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Россия ЦФО Московская область Химкинский район Химки

Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки

Георгий Нисский "Мост через Химки" (1968) Георгий Нисский "Мост через Химки" (1968)
Валентин Никольский "Мост в Химках" (1964) Валентин Никольский "Мост в Химках" (1964)
Георгий Нисский "Мост через Химки" (1968)

СОБЫТИЯ


15.11.2024 Т2: Химки и Подольск стали самыми «качающими» регионами Подмосковья

Мытищах – жители города находятся в зоне действия LTE в 33 раза чаще, в Красногорске – в 31 раз, в Химках – в 30 раз. Рост потребления «голоса» в Московской области с января по ноябрь составил
13.09.2024 Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках

«Мегамаркет» открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью магазинов IKEA в ТЦ «М
31.08.2020 «ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках

стям поставки томографов для «Института ядерной медицины», который строит «Медицина» в подмосковных Химках. «Выгодные условия, которые мы стремимся предложить клиентам, и опыт финансирования пр
30.06.2016 Школьники в Химках оплачивают питание по ладони

В Химках учащиеся школы №25 оплачивают питание по ладони. Сервис под названием «Ладошки» основан на биометрической технологии оплаты питания по ладони школьника. Для оплаты необходимо выбрать блю
19.10.2009 Radius Group построила ЦОД в Химках

Компания «Радиус-ВИП», входящая группу компаний «Радиус» (Radius Group), объявила о завершении проекта строительства центра обработки данных в Химках для коммерческого заказчика. Специалисты «Радиус-ВИП» выполнили полный комплекс работ от поиска приемлемого помещения до комплекса приемо-сдаточных испытаний систем жизнеобеспечения ЦОД.
10.03.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала магазин РАЙПО в г. Химки

Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта комплексной автоматизации магазина сети Московского регионального союза потребительской кооперации (МСПК) в г. Химки. В состав МСПК входит около шестидесяти районных потребительских обществ (РАЙПО) и других потребительских организаций на территории московского региона. Напомним, что ранее компания «Серв
17.04.2008 Администрация городского округа Химки выбрала «Евфрат-Документооборот»

В Администрации городского округа Химки завершается процесс автоматизации работы с документами. Для реализации этого проекта администрацией была приобретена лицензия на 15 рабочих мест системы «Евфрат-Документооборот» и конфигу
15.12.2005 В Химках блокировано производство контрафакта

Вчера в Химках Московской области сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД, ФСБ и Генпрокуратуры России пресекли деятельность предприятия, производившего контрафактные аудио- и виде

Публикаций - 180, упоминаний - 187

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 23
Yandex - Яндекс 9216 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 8
Ростелеком 10948 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
Google LLC 12688 6
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Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 3
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Apple Inc 13154 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
9594 3
HPE Aruba Networks 98 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
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Oberon - Оберон 62 3
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ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Broadcom - VMware 2610 2
Cisco Systems 5372 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Telegram Group 2940 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
HTC Corporation 1512 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 11
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 6
Яндекс.Лавка 315 6
Мострансавто 69 5
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Медицина АО - Клиника академика Ройтберга 21 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
Почта России ПАО 2370 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Евросеть 1421 3
IKEA - ИКЕА 171 3
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
Этажи 0 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
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Корстон - Korston Hotels - Korston Group - Орлёнок Гостиничный комплекс 30 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 2
Цезарь Сателлит 43 2
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X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
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Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
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Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
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Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 3
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
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Apple iOS 8583 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
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Avaya Aura 124 3
KIA Rio Hatchback 24 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 2
Luxe Retail - TradeX 60 2
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 2
The Planetary Society - Cosmos 1 - солнечный парус 14 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Microsoft Windows 16882 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Яндекс.Авто 49 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
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Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 2
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Дронов Дмитрий 27 3
Куртяник Надежда 441 3
Галкин Николай 140 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 86 15
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 12
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 12
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 12
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 119 11
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 44 11
Европа 24964 11
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 9
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 99 8
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 44 8
Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 10
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 7
Аренда 2687 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 35 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 5
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1243 4
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 4
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
Phys.org 972 2
The Economist 49 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Известия ИД 770 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ВГТРК ГТРК Филиалы 30 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
BDI - Business Digitalization Index - Индекс цифровизации бизнеса 11 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
Зерокодер 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
День молодёжи - 27 июня 1087 5
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Le Bourget - Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget - Ле-Бурже международный авиасалон - Международный авиакосмический салон Париж-Ле-Бурже 35 2
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UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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