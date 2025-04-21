Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173232
ИКТ 13479
Организации 10552
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3426
Системы 25387
Персоны 74336
География 2807
Статьи 1511
Пресса 1207
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2616
Мероприятия 847

Ефремов Дмитрий



21.04.2025 ГК «Аквариус» внедрила «1С:ITILIUM» и в два раза ускорила работу технической поддержки 1
22.10.2024 Анонс новой версии «Аксиома 3.0» 1
14.10.2024 Дмитрий Ефремов -

Дмитрий Ефремов, «Интерпроком»: Нет поломкам, отказам и простоям: правила управления активами

 2
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
31.03.2014 Устройства Lenovo оснащены защитой от «АльтЭль» 1
11.01.2010 Гендиректор «Русской Медиагруппы» получил премию Правительства РФ в области науки и техники 1
21.08.2009 Windows 7: Бесплатное обновление стоит десятки долларов 1
13.03.2007 России ПК с Linux не нужны 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Ефремов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24785 2
HP Inc. 5709 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2001 2
InterProCom - Интерпроком 44 2
Lenovo Group 2302 1
Dell EMC 5043 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2568 1
Toshiba Corporation 2934 1
Формоза - Formoza 177 1
Fujitsu 2043 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 389 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
AltEll - АльтЭль 26 1
Ф-Центр 26 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 149 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2857 1
МКБ - Московский кредитный банк 568 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4307 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3189 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6046 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1921 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20273 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25826 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68093 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30297 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14564 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11329 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14442 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5429 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11629 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52103 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 803 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8788 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3541 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 210 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2576 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1511 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 670 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3199 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7602 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12606 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 290 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 434 1
Моноблок - Monoblock PC 983 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16302 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2511 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2207 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3801 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1741 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4029 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28559 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10509 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 672 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31516 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4990 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12751 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 403 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9332 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2198 1
Microsoft Windows 15840 3
Linux OS 10156 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 738 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1015 2
Microsoft Windows 7 1984 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1772 1
Microsoft Windows XP 2406 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 183 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 1
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 1
AltEll Trust 8 1
Microsoft RemoteFX 25 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 402 1
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 43 1
Юниверс дата - Юниверс MDM 29 1
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 26 1
Датафлот репликация 3 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 285 1
НКТ - Р7-Офис 399 1
Microsoft Office Excel 1214 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Путин Владимир 3227 1
Тарасенко Евгений 1 1
Богомаз Анна 4 1
Францев Викентий 8 1
Кожевников Сергей 21 1
Корчагин Олег 9 1
Крымова Екатерина 9 1
Абачев Абулферз 8 1
Азопкова Ирина 4 1
Лихницкий Павел 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 147572 7
Германия - Федеративная Республика 12757 1
Европа 21879 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8890 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52111 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14842 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1506 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1762 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48857 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11075 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4740 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19007 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2486 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 982 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6062 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13928 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29802 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2790 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2187 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2477 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 390 1
Правительство РФ - Государственные премии 22 1
Правительственные награды Российской Федерации 6 1
День молодёжи - 27 июня 927 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354479, в очереди разбора - 759287.
Создано именных указателей - 173232.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153