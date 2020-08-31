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Россия
ЦФО
Московская область
Химкинский район
Химки

Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки


31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках
30.06.2016 Школьники в Химках оплачивают питание по ладони
19.10.2009 Radius Group построила ЦОД в Химках
10.03.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала магазин РАЙПО в г. Химки
15.12.2005 В Химках блокировано производство контрафакта

Публикаций - 125, упоминаний - 131

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6262 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 11
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 524 10
Центел - Центральный телеграф 366 8
Yandex - Яндекс 4701 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8578 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 463 3
HPE Aruba Networks 75 3
Астерос - Asteros 603 3
Avaya Inc - Avaya СНГ 955 3
Microsoft Corporation 21317 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 3
Google LLC 9595 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 3
Oberon - Оберон 43 2
АФК Система ПАО 1634 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 2
VMware 1984 2
Cisco Systems 4651 2
5323 2
Yota - Скартел 726 2
Adobe Systems 1357 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 2
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МФИ Софт 116 2
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Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 704 2
HP - Hewlett-Packard 3566 2
Компьюлинк УСП 143 2
Армада - РБК софт 667 2
Интеллектуальные системы 102 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 696 1
Dahua Technology 45 1
Lenovo Motorola 3354 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 135 1
Крок - Croc 1579 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 9
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 259 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4928 6
УЭК - Универсальная электронная карта 556 6
Мострансавто 62 5
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 108 5
Евросеть 1366 3
Почта России ПАО 1806 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 232 3
Posti Group Corporation - Itella 24 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 2
Яндекс.Такси 281 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 59 2
Цезарь Сателлит 33 2
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 5 1
Метрополис ТРК 35 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Гранд Корус 1 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 63 1
Самокат - сервис экспресс-доставки 24 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал 13 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 1
УВН Техника 1 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 192 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 24 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 28 1
АиФ АРИА 2 1
Аура Ярославль ТРЦ 1 1
Liebherr Group 40 1
Крокус Сити Молл 7 1
Мортон 18 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Серверы и компоненты 6 1
KR Properties 3 1
ПроектТехСтрой 1 1
Workki City - Сеть коворкингов 2 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 5
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 47 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 65 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 163 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3245 2
Правительство Норвегии - Вооружённые силы Норвегии - ВВС Норвегии - Королевские военно-воздушные силы Норвегии - Kongelige Norske Luftforsvaret 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 959 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 9 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3892 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 464 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 307 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 616 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1274 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 192 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 644 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 945 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 992 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 156 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 544 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7476 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1792 1
Парк Зарядье 16 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 5 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4187 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3783 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10165 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12424 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 4
WIPS - Wireless Intrusion Prevention System - WIDS - Wireless Intrusion Detection System 10 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 223 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3547 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 3
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Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 1431 2
Big Data - Большие данные 1837 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 264 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 90 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 919 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 351 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 257 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 640 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2081 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3812 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 695 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2571 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 378 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 80 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 618 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 168 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 3124 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1019 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 4339 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 519 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 137 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3278 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 248 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1523 1
Google Android 11609 5
Стрелка - Транспортная карта 138 4
Apple - App Store 2367 3
Google Play - Google Store - Android Market 2652 3
HPE Aruba IAP - серия роутеров 3 3
HPE Aruba Instant On 17 3
Apple iOS 6259 3
HPE Aruba Air 8 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 142 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 2
Космодром Байконур 1004 2
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 353 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 615 2
KIA Rio 9 2
Avaya Aura Experience Portal 10 2
Renault Kaptur 7 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 145 2
Яндекс.Авто 34 2
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 1
Яндекс Go 56 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Ford Focus - Компакт-кар 24 1
МегаФон - GSMЛайт 44 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 17 1
Yota SIM-карты 16 1
Autodesk Building Design Suite 7 1
Avaya Elite Multichannel 3 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 1
Luxe Retail TradeX 60 1
TomTom Navigator 12 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 10 1
ESA VEX - Venus Express 70 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
IBM SurePOS 35 1
Мегафон V - серия планшетов 5 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 25 1
МегаФон Wi-Fi FREE 8 1
Акулинин Игорь 20 4
Галкин Николай 17 3
Дронов Дмитрий 26 3
Пряникова Екатерина 3 2
Романов Константин 8 2
Астахов Михаил 3 2
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Куртеев Валентин 5 1
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Шмулевич Марк 88 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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