Смирнова Елена
|16.01.2025
|Цифровая платформа для автопрома 1
|15.09.2023
|КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь 1
|26.01.2023
|В России создается ИТ-система управления технологическими процессами в автопроме 1
|31.01.2017
|CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока» 1
|30.06.2016
|Школьники в Химках оплачивают питание по ладони 1
|29.06.2015
|«Группа ГАЗ» оптимизировала оборот бухгалтерских документов 1
|25.03.2013
|Почему Россия не спешит внедрять "зеленые" ИТ 1
|01.03.2013
|Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий 1
|21.01.2013
|Конференция: «Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий» 1
|09.12.2008
|Россия: маркетинговые бюджеты мигрируют в интернет 1
|18.05.2007
|Детские игрушки будут проходить психологическую экспертизу 1
|22.09.2005
|"Классика" RFID пришла в Россию 1
|22.11.2004
|Банки отказываются от "самописания" в ИТ 1
|22.02.2002
|Неделя в Сети: Что такое интернет и как с ним бороться? 1
Смирнова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Белик Сергей 17 3
|Максименко Владимир 10 3
|Новиков Алексей 59 2
|Абрамов Сергей 73 2
|Мацюк Владимир 3 2
|Мацкевич Дмитрий 20 2
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 2
|Путин Владимир 3171 2
|Харченко Вячеслав 2 2
|Смильгин Олег 2 2
|Постриган Константин 2 2
|Маркелов Константин 40 1
|Рензяев Константин 62 1
|Корнеев Андрей 5 1
|Головачев Михаил 20 1
|Попова Мария 141 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Шифман Эдуард 17 1
|Сафронов Евгений 8 1
|Яшин Олег 9 1
|Крупянский Федор 6 1
|Коптев-Дворников Владимир 6 1
|Соколова Виктория 5 1
|Лаврентьева Наталья 7 1
|Бунимович Евгений 4 1
|Маргелов Михаил 4 1
|Земская Елена 1 1
|Горшков Михаил 4 1
|Демидов Михаил 133 1
|Журавлев Вадим 2 1
|Никитина Юлия 4 1
|Емельченков Сергей 140 1
|Стрельцов Анатолий 11 1
|Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
|Горегляд Валерий 2 1
|Шостак Юрий 2 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Жеглов Глеб 5 1
|Коротков Андрей 85 1
|Bayer Michael - Байер Майкл 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
|Известия ИД 624 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|Gartner - Гартнер 3556 1
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
|In-Stat 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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