Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра

Победители VGA 2011 x 360 Game - Batman: Arkham City Best PS3 Game - Uncharted 3: Drake's Deception Best Wii Game - The Legend of Zelda: Skyward Sword Best PC Game - Portal 2 Best Handheld/Mobile Game - Super

Консольный юбилей Zelda Как известно, в этом году исполняется 25 лет игровому сериалу The Legend of Zelda. В преддверии сезона Рождественских продаж компания Nintendo решила выпус

Русский сайт Legend of Zelda: Phantom Hourglass Чтобы подготовить игровое сообщество к российскому запуску The Legend of Zelda: Phantom Hourglass — новой части легендарной серии, созданной для карманн

Номинанты на BAFTA of War (Xbox 360)God of War 2 (PS2)Orange Box (PS3)Ratchet and Clank: Tools of Destruction (PS3)The Legend of Zelda: Twilight Princess (Wii)Самая высокохудожественная играBioshock (Xbox 360)Hea

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Видео Вашему вниманию новое видео The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, снятое с английской версии игры. В Японии игра вышла

Gears Of War — игра года и консоли Wii — её игры отмечены в номинациях «Инновация в гейминге» и «Достижение в игровом дизайне». Самый «художественный» дизайн — в Gears Of War, а вот самый проработанный сюжет оказался в игре The Legend of Zelda: Twilight Princess от Nintendo.Большой вклад в развитие игрового дизайна, оказывается, сделали разработчики Wii Sports. Вклад в анимацию и в онлайновый гейминг снова сделали

Канадский игровой рынок за 2006 год вырос на 22% п самых продаваемых игр в Канаде за 2006 год выглядит следующим образом:1. NHL 07 (EA) PS22. New Super Mario Bros. (Nintendo) DS3. Gears of War (Microsoft) 3604. Final Fantasy XII (Square Enix) PS25. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo) Wii6. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (Rockstar) PS27. Super Mario 64 DS (Nintendo) DS 8. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar) PS29.

Католическое рождество повлияло на японцев топе продаж, всего одна игра, занявшая первое место, продалась тиражом более чем в 100 тысяч копий. Это новые покемоны, общий тираж которых уже превысил 3,5 миллиона. А вот сверхпопулярная на западе The Legend of Zelda: Twilight Princess в Стране Восходящего Солнца заняла лишь 33 место.Играм для Wii вообще досталось – лишь две из них попали в топ, причем лишь на последние места. Седьмое ме

И снова FIFA 07 на первом месте Pro Evolution Soccer 6 и Call of Duty 3 на четвертое и пятое места соответственно.На шестом месте сумел удержаться аддон The Sims 2: Pets, поскольку с пятого места далеко за пределы десятки вылетела The Legend of Zelda: Twilight Princess. Соответственно, на седьмое место подтянулась столь нелюбимая в Британии Gears of War (занявшая, впрочем, первое место в Xbox 360 топе, как и неделю назад

FIFA по-прежнему на первом месте одаваемый аддон The Sims 2: Pets (занявший, кстати, очередное первое место в PC топе) сместила игра The Legend of Zelda: Twilight Princess, которая победила в первом недельном европейском топе

600 тысяч Wii продано за 8 дней д была продано более 600 тысяч консолей.Кроме того, выручка от собственных тайтлов и аксессуаров для Wii составила рекордные для подобных продаж $190 млн.Одна из самых ожидаемых для этой консоли игра The Legend of Zelda: Twilight Princess за восемь дней была продана тиражом в 454 тысячи копий – то есть эту игру купили 75% обладателей Wii.За следующие пять недель Nintendo планирует продать в