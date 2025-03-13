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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170872
ИКТ 13301
Организации 10436
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Мероприятия 845

Чехословакия

Чехословакия

13.03.2025 Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 1
31.10.2019 Умер основатель советской школы искусственного интеллекта 1
15.07.2014 Союз филателистов России: Почтовая марка никуда не исчезнет 1
26.08.2011 Club.CNews: История контактных линз 1
26.01.2010 NAVTEQ: статистика использования навигаторов за 2009 год 1
07.06.2006 Новые атомные реакторы Болгарии готова поставить Чехия 1
07.06.2006 Новые атомные реакторы Болгарии готова поставить Чехия 1
04.07.2003 Soviet Union или просто .SU 1
31.05.2002 Вооруженные силы хоронят окружающую среду 1
31.05.2002 Военный сектор - основная угроза экологии 1
31.05.2002 Вооруженные силы хоронят окружающую среду 1
31.05.2002 Военный сектор - основная угроза экологии 1
10.04.2002 Acer обновила линейку ноутбуков - TravelMate серии 620 и 630 1
22.02.2002 Неделя в Сети: Что такое интернет и как с ним бороться? 1
09.04.2001 Tele Danmark может приобрести контрольный пакет акций польского оператора Szeptel 1
21.07.2000 Статуя Ленина будет выставлена на онлайновом аукционе Sothebys 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Чехословакия и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12236 2
Microsoft Corporation 24712 2
Демос 60 2
Dell EMC 5037 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2560 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Nvidia Corp 3518 1
Oracle Corporation 6726 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 153 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 438 1
Brocade Communications Systems 242 1
HPE - Juniper Networks 427 1
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 14 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 314 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Caravan - Караван 89 1
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 223 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 48 1
Tele Danmark - TDC 32 1
Cronyx 7 1
JVC Kenwood 416 1
МегаФон - NetByNet - ORC 13 1
Donuts Inc - Afilias 33 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Росатом - Белене АЭС 25 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 126 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 59 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 4
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 98 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5010 2
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 151 2
Правительство Болгарии - Совет министров Республики Болгария - Министерски съвет - органы государственной власти 33 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2538 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5997 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2770 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3368 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1096 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 327 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 730 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 273 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 120 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
Greenpeace - Гринпис 128 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 206 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6798 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1141 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28044 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4932 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2941 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25624 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16113 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24680 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6441 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16235 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7183 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1010 2
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 247 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9406 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4272 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 663 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11165 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11507 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12157 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2977 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12610 1
DDR - Double data rate 2753 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6884 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 13990 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4131 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13890 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67229 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7352 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30036 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6406 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51402 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14489 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7681 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11199 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9410 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2169 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1405 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep 106 1
Microsoft Windows 2000 8660 1
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 1
HERE Technologies - NAVTEQ Traffic 10 1
Visa VisaNet 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 39 1
Intel Pentium III 781 1
Miller Joanna - Миллер Джоанна 4 4
Thomas William - Томас Уильям 4 4
Brauer Jurgen - Брауер Юрген 4 4
Ostling Kristen - Остлинг Кристен 4 4
Воробьев Андрей 168 2
Коротков Андрей 85 2
Fiala Miroslav - Фиала Мирослав 4 2
Zdebor Roman - Здебор Роман 2 2
Путин Владимир 3205 1
Солдатов Алексей 99 1
Коптев-Дворников Владимир 6 1
Сафронов Евгений 8 1
Степанов Дмитрий 23 1
Анисимов Михаил 15 1
Поспелов Дмитрий 1 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 20 1
Сафронов Юрий 67 1
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 53 1
Смирнова Елена 14 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Яшин Олег 9 1
Крупянский Федор 6 1
John von Neumann - Джон фон Нейман 16 1
Маргелов Михаил 4 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Горегляд Валерий 2 1
Никитина Юлия 4 1
Журавлев Вадим 2 1
Илюшин Александр 1 1
Lim Drahoslav - Лим Драгослав 1 1
Жеглов Глеб 5 1
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52313 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2896 10
Россия - РФ - Российская федерация 146164 9
Чехия - Чешская Республика 1311 9
Германия - Федеративная Республика 12725 6
Польша - Республика 1964 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14241 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43549 4
Европа 21836 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13365 4
Канада 4900 4
Земля - планета Солнечной системы 10420 4
Евразия - Евразийский континент 616 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 4
Украина 7640 3
Болгария - Республика 777 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14170 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17209 2
Испания - Королевство 3724 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 2
Франция - Французская Республика 7870 2
Азия - Азиатский регион 5572 2
Европа Восточная 3102 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 2
Беларусь - Белоруссия 5744 1
Италия - Итальянская Республика 4365 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17549 1
Индия - Bharat 5485 1
Ближний Восток 2958 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1123 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 1
Америка Южная 854 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1583 1
Великобритания - Северная Ирландия 59 1
Венгрия 814 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 1
Румыния 731 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11030 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51660 4
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 732 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2625 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8677 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4038 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2460 4
Зоология - наука о животных 2657 4
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 414 4
Ботаника - Растения - Plantae 1053 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29482 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10036 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5017 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 643 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3182 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2774 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5466 2
Философия - Philosophy 450 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3567 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1520 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8838 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18798 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1295 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9953 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1752 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48508 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6211 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11052 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4707 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1797 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6019 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2854 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6974 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2146 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8119 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3512 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 1
Washington Profile 142 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 1
Известия ИД 636 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
HERE Technologies - NAVTEQ Tracking Study 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 949 1
МЭИ - Московский энергетический институт 146 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1224 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
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