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PC game 3D игры трёхмерная компьютерная игра 3-dimensional



22.12.2022 Обзор смартфона TECNO Phantom X2: флагман новой линейки 1
18.11.2022 Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России 1
17.10.2022 Обзор TECNO POVA 4 Pro: мощный смартфон до 25 000 рублей 1
21.09.2022 Обзор itel Vision 3 Plus: недорогой смартфон с большим аккумулятором 1
24.04.2022 Обзор смартфона HONOR X8: бестселлер сезона весна-лето 2022 1
22.12.2021 Обзор смартфона Tecno Camon 18P: яркая зимняя премьера 1
02.11.2021 Компания Ecommpay и школа ИТ-профессий «Алгоритмика» запустили образовательный проект для воспитанников детских домов 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
31.05.2021 Обзор флагманского смартфона realme 8: цена и качество без компромиссов 1
30.03.2021 Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро 1
12.03.2021 Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов 1
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
11.01.2021 Обзор Zero 8: флагман от нового бренда Infinix 1
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
29.10.2020 Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11 1
08.10.2020 Обзор смартфона Xiaomi Mi 10: дорогой китайский флагман 1
16.09.2020 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: качок на Android 1
06.04.2020 Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом 1
09.12.2019 Обзор Acer ConceptD 5: мощный ноутбук для графического дизайна 1
28.11.2019 Обзор Samsung Galaxy Fold: магия складного экрана 1
07.11.2019 Обзор realme XT: первый в мире смартфон с 64 Мп камерой 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 1
26.08.2019 Обзор Samsung Galaxy A80: смартфон-иллюзионист 1
01.08.2019 Обзор Honor 20 Pro: прогрессивный камерофон 2
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
21.05.2019 Обзор смартфона Huawei P30 Pro: фотографируй как профессионал 1
08.05.2019 10 мифов о смартфонах, которые пора забыть 1
15.03.2019 Обзор смартфона-слайдера Xiaomi Mi Mix 3: чудеса селекции 1
12.02.2019 Обзор смартфона Honor View 20 1
24.01.2019 Mi 8 VS Mi 8 Pro: сравниваем флагманы Xiaomi 1
29.12.2018 Обзор смартфона Xiaomi Pocophone F1: “убийца” флагманов? 1
26.11.2018 Обзор Huawei Mate 20 Pro: самый дорогой Android-смартфон 1
02.11.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 2
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс 1
10.10.2018 Обзор смартфона Huawei Nova 3 2
08.10.2018 Обзор планшета Samsung Tab S4: микс технологий 1
24.08.2018 Обзор смартфона Xiaomi Mi 8 1

