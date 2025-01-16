Россия ЦФО Московская область Клин
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Покровский Иван 118 2
|Маслов Михаил 12 2
|Куртяник Надежда 251 2
|Maquet Pierre - Маке Пьер 2 2
|Иванов Сергей 388 1
|Моносов Александр 18 1
|Калинин Роман 4 1
|Silver Michael - Сильвер Майкл 16 1
|Кравцов Роман 83 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Зайцев Александр 20 1
|Сидоров Владимир 3 1
|Орловский Виктор 379 1
|Лазоренко Алексей 7 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Романенко Андрей 91 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Суворов Александр 19 1
|Левашов Александр 90 1
|Калин Сергей 30 1
|Авдонин Борис 6 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Costemale Philippe - Костемаль Филипп 3 1
|Рытвинский Игорь 1 1
|Ширшов Павел 76 1
|Бровкин Дмитрий 55 1
|Novak Michael - Новак Майкл 1 1
|Miller Jon - Миллер Джон 11 1
|Miller Kenneth - Миллер Кеннет 3 1
|Калугин Андрей 8 1
|Афанасьев Вячеслав 4 1
|Тарасов Сергей 40 1
|Гусев Владимир 22 1
|Потехина Ирина 18 1
|Швыдкой Михаил 9 1
|Ястржембский Сергей 4 1
|Строфилов Юрий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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