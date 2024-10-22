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Анонс новой версии «Аксиома 3.0»

Компания «Интерпроком» объявляет о выходе новой версии 3.0 отечественной платформы «Аксиома». Эффективное управление физическими активами является одним из важнейших факторов повышения непрерывности и устойчивости работы предприятий, где производственные фонды играют критически важную роль. Современный цифровой уровень управления критически важными активами, техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) способствует повышению надежности и безопасности работы оборудования, охране труда и экологии, повышает устойчивость компаний в условиях экономической турбулентности. Использование «Аксиома» позволяет минимизировать поломки, аварии и простои, действовать проактивно, сокращать расходы ТОиР, снижать стоимость владения активами и продлевать срок их службы, соответствовать высоким стандартам работы. Новая версия платформы «Аксиома» стала продолжением работы компании «Интерпроком» над развитием инициатив по импортозамещению зарубежного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Интерпроком».

«Аксиома 3.0» позволяет создавать системы корпоративного уровня класса АС ТОиР осуществлять цифровизацию управления процессами технического обслуживания, ремонта и эксплуатации производственного оборудования, используя только собственные разработки, отечественное ПО и свободно распространяемое ПО. Она может стать альтернативой зарубежному ПО IBM Maximo и IBM Tririga, SAP PM, SAP RE, Infor EAM, ABB – Ventyx, Loy & Hutz - Wave Facilities, Oracle eBusiness Suite - Enterprise Asset Management, IFS - Enterprise Asset Management.

Отечественная «Аксиома 3.0» реализована на основе клиент-серверной архитектуры, с возможностью работать через веб-интерфейс и новым ролевым многопользовательским доступом. Предусмотрена настройка под требования клиента с минимальным использованием программного кода. Расширены возможности поддержки работы мобильных пользователей с персональных устройств. На серверных узлах работа может осуществляться в среде отечественных операционных систем Astra Linux и «Ред ОС», на клиентской части - ОС Astra Linux, «Ред ОС» и при необходимости Windows. В качестве СУБД используются отечественные СУБД Postgres Pro и Tantor, свободно распространяемое ПО сервер приложений WildFly. Предусмотрена быстрая и простая «загрузка-выгрузка» данных в систему «Аксиома» с помощью отечественных таблиц «Р7-офис», «МойОфис», а также Microsoft Excel.

«Для нас очень важно в рамках государственной задачи по достижению технологического суверенитета не просто замещать функционал зарубежного ПО, а разрабатывать современные отечественные прикладные программные продукты и обеспечивать их корректную работу с российским инфраструктурным ПО и аппаратными системами, образуя на предприятиях заказчиков надежную и динамичную ИТ-инфраструктуру нового поколения. Надеемся, что функционал, который реализован в новой версии отечественной платформы «Аксиома» позволит не только обеспечить устойчивость и непрерывность работы российских предприятий, но и станет драйвером их новых достижений», - отметил Дмитрий Ефремов, директор департамента управления активами предприятия, компания «Интерпроком».

При создании новой версии основные фокусы были сделаны, с одной стороны, на удобство пользователей и реализацию механизмов графической настройки приложений, форм, логических процессов обновления данных, отображения планов работ, а с другой – на усиление отказоустойчивости системы и оптимизацию кода для повышения ее производительности.

В частности, реализован новый функционал графического календарно сетевого планирования для оптимизации управления сложными разветвленными комплексами работ, которые требуют участия большого числа исполнителей, затрат ограниченных ресурсов и сокращения до минимума продолжительности проекта.

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Конструктор отчетных форм позволяет создавать и изменять отчеты в соответствии с текущей операционной деятельностью, требованиями руководства и регуляторов. Проведена адаптация платформы «Аксиома» для обеспечения ее совместной работы со свободно-распространяемой системой отчетности BIRT.

Реализованы механизмы отказоустойчивости с применением обмена сессионными данными пользователей между узлами, разграничение полномочий осуществляется на основании ролевой модели и поддержки аутентификации с применением разных источников пользовательских данных.

Возможна роботизация ряда рутинных работ с помощью программных роботов и ИИ. В частности заведение множества объектов при паспортизации – «привычная» задача для роботов.

Интерфейс имеет возможность изменения цветовой гаммы и брендинга согласно корпоративным стандартам заказчика.

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