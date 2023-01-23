746 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» в 2022 году

В 2022 году на портале «Добродел» прошло 19 голосований и 79 опросов, в которых приняли участие более 746 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Жители Подмосковья активно делятся своим мнением на “Доброделе”. В 2022 г. на портале проходили голосования по разным темам – от установки детских площадок и расчистки прудов до оценки качества услуг связи. В них приняли участие более 746 тыс. человек», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Самой популярной в прошедшем году стала тема ремонта автомобильных дорог – проголосовало более 170 тыс. человек. На втором месте – сбор предложений по установке наружного освещения – 59 тыс. голосов.

Также 3600 жителей поделились своим мнением о предприятиях, загрязняющих окружающую среду. В тройку лидеров по количеству участников вошли городские округа: Ленинский, Химки и Клин.

С 2020 г. на «Доброделе» можно выбрать социально значимые проекты в рамках «Народного бюджета». Их создают неравнодушные жители Подмосковья. В 2022 г. 177 тыс. человек оставили свои голоса за понравившиеся инициативы. За три года в отборе проектов поучаствовало более 395 тыс. жителей региона.

«Портал “Добродел” работает с 2015 г. Всего за это время было проведено 87 голосований и 316 опросов с участием более 2,9 млн человек», – отметила Надежда Куртяник.

Сейчас на «Доброделе» можно поделиться предложениями по безопасности. Голосование продлится до 12 февраля 2023 г.