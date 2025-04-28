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Датафлот репликация
Датафлот Репликация — отечественное решение для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчётности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Продукт обеспечивает возможность использования в реальном времени данных без воздействия на высоконагруженные системы организаций. Копии данных могут создаваться в различных СУБД, кластерах Hadoop и т.д.
Датафлот репликация и организации, системы, технологии, персоны:
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 150 2
|Датафлот 8 2
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
|Юниверс дата - ЮД Капитал УК 20 1
|DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 20 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 1
|Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
|РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
|МКБ - Московский кредитный банк 570 1
|Ефремов Дмитрий 8 1
|Магсумов Ринат 2 1
|Лихницкий Павел 56 1
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