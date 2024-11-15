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Россия ЦФО Московская область Химкинский район Химки
СОБЫТИЯ
|15.11.2024
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Т2: Химки и Подольск стали самыми «качающими» регионами Подмосковья
Мытищах – жители города находятся в зоне действия LTE в 33 раза чаще, в Красногорске – в 31 раз, в Химках – в 30 раз. Рост потребления «голоса» в Московской области с января по ноябрь составил
|13.09.2024
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Склад «Мегамаркета» открылся на месте бывшей IKEA в Химках
«Мегамаркет» открыл в Химках первый склад на площадях, освобожденных ушедшей из России сетью магазинов IKEA в ТЦ «М
|31.08.2020
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«ВТБ Лизинг» поставит оборудование для строительства «Института ядерной медицины» в Химках
стям поставки томографов для «Института ядерной медицины», который строит «Медицина» в подмосковных Химках. «Выгодные условия, которые мы стремимся предложить клиентам, и опыт финансирования пр
|30.06.2016
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Школьники в Химках оплачивают питание по ладони
В Химках учащиеся школы №25 оплачивают питание по ладони. Сервис под названием «Ладошки» основан на биометрической технологии оплаты питания по ладони школьника. Для оплаты необходимо выбрать блю
|19.10.2009
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Radius Group построила ЦОД в Химках
Компания «Радиус-ВИП», входящая группу компаний «Радиус» (Radius Group), объявила о завершении проекта строительства центра обработки данных в Химках для коммерческого заказчика. Специалисты «Радиус-ВИП» выполнили полный комплекс работ от поиска приемлемого помещения до комплекса приемо-сдаточных испытаний систем жизнеобеспечения ЦОД.
|10.03.2009
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«Сервис Плюс» автоматизировала магазин РАЙПО в г. Химки
Группа компаний «Сервис Плюс» объявила о завершении проекта комплексной автоматизации магазина сети Московского регионального союза потребительской кооперации (МСПК) в г. Химки. В состав МСПК входит около шестидесяти районных потребительских обществ (РАЙПО) и других потребительских организаций на территории московского региона. Напомним, что ранее компания «Серв
|17.04.2008
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Администрация городского округа Химки выбрала «Евфрат-Документооборот»
В Администрации городского округа Химки завершается процесс автоматизации работы с документами. Для реализации этого проекта администрацией была приобретена лицензия на 15 рабочих мест системы «Евфрат-Документооборот» и конфигу
|15.12.2005
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В Химках блокировано производство контрафакта
Вчера в Химках Московской области сотрудники департамента экономической безопасности (ДЭП) МВД, ФСБ и Генпрокуратуры России пресекли деятельность предприятия, производившего контрафактные аудио- и виде
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Акулинин Игорь 20 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Абрамов Андрей 41 3
|Дронов Дмитрий 27 3
|Куртяник Надежда 441 3
|Галкин Николай 140 3
|Попов Алексей 339 2
|Романов Константин 58 2
|Петухов Максим 14 2
|Астахов Михаил 4 2
|Якушев Владимир 21 2
|Поляков Дмитрий 56 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Лядовой Сергей 7 2
|Плясенко Павел 20 2
|Черникова Алевтина 51 2
|Пряникова Екатерина 3 2
|Страх Александр 44 2
|Соломатин Виталий 3 2
|Sagan Carl - Саган Карл 11 2
|Буланов Юрий 3 2
|Kantrowitz Arthur - Кантровиц Артур 2 2
|Сибирцева Ирина 3 2
|Сибирцев Глеб 2 2
|Иманов Гусейн 13 2
|Tour James - Тур Джеймс 14 2
|Benford Gregory - Бенфорд Грегори 3 2
|Перескокова Марина 2 2
|Рязанов Антон 12 2
|Новиков Алексей 66 2
|Аракелян Арам 9 1
|Вислый Александр 20 1
|Долматов Денис 7 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кравченко Константин 101 1
|Клячин Александр 16 1
|Абрамков Александр 44 1
|Левашов Александр 92 1
|Бортников Александр 30 1
|Кимак Александр 2 1
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