Публикаций - 219, упоминаний - 229

PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6486 28
Samsung Electronics 9772 24
Apple Inc 11260 19
Microsoft Corporation 23589 16
Intel Corporation 11698 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5599 13
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 12
Nvidia Corp 3226 11
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2426 10
Siemens AG - Siemens Group 2548 10
LG Electronics 3544 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 10
Lenovo Motorola 3505 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 9
4A Games 746 8
Huawei 3534 8
Toshiba Corporation 2890 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1954 7
AMD - Advanced Micro Devices 3882 6
Google LLC 10997 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 5
Nintendo 738 5
Meta Platforms - Facebook 4346 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 5
HP Inc. 5567 4
Fujitsu 2044 4
HTC Corporation 1493 4
Dell EMC 4928 4
Xiaomi 1324 4
Qualcomm Technologies 1712 4
Lenovo Group 2179 4
Adobe Systems 1508 3
AMD Graphics Product Group - ATI 918 3
Philips 2054 3
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 3
Sharp Corporation 1042 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 3
ViewSonic 312 3
ZTE Corporation 724 3
Vodafone Group 1342 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6657 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 442 3
Carl Zeiss 299 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 386 1
Совкомбанк Совесть 267 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 164 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 1
Градиент 82 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 131 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 667 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Walt Disney Company 574 1
Евросеть 1401 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
ВТБ - ВТБ24 660 1
Assist - Ассист 202 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18211 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9248 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2729 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3076 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10465 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 71 1
Президент Российской Федерации 3745 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2424 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 151 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 11
4CIO 713 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19323 54
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79635 45
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17423 42
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11887 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9374 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21545 39
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6758 38
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17641 38
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8714 37
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8494 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5676 36
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12661 35
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22132 35
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11563 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39553 32
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4809 32
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5750 31
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2429 29
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5711 27
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9470 27
Наушники - Headphones 3529 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11347 26
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22422 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6426 24
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6171 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12775 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3520 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25330 21
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1813 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6713 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13299 19
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5458 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6183 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4153 17
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3262 16
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2742 16
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4544 16
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6661 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15144 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8292 15
Google Android 12658 32
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4368 17
Microsoft Windows 14521 16
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3953 15
Apple iOS 6869 13
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 285 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6657 12
Google YouTube - Видеохостинг 2446 9
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 9
Apple iPhone 6 6205 8
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 697 8
Oracle Java - язык программирования 2783 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 7
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 651 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1342 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1230 7
Linux OS 8336 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1285 6
Nokia Symbian OS 1400 5
Microsoft Windows 7 1887 5
Intel Celeron - Серия процессоров 947 5
Sony Bravia 247 5
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2345 5
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 5
Apple iPad 3749 5
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 182 5
Samsung Galaxy 1063 5
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 113 4
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 337 4
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 4
Google Android 8 - Android Oreo 191 4
Samsung Galaxy Note 684 4
Intel Core - Семейство процессоров 1754 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 473 4
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 467 4
Microsoft Office 3461 4
AMD Athlon - серия микропроцессоров 774 4
Google Play - Google Store - Android Market 2964 4
Intel Core i - Cерия процессоров 471 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 5
Попова Мария 140 2
Бородин Владимир 20 2
Хюнву Ан 1 1
Souza Leonardo - Соуса Леонарду 1 1
Escola Leonardo - Эскола Леонарду 1 1
Kim Hyssop - Ким Исоп 1 1
Rizki Muhammad - Ризки Мухаммад 1 1
Yousefi Parsa - Юсефи Парса 1 1
Мифтахов Эмиль 1 1
Гэнцзюнь Ху 1 1
Qi-Yuan Zheng - Чжен Циюань 1 1
Дончан Чжон 1 1
Павкин Кирилл 5 1
Lián Pān - Лян Пань 1 1
Baumgartner Florian - Баумгартнер Флориан 1 1
Kitamoto Yuma - Китамото Юма 1 1
Дадинский Сергей 11 1
Ким Минсук 1 1
Мацудзоэ Миуму 1 1
Песков Дмитрий 97 1
Путин Владимир 2752 1
Рыхлов Павел 1 1
Ю Ричард - Yu Richard 19 1
Тетюшкин Владислав 1 1
Артемасов Алексей 6 1
Титов Дмитрий 4 1
Bal-Pétré Olivier - Баль-Петре Оливье 1 1
Эшивар Корентен 1 1
Сулейманов Роман 1 1
Андропова Анастасия 1 1
Камнева Анастасия 1 1
Голикова Татьяна 52 1
Шмайхель Андрей 1 1
Мешков Андрей 1 1
Vidal Albert - Видаль Альберт 1 1
Степанова Елизавета 1 1
Маркон Раиса 1 1
Минеев Айдар 1 1
Mut Lucas Albert - Мут Лукас Альберт 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 124043 44
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50346 17
Япония 12962 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15208 15
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 13
Европа 21376 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13007 12
Южная Корея - Республика 6306 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17185 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39636 6
Таиланд - Королевство 727 4
Франция - Французская Республика 7099 4
Финляндия - Финляндская Республика 3481 4
Швеция - Королевство 3499 4
Испания - Королевство 3612 3
Азия - Азиатский регион 5002 3
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Китай - Тайвань 3771 3
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Германия - Федеративная Республика 12118 3
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Европа Северная - Скандинавия 517 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13234 2
Португалия - Португальская Республика 881 2
Филиппины - Республика 542 2
Казахстан - Республика 4877 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2390 2
Германия - Берлин 702 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 2
Новая Зеландия 690 1
Австрия - Австрийская Республика 1188 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 202 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 285 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 31 1
Китай - Шанхай 747 1
Греция - Греческая Республика 958 1
Китай - Пекин - Beijing 922 1
США - Нью-Йорк штат 234 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4212 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20646 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10559 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24210 7
Ergonomics - Эргономика 1499 6
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1266 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10016 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1768 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4725 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4876 4
Английский язык 6188 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10883 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4222 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2286 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2468 3
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CNews - ZOOM.CNews 1758 26
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Коммерсантъ - Издательский дом 1267 1
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Korea Herald 42 1
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MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7495 3
IDC - International Data Corporation 4854 2
Juniper Research 505 1
Gartner - Гартнер 3484 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2177 1
PCMark 106 1
IHS iSuppli 397 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
Алгоритмика - Международная школа программирования 27 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
ECommPay IT School 2 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11705 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 956 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 107 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 1
CeBIT 461 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2095 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 20 1
MacWorld Expo 35 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 547 1
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