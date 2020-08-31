Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Химкинский район
Химки
Публикаций - 125, упоминаний - 131
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акулинин Игорь 20 4
|Галкин Николай 17 3
|Дронов Дмитрий 26 3
|Пряникова Екатерина 3 2
|Романов Константин 8 2
|Астахов Михаил 3 2
|Якушев Владимир 17 2
|Страх Александр 41 2
|Рубцов Сергей 28 2
|Лядовой Сергей 7 2
|Рязанов Антон 11 2
|Новиков Алексей 39 2
|Попов Алексей 329 2
|Шадаев Максут 428 2
|Черникова Алевтина 26 2
|Храпа Александр 1 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Тураева Александра 1 1
|Ручьев Александр 1 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Бастрыкин Александр 12 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Курбанов Тимур 8 1
|Толстой Лев 31 1
|Лисицин Евгений 17 1
|Лобушкин Георгий 13 1
|Рабовский Семен 30 1
|Шестаков Алексей 4 1
|Можайцев Алексей 5 1
|Куртеев Валентин 5 1
|Самойленко Галина 6 1
|Козельский Вячеслав 8 1
|Гуркин Дмитрий 8 1
|Солок Валерия 8 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Смирнова Елена 10 1
|Спицына Наталия 16 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Володин Роман 22 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 803 3
|CNews RND - R&D.CNews 2111 2
|The Economist 42 2
|РИА Новости 750 1
|N+1 - Издание 114 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru