Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ширшов Павел
Публикаций - 54, упоминаний - 54
Ширшов Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 341 1
|Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
|Соловьев Сергей 40 1
|Лебедев Артемий 63 1
|Русский язык 1649 4
|Английский язык 373 4
|Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 125 2
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru