Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра

|12.12.2011
|
Победители VGA 2011
x 360 Game - Batman: Arkham City Best PS3 Game - Uncharted 3: Drake's Deception Best Wii Game - The Legend of Zelda: Skyward Sword Best PC Game - Portal 2 Best Handheld/Mobile Game - Super
|09.11.2011
|
Консольный юбилей Zelda
Как известно, в этом году исполняется 25 лет игровому сериалу The Legend of Zelda. В преддверии сезона Рождественских продаж компания Nintendo решила выпус
|21.11.2007
|
Русский сайт Legend of Zelda: Phantom Hourglass
Чтобы подготовить игровое сообщество к российскому запуску The Legend of Zelda: Phantom Hourglass — новой части легендарной серии, созданной для карманн
|26.09.2007
|
Номинанты на BAFTA
of War (Xbox 360)God of War 2 (PS2)Orange Box (PS3)Ratchet and Clank: Tools of Destruction (PS3)The Legend of Zelda: Twilight Princess (Wii)Самая высокохудожественная играBioshock (Xbox 360)Hea
|04.09.2007
|
The Legend of Zelda: Phantom Hourglass. Видео
Вашему вниманию новое видео The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, снятое с английской версии игры. В Японии игра вышла
|12.02.2007
|
Gears Of War — игра года
и консоли Wii — её игры отмечены в номинациях «Инновация в гейминге» и «Достижение в игровом дизайне». Самый «художественный» дизайн — в Gears Of War, а вот самый проработанный сюжет оказался в игре The Legend of Zelda: Twilight Princess от Nintendo.Большой вклад в развитие игрового дизайна, оказывается, сделали разработчики Wii Sports. Вклад в анимацию и в онлайновый гейминг снова сделали
|18.01.2007
|
Канадский игровой рынок за 2006 год вырос на 22%
п самых продаваемых игр в Канаде за 2006 год выглядит следующим образом:1. NHL 07 (EA) PS22. New Super Mario Bros. (Nintendo) DS3. Gears of War (Microsoft) 3604. Final Fantasy XII (Square Enix) PS25. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Nintendo) Wii6. Grand Theft Auto: Liberty City Stories (Rockstar) PS27. Super Mario 64 DS (Nintendo) DS 8. Grand Theft Auto: San Andreas (Rockstar) PS29.
|26.12.2006
|
Католическое рождество повлияло на японцев
топе продаж, всего одна игра, занявшая первое место, продалась тиражом более чем в 100 тысяч копий. Это новые покемоны, общий тираж которых уже превысил 3,5 миллиона. А вот сверхпопулярная на западе The Legend of Zelda: Twilight Princess в Стране Восходящего Солнца заняла лишь 33 место.Играм для Wii вообще досталось – лишь две из них попали в топ, причем лишь на последние места. Седьмое ме
|20.12.2006
|
И снова FIFA 07 на первом месте
Pro Evolution Soccer 6 и Call of Duty 3 на четвертое и пятое места соответственно.На шестом месте сумел удержаться аддон The Sims 2: Pets, поскольку с пятого места далеко за пределы десятки вылетела The Legend of Zelda: Twilight Princess. Соответственно, на седьмое место подтянулась столь нелюбимая в Британии Gears of War (занявшая, впрочем, первое место в Xbox 360 топе, как и неделю назад
|13.12.2006
|
FIFA по-прежнему на первом месте
одаваемый аддон The Sims 2: Pets (занявший, кстати, очередное первое место в PC топе) сместила игра The Legend of Zelda: Twilight Princess, которая победила в первом недельном европейском топе
|29.11.2006
|
600 тысяч Wii продано за 8 дней
д была продано более 600 тысяч консолей.Кроме того, выручка от собственных тайтлов и аксессуаров для Wii составила рекордные для подобных продаж $190 млн.Одна из самых ожидаемых для этой консоли игра The Legend of Zelda: Twilight Princess за восемь дней была продана тиражом в 454 тысячи копий – то есть эту игру купили 75% обладателей Wii.За следующие пять недель Nintendo планирует продать в
|03.11.2006
|
4 миллиона Wii до нового года
а года, среди которых 30 игр, доступных для покупки через онлайн-сервис Wii Virtual Console. Полный список игр, за исключением набора спортивных симуляторов, поставляемых в комплекте с консолью таков:Nintendo: The Legend of Zelda: Twilight Princess, Wii PlayActivision: Call of Duty 3, Marvel: Ultimate Alliance, Tony Hawk's Downhill JamElectronic Arts: Madden NFL 07, Need For Speed: Carb
