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PC game 3D игры трёхмерная компьютерная игра 3-dimensional
СОБЫТИЯ
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|31.12.2010
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Nintendo лишает детей возможности играть в 3D-игры
Японская компания Nintendo опубликовала официальное предупреждение на своем сайте, согласно которому играть в 3D-игры на портативной консоли Nintendo 3DS детям до 6 лет не рекомендуется, так как это может повредить их зрение. Напомним, что новая приставка выходит на рынок с задержкой - в 1-м квартале 2
|20.12.2010
|Партнер Apple сделает 3D-игры реалистичными
|24.11.2010
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Sony планирует выпустить более пятидесяти 3D-игр для PlayStation 3
ит ряд бестселлеров. Издание SlashGear пишет, что переконвертирована в 3D будет и игра Call of Duty: Black Ops, установившая в этом месяце абсолютный рекорд продаж. Напомним, что возможность играть в 3D-игры была добавлена Sony путем обновления прошивки ранее в 2010 г. Компания также позволила владельцам PS3 смотреть 3D-фильмы на совместимых телевизорах. Все это стало возможным благодаря то
|18.06.2010
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Microsoft не верит в массовые 3D-игры
едующем году, а 27% - приобретут 3D-монитор. Тем не менее, 60% респондентов отметили, что стоимость 3D-игр, устройств и аксессуаров для обеспечения трехмерного геймплея все же является главным
|02.06.2010
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3D-игры на Sony PS3 появятся в июне
Первые 3D-игры на приставке Sony PS3 появятся в июне. Согласно появившейся в Сети информации 10 июня для загрузки станут доступы игры Super Stardust HD, WipEout HD и Pain. В первых двух обновление до
|20.05.2010
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Для "гуглофонов" вышли 3D-игры
Компания Gameloft выпустила 10 новых 3D-игр в высоком разрешении. Они будут работать только на коммуникаторах с WVGA-экраном - SE Xperia X10, HTC Desire, Motorola Droid, Google Nexus One. В списке игр Asphtitle 5, Let’s Golf!, Ass
|10.03.2010
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На WM7 появятся 3D-игры
а для разработки приложений под WM 7. XNA Game Studio 4.0 будет поддерживать 3D API-интерфейсы для новой мобильной ОС. На конечных пользователях это отразится в том, что разработчики смогут создавать трехмерные игры.
|20.11.2009
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Владельцы PlayStation 3 смогут играть в трехмерные игры
с 2010 г. игровая приставка PlayStation 3 будет поддерживать трехмерные видеоигры, сообщает Reg Hardware. В январе 2009 г. на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе компания демонстрировала трехмерные игры на PS3 – Gran Turismo Prologue и MotorStorm, однако никаких анонсов тогда сделано не было. Компания планирует выпускать трехмерные игры и поддерживать распространение 3D-
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