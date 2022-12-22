Индексная книга CNews*
PC game 3D игры трёхмерная компьютерная игра 3-dimensional
Публикаций - 219, упоминаний - 229
PC game упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1758 26
|NYT - The New York Times 1003 1
|Engadget - Блог о технологиях 419 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1267 1
|Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 129 1
|The Washington Post 309 1
|SlashGear 134 1
|Korea Herald 42 1
|TechRadar 89 1
|91Mobiles 1707 1
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
|Telecom Today - Today in Telecom 138 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.