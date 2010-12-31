Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

PC game 3D игры трёхмерная компьютерная игра 3-dimensional

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.12.2010 Nintendo лишает детей возможности играть в 3D-игры

Японская компания Nintendo опубликовала официальное предупреждение на своем сайте, согласно которому играть в 3D-игры на портативной консоли Nintendo 3DS детям до 6 лет не рекомендуется, так как это может повредить их зрение. Напомним, что новая приставка выходит на рынок с задержкой - в 1-м квартале 2
20.12.2010 Партнер Apple сделает 3D-игры реалистичными
24.11.2010 Sony планирует выпустить более пятидесяти 3D-игр для PlayStation 3

ит ряд бестселлеров. Издание SlashGear пишет, что переконвертирована в 3D будет и игра Call of Duty: Black Ops, установившая в этом месяце абсолютный рекорд продаж. Напомним, что возможность играть в 3D-игры была добавлена Sony путем обновления прошивки ранее в 2010 г. Компания также позволила владельцам PS3 смотреть 3D-фильмы на совместимых телевизорах. Все это стало возможным благодаря то
18.06.2010 Microsoft не верит в массовые 3D-игры

едующем году, а 27% - приобретут 3D-монитор. Тем не менее, 60% респондентов отметили, что стоимость 3D-игр, устройств и аксессуаров для обеспечения трехмерного геймплея все же является главным

02.06.2010 3D-игры на Sony PS3 появятся в июне

Первые 3D-игры на приставке Sony PS3 появятся в июне. Согласно появившейся в Сети информации 10 июня для загрузки станут доступы игры Super Stardust HD, WipEout HD и Pain. В первых двух обновление до

20.05.2010 Для "гуглофонов" вышли 3D-игры

Компания Gameloft выпустила 10 новых 3D-игр в высоком разрешении. Они будут работать только на коммуникаторах с WVGA-экраном - SE Xperia X10, HTC Desire, Motorola Droid, Google Nexus One. В списке игр Asphtitle 5, Let’s Golf!, Ass
10.03.2010 На WM7 появятся 3D-игры

а для разработки приложений под WM 7. XNA Game Studio 4.0 будет поддерживать 3D API-интерфейсы для новой мобильной ОС. На конечных пользователях это отразится в том, что разработчики смогут создавать трехмерные игры.
20.11.2009 Владельцы PlayStation 3 смогут играть в трехмерные игры

с 2010 г. игровая приставка PlayStation 3 будет поддерживать трехмерные видеоигры, сообщает Reg Hardware. В январе 2009 г. на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе компания демонстрировала трехмерные игры на PS3 – Gran Turismo Prologue и MotorStorm, однако никаких анонсов тогда сделано не было. Компания планирует выпускать трехмерные игры и поддерживать распространение 3D-

Публикаций - 252, упоминаний - 263

PC game и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 52
Samsung Electronics 11065 48
Apple Inc 13156 37
Google LLC 12690 33
Microsoft Corporation 25775 30
Huawei 4677 28
Intel Corporation 12811 26
Nvidia Corp 4002 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 19
Acer Group - Acer Inc 2776 19
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 15
Lenovo Motorola 3566 14
LG Electronics 3735 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 13
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Yandex - Яндекс 9216 11
Lenovo Group 2447 11
Toshiba Corporation 2980 11
VAIO 475 11
Nintendo 823 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
HP Inc. 5883 8
HTC Corporation 1512 8
Dell EMC 5180 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Xiaomi - Сяоми 2232 6
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
AMD Graphics Product Group - ATI 973 5
AKG 66 5
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 5
HERE Technologies 113 5
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 4
ZTE Corporation 800 4
Fujitsu 2105 4
Carl Zeiss AG 307 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Walt Disney Company 647 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Геометрия НПО 165 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) 7 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Assist - Ассист 218 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Совкомбанк Совесть 279 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Якутия Венчурная компания 3 1
Ferrari NV 159 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
OLPC - One Laptop per Child 82 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 125
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 118
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 116
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 111
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 111
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 106
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 105
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 101
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 100
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 97
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 90
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 85
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 84
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 72
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 72
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 68
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 66
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 63
Контрастность 3042 62
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 62
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 62
Наушники - Headphones 4479 61
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 59
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 58
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 56
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 56
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 55
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 54
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 52
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 52
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 51
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 50
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 46
Микрофон - Microphone 2809 46
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 45
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 44
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 41
Google Android 15244 72
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 66
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 47
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 37
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 29
Microsoft Windows 16882 28
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 28
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 28
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 22
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 19
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 18
Apple iOS 8583 17
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 17
Samsung Galaxy 1035 16
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 16
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 15
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 13
Samsung Galaxy Note 702 13
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 12
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 12
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 11
Apple iPad 4012 11
Oracle Java - язык программирования 3469 11
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 11
Huawei AppGallery 353 11
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 11
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 11
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 11
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 10
Linux OS 11533 10
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 10
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 10
Honor SuperCharge 193 10
Intel HD Graphics - графический процессор 233 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 427 9
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Ксенин Алекс 311 4
Ерофеева Мария 31 2
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Малафеев Андрей 52 2
Бородин Владимир 20 2
Попова Мария 141 2
Григорьева Евгения 60 1
Симонов Игорь 103 1
Солонин Виталий 90 1
Сергеев Иван 74 1
Ширшов Павел 76 1
Набоков Сергей 27 1
Лебедев Глеб 14 1
Фомченков Григорий 3 1
Верещагин Владимир 7 1
Семенцов Всеволод 21 1
Горюнов Михаил 16 1
Абашкин Александр 11 1
Рыжонков Василий 7 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 23 1
Майзенберг Леонид 5 1
Ивашенцев Андрей 4 1
Городничий Дмитрий 3 1
Manansala Joey - Манансала Джои 2 1
Нигматуллин Ислам 1 1
Легостаев Виктор 1 1
Starck Philippe - Старк Филипп 12 1
Кузовлев Евгений 1 1
Levin David - Левин Дэвид 7 1
Шортанов Муслим 2 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Babinger Christof - Бабингер Кристоф 1 1
Cockerton Paul - Кокертон Пол 1 1
Sakamoto Ryuichi - Сакамото Руичи 10 1
Готовцев Эдуард 2 1
Ревин Алексей 2 1
Тыкушин Руслан 1 1
Лукиян Дмитрий 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 107
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Япония 13807 27
Европа 24964 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Южная Корея - Республика 7052 15
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Канада 5082 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Швеция - Королевство 3782 5
Китай - Тайвань 4245 5
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 5
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 4
Индия - Bharat 5870 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Испания - Королевство 3840 4
Таиланд - Королевство 926 4
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Африка - Африканский регион 3641 3
Германия - Берлин 732 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Франция - Канны 114 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Казахстан - Республика 6048 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ирландия - Республика 1051 2
Америка - Американский регион 2206 2
Ближний Восток 3154 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Украина 7928 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 58
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 16
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 13
Фотокамеры - Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 265 13
Ergonomics - Эргономика 1755 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 8
Английский язык 7030 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 7
Металлы - Серебро - Silver 827 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 6
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 5
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 5
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 5
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 5
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 5
Видеокамера - Видеосъёмка 720 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 5
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 4
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 4
Металлы - Медь - Copper 862 4
Металлы - Золото - Gold 1251 4
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 4
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 47
Wikipedia - Википедия 650 2
TechRadar 97 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
CNews TV 747 1
Reg Hardware 91 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
HPC.ru 117 1
IGN 54 1
CNews Техноблог 62 1
Hardware Zone 20 1
AOL Inc - Joystiq 22 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
NYT - The New York Times 1100 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
The Washington Post 350 1
SlashGear 134 1
Korea Herald 47 1
Ars Technica 450 1
AP - Associated Press 2007 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Известия ИД 770 1
New Scientist 1448 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 8
IDC - International Data Corporation 4975 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Forward Concepts 10 1
Juniper Research 131 1
Gartner - Гартнер 3658 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Counterpoint Research 110 1
Net Applications 127 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
ECommPay IT School 2 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 6 1
РАН СО ИМЗ - Институт мерзлотоведения имени П. И. Мельникова СО РАН 4 1
МГАХИ им. В. И. Сурикова - Московский художественный институт имени В. И. Сурикова 2 1
University of Toledo - Университет Толедо 4 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
День молодёжи - 27 июня 1087 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Связь-Экспокомм 276 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
MacWorld Expo 35 1
ИгроМир 125 1
Российская креативная неделя 6 1
Adobe MAX 11 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
CeBIT 614 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще