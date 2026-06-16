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Администрация городского округа Химки

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО 1
30.06.2016 Школьники в Химках оплачивают питание по ладони 1
17.04.2008 Администрация городского округа Химки выбрала «Евфрат-Документооборот» 3

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Администрация городского округа Химки и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Рексофт - Reksoft 485 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 504 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12675 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3715 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33015 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24995 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13787 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35567 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60702 1
Оцифровка - Digitization 5116 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63810 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2833 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12882 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Ильин Дмитрий 41 1
Смирнова Елена 15 1
Земская Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163976 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 179 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 342 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 314 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 936 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8461 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33234 1
НКО - Некоммерческая организация 624 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11308 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450132, в очереди разбора - 728240.
Создано именных указателей - 196168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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