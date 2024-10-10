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DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными

DIS Group и 2D Systems заключили соглашение о совместном продвижении единой российской платформы по управлению данными, в которую входит ETL-решение «Плюс7 ФормИТ», решение по управлению данными «Юниверс DG», решение по управлению мастер-данными «Юниверс MDM» и решение для создания онлайн-копий систем и баз данных «Датафлот Репликация». Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

2D Systems – российский интегратор, работает на рынке более пяти лет, обладает портфелем, который объединяет решения в области управления данными, базовой инфраструктуры, офисных приложений, информационной безопасности, а также интерактивные и мультимедийные решения.

Компания DIS Group предлагает решения, которые внесены в реестр российского ПО и успешно внедрены в таких организациях как МКБ, ДИТ Москвы, ВТБ, «Галамарт», «Русгидро», Счетная палата России и др.

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Цифровизация

«Партнерство с компанией DIS Group позволит значительно расширить портфель наших решений и объединить совместные усилия в продвижении инновационной российской платформы по управлению данными. Мы видим растущий спрос со стороны клиентов на такие решения и будем рады предоставить доступ к самым передовым технологиям на российском рынке для управления данными», — отметил исполнительный директор 2D Systems Дмитрий Ефремов.

«Сотрудничество с 2D Systems позволит DIS Group укрепить лидирующие позиции на рынке решений для управления данными и предложить надежные отечественные продукты еще большему количеству заказчиков. Мы уверены, что совместные усилия наших компаний принесут заметные результаты», — сказал генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

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