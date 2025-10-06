Разделы

Цифра ГК Диспетчер MES


Комплекс ИТ-продуктов для машиностроения «Диспетчер» соответствует требованиям безопасности ФСТЭК России по 4-му уровню доверия.  

УПОМИНАНИЯ


06.10.2025 «Цифра» завершила проект совместно с Горьковским автозаводом 1
16.01.2025 Цифровая платформа для автопрома 1
21.09.2023 У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО 1
14.02.2023 Комплекс ИТ-продуктов «Диспетчер» ГК «Цифра» получил сертификат ФСТЭК 1
26.01.2023 В России создается ИТ-система управления технологическими процессами в автопроме 2
15.04.2022 «Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Цифра ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 136 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3295 1
8802 1
1С-Битрикс - Bitrix 612 1
Top Systems - Топ Системы 77 1
Компас 20 1
Siemens AG - Siemens Group 2623 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 67 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 985 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 445 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 359 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 171 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4731 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2113 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 69 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71388 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 863 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55785 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22326 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 928 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16897 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1852 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1124 2
Оцифровка - Digitization 4839 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33293 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1393 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5147 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7151 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 354 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2331 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 972 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4484 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13186 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6089 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16833 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7404 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7261 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3070 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26779 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5720 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13289 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4676 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8027 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2346 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7404 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8505 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2373 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25636 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4006 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1057 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12187 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6879 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3346 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 537 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 465 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 633 1
Top Systems T-Flex PLM 24 1
Цифра ГК - Диспетчер MDC 3 1
Емельченков Сергей 141 2
Смирнова Елена 15 2
Аронсон Михаил 26 1
Растопшин Павел 46 1
Головкин Константин 6 1
Чуранов Василий 11 1
Туев Виталий 2 1
Дроздов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154166 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3132 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3307 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19972 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5522 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5206 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 425 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9893 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7227 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6211 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9446 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1597 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 82 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6247 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14780 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7902 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2820 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 316 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3147 1
