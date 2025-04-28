Датафлот Репликация — отечественное решение для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчётности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Продукт обеспечивает возможность использования в реальном времени данных без воздействия на высоконагруженные системы организаций. Копии данных могут создаваться в различных СУБД, кластерах Hadoop и т.д.