Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188155
ИКТ 14563
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26522
Персоны 81304
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Nintendo The Legend of Zelda компьютерная игра

Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


12.12.2011 Победители VGA 2011

x 360 Game - Batman: Arkham City Best PS3 Game - Uncharted 3: Drake's Deception Best Wii Game - The Legend of Zelda: Skyward Sword Best PC Game - Portal 2 Best Handheld/Mobile Game - Super

09.11.2011 Консольный юбилей Zelda

Как известно, в этом году исполняется 25 лет игровому сериалу The Legend of Zelda. В преддверии сезона Рождественских продаж компания Nintendo решила выпус
21.11.2007 Русский сайт Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Чтобы подготовить игровое сообщество к российскому запуску The Legend of Zelda: Phantom Hourglass — новой части легендарной серии, созданной для карманн
26.09.2007 Номинанты на BAFTA

of War (Xbox 360)God of War 2 (PS2)Orange Box (PS3)Ratchet and Clank: Tools of Destruction (PS3)The Legend of Zelda: Twilight Princess (Wii)Самая высокохудожественная играBioshock (Xbox 360)Hea
04.09.2007 The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Видео

Вашему вниманию новое видео The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, снятое с английской версии игры. В Японии игра вышла

12.02.2007 Gears Of War — игра года

и консоли Wii — её игры отмечены в номинациях «Инновация в гейминге» и «Достижение в игровом дизайне». Самый «художественный» дизайн — в Gears Of War, а вот самый проработанный сюжет оказался в игре The Legend of Zelda: Twilight Princess от Nintendo.Большой вклад в развитие игрового дизайна, оказывается, сделали разработчики Wii Sports. Вклад в анимацию и в онлайновый гейминг снова сделали
18.01.2007 Канадский игровой рынок за 2006 год вырос на 22%

п самых продаваемых игр в Канаде за 2006 год выглядит следующим образом:1. NHL 07 (EA) PS22. New Super Mario Bros. (Nintendo) DS3. Gears of War (Microsoft) 3604. Final Fantasy XII (Square Enix) PS25. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo) Wii6. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (Rockstar) PS27. Super Mario 64 DS (Nintendo) DS 8. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar) PS29.
26.12.2006 Католическое рождество повлияло на японцев

топе продаж, всего одна игра, занявшая первое место, продалась тиражом более чем в 100 тысяч копий. Это новые покемоны, общий тираж которых уже превысил 3,5 миллиона. А вот сверхпопулярная на западе The Legend of Zelda: Twilight Princess в Стране Восходящего Солнца заняла лишь 33 место.Играм для Wii вообще досталось – лишь две из них попали в топ, причем лишь на последние места. Седьмое ме
20.12.2006 И снова FIFA 07 на первом месте

Pro Evolution Soccer 6 и Call of Duty 3 на четвертое и пятое места соответственно.На шестом месте сумел удержаться аддон The Sims 2: Pets, поскольку с пятого места далеко за пределы десятки вылетела The Legend of Zelda: Twilight Princess. Соответственно, на седьмое место подтянулась столь нелюбимая в Британии Gears of War (занявшая, впрочем, первое место в Xbox 360 топе, как и неделю назад
13.12.2006 FIFA по-прежнему на первом месте

одаваемый аддон The Sims 2: Pets (занявший, кстати, очередное первое место в PC топе) сместила игра The Legend of Zelda: Twilight Princess, которая победила в первом недельном европейском топе

29.11.2006 600 тысяч Wii продано за 8 дней

д была продано более 600 тысяч консолей.Кроме того, выручка от собственных тайтлов и аксессуаров для Wii составила рекордные для подобных продаж $190 млн.Одна из самых ожидаемых для этой консоли игра The Legend of Zelda: Twilight Princess за восемь дней была продана тиражом в 454 тысячи копий – то есть эту игру купили 75% обладателей Wii.За следующие пять недель Nintendo планирует продать в
03.11.2006 4 миллиона Wii до нового года

а года, среди которых 30 игр, доступных для покупки через онлайн-сервис Wii Virtual Console. Полный список игр, за исключением набора спортивных симуляторов, поставляемых в комплекте с консолью таков:Nintendo: The Legend of Zelda: Twilight Princess, Wii PlayActivision: Call of Duty 3, Marvel: Ultimate Alliance, Tony Hawk's Downhill JamElectronic Arts: Madden NFL 07, Need For Speed: Carb

Публикаций - 58, упоминаний - 87

Nintendo и организации, системы, технологии, персоны:

Nintendo 797 37
Microsoft Corporation 25266 16
Sony 6637 15
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 425 6
Apple Inc 12656 6
Google LLC 12286 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 753 4
Capcom 283 4
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 260 3
Huawei 4232 3
Lenovo Group 2365 3
Square Enix 205 2
EA - Electronic Arts 1299 2
Intel Corporation 12550 2
Meta Platforms - Facebook 4539 2
LG Electronics 3679 2
HTC Corporation 1505 2
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 266 2
Ubisoft Montreal 46 2
Konami 107 1
NCsoft 101 1
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 227 1
iRiver 181 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 1
Sumo Digital 4 1
Midway 109 1
EA - Maxis 71 1
AVerMedia Technologies 8 1
ND Видеоигры 3 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
Google - Niantic Labs 15 1
Insomniac Games 10 1
Okami - Оками 15 1
Koei Tecmo 26 1
Yager Development 10 1
Samsung Electronics 10644 1
Qualcomm Technologies 1914 1
Huawei - HiSilicon Technologies 67 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1597 1
X Corp - Twitter 2909 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1331 3
Walt Disney Company 638 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 65 1
Haier - GE Appliances - General Electric Appliances 7 1
101Hotels.com 456 1
Тануки 24 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
Евросеть 1417 1
eBay Inc 1632 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 507 1
Лента - Сеть розничной торговли 2276 1
EPIC Telecom Invest 208 1
Block - Square 198 1
LEGO 255 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 14
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 9
Аксессуары 4134 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 8
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 7
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 428 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4050 7
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1071 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4841 6
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 5
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 387 5
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 117 5
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10348 5
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6559 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 5
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6176 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7681 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3105 4
USB Type-C - USB-C - USB 3 2184 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4496 3
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 249 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5670 3
Joystick - Джойстик 1143 3
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 526 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25563 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4096 26
Nintendo Wii - игровая консоль 760 22
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1883 18
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 17
Nintendo Switch - Игровая приставка 90 16
Nintendo Wii Mario Kart 33 14
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 371 13
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 11
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 333 10
Nintendo Wii U 75 8
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - Uncharted 67 8
Nintendo 3DS - портативная консоль 77 7
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 117 7
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 60 7
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 6
Nintendo DS - игровая консоль 340 6
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 6
Google Android 14734 6
Apple iOS 8272 6
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 5
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 146 5
Nintendo Donkey Kong 16 5
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 260 5
EA Need for Speed - компьютерная игра 291 5
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 114 4
Nintendo Wii Sports 17 4
Nintendo Entertainment System - NES 10 4
Nintendo Game Boy 110 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7381 4
EA The Sims - компьютерная игра 167 4
Pokemon Go 80 4
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 4
Mortal Kombat - Компьютерная игра (файтинг) 50 3
Nintendo Classic 5 3
Sony Playstation Network - PSN 201 3
Bethesda Softworks - Bethesda Skyrim - мультиплатформенная компьютерная ролевая игра с открытым миром 58 3
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 122 3
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 3
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 126 3
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 13 5
Мезин Сергей 32 3
Резников Олег 20 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
van Beethoven Ludwig - ван Бетховен Людвиг 22 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Kottmann Tillie - Коттманн Тилли 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 59 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Lloyd Christopher - Ллойд Кристофер 6 1
Harrison George - Гаррисон Джордж 8 1
Гуцериев Михаил 112 1
Мельникова Анастасия 431 1
Кожевников Алексей 66 1
Jackson Peter - Джексон Питер 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 18
Япония 13556 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 15
Европа 24653 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 2
Земля - планета Солнечной системы 10668 2
Франция - Французская Республика 7983 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Канада 4987 2
Великобритания - Лондон 2410 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 809 2
США - Колорадо 385 2
Италия - Тоскана 6 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 1
Израиль - Иерусалим 108 1
Средиземное море - Средиземноморье 203 1
Италия - Венеция 78 1
Япония - Киото 32 1
США - Калифорния 4776 1
Солнечная система - Solar system 2548 1
Китай - Тайвань 4139 1
Южная Корея - Республика 6868 1
Италия - Итальянская Республика 4431 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1401 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1053 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
США - Торонто 271 1
США - Массачусетс - Бостон 383 1
США - Вашингтон - Редмонд 237 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Мировой океан - World Ocean 521 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Физика - Градус Фаренгейта 45 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3776 1
Английский язык 6882 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 120 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5972 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1829 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1407 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 102 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1054 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 149 1
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 166 1
Металлы - Платина - Platinum 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
The Independent 32 1
Silicon 490 1
The Globe and Mail 73 1
IGN 54 1
Famitsu 13 1
BleepingComputer - Издание 417 1
Newsweek 39 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 189 2
NDP 53 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 657 4
ИгроМир 119 2
Golden Joystick Awards - Золотой джойстик 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще