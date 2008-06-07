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Ширшов Павел



07.06.2008 Выбор ZOOM: маленькие ТВ для кухни и не только 1
21.04.2008 «HDI Show 2008» – унылая картина AV-хозяйства России 1
19.03.2008 BBK DV925HD: DVD-проигрыватель HD-формата 1
17.03.2008 TViX HD 5100 – HD-источник для вашего дома 1
11.03.2008 Телевизор JVC LT 32P80BU. Высокое качество на 32 дюймах 1
22.02.2008 Новая Sony BRAVIA KDL 40S3000. Преимущество HD Ready 1
22.10.2007 Nakamichi SoundSpace 5 — Hi-Fi в формате мини 1
25.09.2007 Проекторы с предельно высокой четкостью 1
05.09.2007 Самые ожидаемые телевизоры августа-сентября 2007 года 1
05.09.2007 Видеоочки – карманная альтернатива 35-дюймовому экрану 1
05.09.2007 ТВ Samsung 32R8 Art - благородный сплав искусства и технологий 1
05.09.2007 Телевизор P65FT00: новый флагман от Fujitsu 1
04.09.2007 Телевизоры 2007: Плазменные 1
04.09.2007 Великолепная семерка портативных DVD-плееров 1
04.09.2007 EMP 1815 - лучший портативный проектор от Epson 1
04.09.2007 10 советов как выбрать телевизор 1
04.09.2007 Лучшие проекционные технологии начала 21 века 1
05.07.2007 Samsung LE46M87 B — ЖК-телевизор с рекордной контрастностью 1
07.06.2007 Лучшие автомобильные DVD-плееры 1
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги 1
28.05.2007 Apple TV – иной принцип телевидения 1
25.05.2007 Проектор ViewSonic PJ258 – в симбиозе с iPod 1
22.05.2007 Новинки от Pioneer: обновления по всем фронтам 1
24.04.2007 Panasonic DVD LX110 – дорожный кинотеатр 1
12.04.2007 Toshiba HD E1 — HD DVD-плеер для России 1
23.03.2007 BBK DL375SI – портативный центр развлечений 1
14.02.2007 Pioneer DVR-940HX – DVD-рекордер с половиной терабайта «на борту» 1
25.01.2007 Toshiba TDP-ET20 – проектор-«бум-бокс» 1
22.01.2007 Samsung PS-42Q7 HR. Проверка на высокую четкость 1
17.01.2007 Epson EMP-S4 – хороший проектор за малые деньги 1
12.01.2007 InFocus IN76 – Проектор с «плазменной» картинкой 1
26.12.2006 Выбираем экран для проектора 1
12.12.2006 Panasonic PT-AX100E – гармония изображения 1
12.12.2006 Odeon LTD 1501D – медиацентр для студента и дачника 1
07.12.2006 Проекционные телевизоры сегодня 1
14.11.2006 Тест плазменного телевизора Panasonic TH 50PV600R 1
08.11.2006 Малый ЖК-телевизор – Philips 20PF5320 1
02.11.2006 «Золотые диски» за лучшие проекторы 1
31.10.2006 Телевизор Teckton TL-32VWTS – технология успеха 1
18.10.2006 Телевизор с высокой четкостью Hitachi 42PD8900TA 1

Публикаций - 54, упоминаний - 54

Ширшов Павел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Pioneer Corporation 373 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2436 12
Sony 5558 11
JVC Kenwood 373 7
Samsung Electronics 8909 7
Philips 1704 6
Nokia Corporation 5228 5
Toshiba Corporation 2745 5
Fujitsu 1616 5
Hitachi 1278 5
BBK Electronics 226 4
Seiko Epson Corporation 811 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 924 4
TI - Texas Instruments Incorporated 755 3
D&M Holdings - Denon & Marantz 47 3
Sanyo Electric 329 3
Sharp Corporation 963 3
Intel Corporation 10765 2
HP - Hewlett-Packard 3422 2
NEC 1667 2
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 2
Acer Group 2174 2
Apple Inc - Эппл Рус 10070 2
InFocus 65 2
Microsoft Corporation 20931 2
Pointer - Поинтер 8 1
JBL 139 1
Nvidia Corp 3002 1
Формоза - Formoza 152 1
Barco 47 1
Eastman Kodak 460 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 287 1
Qisda BenQ 364 1
DViCO 12 1
Rover - RoverComputers 333 1
Prestigio 201 1
QNAP Systems 56 1
Pirit - Пирит 75 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 57 1
Harman Kardon 244 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 341 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 31
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2965 27
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 23
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1410 22
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 9133 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3485 18
ТВ-тюнер - TV tuner 415 16
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1329 15
Телевизор - Телевизионный приёмник 883 15
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 14
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1226 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1995 13
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 228 10
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 9
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1331 9
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 9
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 8
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 217 8
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1022 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 402 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4848 6
PiP - picture in picture - картинка в картинке 173 5
WMA - Windows Media Audio 927 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12094 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 272 5
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10041 5
DivX - видеокодек 421 4
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 775 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 602 4
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 270 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2013 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 2
AAC - Advanced Audio Coding 376 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 2
TimeShift - функция отложенного просмотра 63 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 771 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 453 2
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 250 2
Samsung BD-проигрыватель 74 9
Apple iPod 1376 5
VK - Mail.ru Одноклассники 960 4
Epson 3LCD 84 4
DViCO TViX - серия медиаплееров 32 3
Adobe Photoshop 606 3
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 445 3
Microsoft Windows XP 2205 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 273 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3291 2
Denon DVD-проигрыватель 10 1
Philips Ambilight 66 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 224 1
DViCO TViX-HD - сетевой медиаплеер 20 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
R-Style Proxima MC-e 2 1
Fujitsu Scaleo 1 1
Apple iTunes Store 983 1
Prestigio DMC - ТВ-тюнер 1 1
Pioneer DVR - ТВ-тюнер 1 1
Apple iPhoto 54 1
Microsoft Windows Media Center 45 1
Sony Bravia 105 1
Nvidia GeForce GTX 3048 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 215 1
Ланит Treolan Irbis 74 1
Microsoft Word 552 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 534 1
ЭОС Дело СЭД 760 1
Apple Mac mini 162 1
НКТ - Р7-Офис 84 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 1
ASBIS Prestigio 191 1
Microsoft Windows 10 10064 1
Соловьев Сергей 40 1
Лебедев Артемий 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 81901 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33804 6
Япония 7878 6
Европа 7234 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11521 3
Земля - планета Солнечной системы 6384 3
Италия - Рим 149 2
Австралия - Австралийский Союз 2486 2
Польша - Республика 1451 1
Азия Восточная 61 1
Перу - Республика 217 1
Греция - Греческая Республика 630 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 766 1
Франция - Французская Республика 4915 1
США - Нью-Йорк 2583 1
Америка 1131 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9383 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10828 1
Русский язык 1649 4
Английский язык 373 4
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 125 2
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 220 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1164428, в очереди разбора - 1052652.
Создано именных указателей - 50992.
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