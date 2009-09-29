Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75249
ИКТ 7047
Организации 5092
Ведомства 1257
Ассоциации 576
Технологии 2698
Системы 15727
Персоны 25042
География 1352
Статьи 945
Пресса 793
ИАА 551
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 777

Microsoft Windows XP Home

Microsoft Windows XP Home


29.09.2009 Microsoft меняет домашнюю Vista на XP бесплатно
07.07.2009 Первый нетбук Sony Vaio. ФОТО
07.07.2009 Sony представила нетбук
19.03.2007 СЗАГС объявил конкурс на поставку ПО
22.02.2007 Вышла бета-версия F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista
15.11.2006 В Agent ActiveX найдена уязвимость
20.04.2006 Sharp представил новую линейку ЖК с Windows-компьютерами
20.02.2006 "Глобальное потепление" - настоящий ноутбук от Acer за $799
09.11.2005 В продуктах Microsoft обнаружены критические уязвимости
07.04.2005 В Microsoft Explorer найдена новая уязвимость
29.03.2005 Microsoft и ЕС выбрали имя для новой Windows
10.03.2005 Aspire T620: новый игровой компьютер Acer
01.02.2005 "Аквариус" выпустил легкий широкоформатный ноутбук
18.05.2004 Acer начал поставки новой серии мобильных ПК Aspire
28.01.2004 "Фабрика Квазар-Микро" выпустила новую модель ноутбука
25.09.2003 Microsoft в СНГ: объем продаж вырос на 55% в 2003 финансовом году
27.02.2003 "Коробка" для "чайника"
27.02.2003 "Коробка" для "чайника"
26.02.2003 R.&K. выпускает новый продукт Wiener BOX
26.07.2002 Казнь мобильника, кукла с небольшими мозгами и надутый динамик
03.06.2002 Hewlett-Packard представила новые модели HP Omnibook
25.12.2001 Fujitsu представила ноутбук LifeBook P Series

Публикаций - 194, упоминаний - 215
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»