации.

Налажен полноценный учет и работа с комплектами, выполнение специфических процессов и дополнительная обработка отгружаемых товаров – сцепка комплектов по заказу сетевых клиентов. Настроена работа с тарой, для поддержки процессов переупаковки налажен учет упаковочных материалов. Система позволяет оптимизировать количество задействованного персонала за счет учета работы бригад сотрудников в процессах выгрузки и погрузки продукции. Выполнена интеграция с ERP-системой.

Реализована возможность использование серийных номеров, маркировка продукции двумерными QR-кодами и дальнейшего массового считывания за один скан, за счет чего значительно сокращается время обработки продукции.

Внедрение системы управления складом позволит компании Haier наладить продуктивную работу склада, оптимизировать использование складских площадей, выстроить эффективную работу персонала, повысить качество обслуживания клиентов.

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«Использование современных технологий – это возможность успешного существования компании на рынке и эффективного развития бизнеса. Мы видим, что бизнес должен быть готов к быстрым и глобальным переменам. Логистическая деятельность характеризуется сложными и динамическими процессами, часто зависящими от человеческого фактора. Внедрение WMS Logistics Vision Suite позволит нашему партнеру поддержать стремительное развитие компании на российском рынке и сократит время доставки техники от конвейера до конечного потребителя», – сказал генеральный директор «АНТ технолоджис» Александр Усов.

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Haier — китайская компания, производитель бытовой техники. Создана в 1984 г. как завод по производству холодильников. Продукция продается под торговыми марками Haier, Casarte, Leader, GE Appliances (США), Fisher & Paykel (Новая Зеландия), AQUA (Япония) и Candy (Италия); зарубежные операции приносят 42% выручки компании. Haier владеет 20 заводами (в том числе в Италии), 58800 торговыми представительствами и порядка 12 тыс. центров послепродажного обслуживания, в которых трудятся 50 тыс. сотрудников по всему миру

«АНТ-технолоджис» – российский ИТ-интегратор в области разработки, адаптации и внедрения решений для управления складскими ресурсами в логистических, розничных, оптовых и промышленных предприятиях. Представляет на рынке WMS-систему международного класса Logistics Vision Suite, включающую в себя комплекс программных продуктов, которые позволяют эффективно управлять всеми бизнес-процессами склада.