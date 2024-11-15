Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки

Т2: Химки и Подольск стали самыми «качающими» регионами Подмосковья Мытищах – жители города находятся в зоне действия LTE в 33 раза чаще, в Красногорске – в 31 раз, в Химках – в 30 раз. Рост потребления «голоса» в Московской области с января по ноябрь составил