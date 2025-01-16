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Смирнова Елена



16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 1
15.09.2023 КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь 1
26.01.2023 В России создается ИТ-система управления технологическими процессами в автопроме 1
31.01.2017 CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока» 1
30.06.2016 Школьники в Химках оплачивают питание по ладони 1
29.06.2015 «Группа ГАЗ» оптимизировала оборот бухгалтерских документов 1
25.03.2013 Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
01.03.2013 Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий 1
21.01.2013 Конференция: «Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий» 1
09.12.2008 Россия: маркетинговые бюджеты мигрируют в интернет 1
18.05.2007 Детские игрушки будут проходить психологическую экспертизу 1
22.09.2005 "Классика" RFID пришла в Россию 1
22.11.2004 Банки отказываются от "самописания" в ИТ 1
22.02.2002 Неделя в Сети: Что такое интернет и как с ним бороться? 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Смирнова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 16 3
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 50 2
Dell EMC 5027 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
Diasoft - Диасофт 870 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
Quorum - Кворум - 126 1
Ramax - Рамакс 115 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
HPE - Juniper Networks 426 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 313 1
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
Бифит - Bifit 84 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Амтел-Сервис 36 1
Caravan - Караван 89 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Brocade Communications Systems 241 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 1
Демос 60 1
Dell Technologies - Dell Computer 2135 1
Yandex - Яндекс 7339 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Цифра ГК 2426 1
Forbis 4 1
Kyocera 241 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 14 1
Степ Ап - Step Up 12 1
ANSYS 75 1
SAP SE 5276 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 3
КапиталЪ Страхование 19 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
РАО ЭС Востока - РАО Энергетические системы Востока 38 1
Чукотэнерго АО 4 1
РусГидро - Сахалинэнерго - Сахалинская энергоснабжающая компания - Сахалинская ГРЭС 10 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Volvo Cars 253 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Мегаполисресурс ГК 8 1
Ferronordic - Ферронордик машины 5 1
Камчатскэнерго ПАО - Паужетская ГеоЭС - Мутновская ГеоЭС - геотермальная электростанция 21 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Администрация городского округа Химки 2 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 3
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 63 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
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CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 334 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 314 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1326 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Visa VisaNet 10 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Kyocera ECOSYS 33 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Microsoft Azure 1408 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 7 1
Siemens Teamcenter 66 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 7 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Нанософт - nanoCAD 94 1
Siemens - Simatic - Simatic Net 19 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 235 1
Белик Сергей 17 3
Максименко Владимир 10 3
Новиков Алексей 59 2
Абрамов Сергей 73 2
Мацюк Владимир 3 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 2
Путин Владимир 3171 2
Харченко Вячеслав 2 2
Смильгин Олег 2 2
Постриган Константин 2 2
Маркелов Константин 40 1
Рензяев Константин 62 1
Корнеев Андрей 5 1
Головачев Михаил 20 1
Попова Мария 141 1
Сафронов Юрий 67 1
Шифман Эдуард 17 1
Сафронов Евгений 8 1
Яшин Олег 9 1
Крупянский Федор 6 1
Коптев-Дворников Владимир 6 1
Соколова Виктория 5 1
Лаврентьева Наталья 7 1
Бунимович Евгений 4 1
Маргелов Михаил 4 1
Земская Елена 1 1
Горшков Михаил 4 1
Демидов Михаил 133 1
Журавлев Вадим 2 1
Никитина Юлия 4 1
Емельченков Сергей 140 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Горегляд Валерий 2 1
Шостак Юрий 2 1
Шадаев Максут 1008 1
Жеглов Глеб 5 1
Коротков Андрей 85 1
Bayer Michael - Байер Майкл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Европа 21767 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Польша - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5432 1
Европа Восточная 3075 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 388 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 158 1
Япония 13282 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Украина 7608 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Чехословакия 16 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Мозамбик - Республика 44 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
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МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
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