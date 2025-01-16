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Россия ЦФО Московская область Клин

Россия - ЦФО - Московская область - Клин


16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
11.10.2024 Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия» 1
22.12.2023 Пивоварня «Глетчер» отказались от ручного обновления «1С» благодаря сервису от «1С-ИЖТИСИ» 1
11.10.2023 AGC Glass Russia внедрила систему резервного копирования на базе «Кибер бэкапа» 1
28.02.2023 Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России 1
23.01.2023 746 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» в 2022 году 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
26.04.2022 Tele2 фиксирует рост спроса на конвергентный тариф на 91% 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
05.02.2016 BlaBlaCar может в 4 раза увеличить загруженность платных дорог 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
22.04.2013 ZOOM рекомендует: лучший "ультрабук тяжелого класса" ASUS Zenbook U500VZ 1
06.07.2012 «МегаФон» улучшил связь на более чем 30 объектах в Москве и области 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
23.03.2011 «Промсвязьбанк» купил систему платежей за ЖКХ 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
24.07.2008 ОЖД продолжает внедрение систем АСКОП 1
23.07.2008 ЖК и плазменные ТВ будут собирать в России 1
07.06.2008 Российская электроника в спячке: сны и надежды 1
28.05.2008 «Раском» модернизировал узлы доступа в Твери и Клину 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
04.04.2008 Клинские ЖК-телевизоры ждут решения правительства 1
09.01.2008 «Техносила» открыла пять гипермаркетов 1
16.11.2007 Монитор NEC LCD19WMGX: лучшее для Vista и фильмов 1
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги 1
02.04.2007 "МегаФон" улучшил мобильную связь в Москве и Московской области 1
02.03.2007 «Астор» автоматизировал новые магазины «Патэрсон» 1
11.10.2006 ОЖД вложила в безопасность 46 млн. руб 1
15.12.2005 Открытый офисный стандарт Microsoft увидит свет 1
31.10.2005 Раскол преподавателей: религия против науки? 1
06.03.2003 "ОБИНКО Технологии" создала антивирусный щит для крупной пивоваренной компании 1
08.07.2002 Неделя в Сети: псевдоневесты, хакеры в законе и перлюстрация е-мэйлов 1
29.06.2002 Чем занят мозг пока мы спим 1
29.06.2002 Чем занят мозг пока мы спим 1
29.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Телеком не хочет быть экономным 1
27.03.2002 "Московская Сотовая Связь" предложила услугу беспроводного высокоскоростного доступа в интернет под брендом "Аларис" 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8803 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 3
Jabil - Джейбил 29 3
Flex - Flextronics 89 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Microsoft Corporation 24623 2
Cisco Systems 5114 2
Samsung Electronics 10254 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 2
8213 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 2
HP Inc. 5685 2
Philips 2053 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 2
LG Electronics 3614 2
Sony 6544 2
Verysell - Верисел 317 2
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 2
Google LLC 11775 1
Ростелеком 9699 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 1
Qualcomm Technologies 1822 1
BBK Electronics Corp 313 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Intel Corporation 12197 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Apple Inc 12099 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Nvidia Corp 3487 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband 201 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 3
Мострансавто 66 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 66 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 119 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Открытие Арена - стадион 21 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Петровский парк 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Capital Group 73 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник 13 1
BP - British Petroleum 182 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Bharti Enterprises Group 54 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 65 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
Конти ГК - Континенталь-Сервис 5 1
ПИК - ПИК-Комфорт УК 8 1
Ладонеж 1 1
Химлаборприбор 2 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
SVAM Group - Глетчер 1 1
AGC Glass - Эй Джи Си Борский стекольный завод, БСЗ 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Парк Зарядье 40 1
Правительство Московской области - Московская областная дума 27 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 139 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4158 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Контрастность 2824 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Windows 7 1979 1
Pantone Eye One Display - калибратор 25 1
Asus U - Asus UL - серия ноутбуков 9 1
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 99 1
NVision Барьер 648 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 838 1
Nvidia GeForce GT 336 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
BBK DK - серия DVD-плееров. 6 1
NCR Realscan 19 1
NCR RealPOS 49 1
Pantone Validated 75 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Sumitomo - NEC - AccuSync LCD - серия мониторов 7 1
Microsoft Office 3734 1
Apache OpenOffice 472 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 1
PacketVideo PVPlatform - PVPlayer 4 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Эльбрус Технолоджис - Эльбрус Энтерпрайз АСУ 6 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Правительство Московской области - Добродел 32 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Покровский Иван 118 2
Маслов Михаил 12 2
Куртяник Надежда 251 2
Maquet Pierre - Маке Пьер 2 2
Иванов Сергей 388 1
Моносов Александр 18 1
Калинин Роман 4 1
Silver Michael - Сильвер Майкл 16 1
Кравцов Роман 83 1
Аверочкин Олег 1 1
Новоселов Евгений 18 1
Кисляков Евгений 93 1
Зайцев Александр 20 1
Сидоров Владимир 3 1
Орловский Виктор 379 1
Лазоренко Алексей 7 1
Смоленцев Александр 9 1
Романенко Андрей 91 1
Менькова Татьяна 62 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Суворов Александр 19 1
Левашов Александр 90 1
Калин Сергей 30 1
Авдонин Борис 6 1
Матвиенко Валентина 112 1
Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 1
Рытвинский Игорь 1 1
Ширшов Павел 76 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Novak Michael - Новак Майкл 1 1
Miller Jon - Миллер Джон 11 1
Miller Kenneth - Миллер Кеннет 3 1
Калугин Андрей 8 1
Афанасьев Вячеслав 4 1
Тарасов Сергей 40 1
Гусев Владимир 22 1
Потехина Ирина 18 1
Швыдкой Михаил 9 1
Ястржембский Сергей 4 1
Строфилов Юрий 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 20
Россия - РФ - Российская федерация 144186 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 10
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 8
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 149 8
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 126 7
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 78 7
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 7
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 134 6
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 81 6
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 102 6
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 294 5
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 40 5
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 90 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 202 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 34 4
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 4
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 38 4
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 48 4
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 94 4
Украина 7608 3
Япония 13282 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 59 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 146 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 99 3
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 78 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 190 3
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 34 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 67 3
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 62 3
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 367 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 3
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 28 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Сон - Somnus 428 2
Экзамены 428 2
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Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
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ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
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