Nintendo лишает детей возможности играть в 3D-игры Японская компания Nintendo опубликовала официальное предупреждение на своем сайте, согласно которому играть в 3D-игры на портативной консоли Nintendo 3DS детям до 6 лет не рекомендуется, так как это может повредить их зрение. Напомним, что новая приставка выходит на рынок с задержкой - в 1-м квартале 2

Sony планирует выпустить более пятидесяти 3D-игр для PlayStation 3 ит ряд бестселлеров. Издание SlashGear пишет, что переконвертирована в 3D будет и игра Call of Duty: Black Ops, установившая в этом месяце абсолютный рекорд продаж. Напомним, что возможность играть в 3D-игры была добавлена Sony путем обновления прошивки ранее в 2010 г. Компания также позволила владельцам PS3 смотреть 3D-фильмы на совместимых телевизорах. Все это стало возможным благодаря то

Microsoft не верит в массовые 3D-игры едующем году, а 27% - приобретут 3D-монитор. Тем не менее, 60% респондентов отметили, что стоимость 3D-игр, устройств и аксессуаров для обеспечения трехмерного геймплея все же является главным

3D-игры на Sony PS3 появятся в июне Первые 3D-игры на приставке Sony PS3 появятся в июне. Согласно появившейся в Сети информации 10 июня для загрузки станут доступы игры Super Stardust HD, WipEout HD и Pain. В первых двух обновление до

Для "гуглофонов" вышли 3D-игры Компания Gameloft выпустила 10 новых 3D-игр в высоком разрешении. Они будут работать только на коммуникаторах с WVGA-экраном - SE Xperia X10, HTC Desire, Motorola Droid, Google Nexus One. В списке игр Asphtitle 5, Let’s Golf!, Ass

На WM7 появятся 3D-игры а для разработки приложений под WM 7. XNA Game Studio 4.0 будет поддерживать 3D API-интерфейсы для новой мобильной ОС. На конечных пользователях это отразится в том, что разработчики смогут создавать трехмерные игры.