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Датафлот репликация


Датафлот Репликация — отечественное решение для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчётности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Продукт обеспечивает возможность использования в реальном времени данных без воздействия на высоконагруженные системы организаций. Копии данных могут создаваться в различных СУБД, кластерах Hadoop и т.д.


28.04.2025 «Датафлот» представил версию ПО с поддержкой источников данных Greenplum и аналогов для онлайн репликации 1
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
17.07.2024 «Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
28.08.2023 Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Датафлот репликация и организации, системы, технологии, персоны:

DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 150 2
Датафлот 8 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 20 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 20 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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