«Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Датафлот», разработчик программного обеспечения для создания онлайн-копий систем и баз данных, объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise 15 и «Датафлот Репликация» версии 2024.1. Об этом CNews сообщили представители компании DIS Group.

Совместимость решения «Датафлот» с российской СУБД Postgres Pro дает возможность предлагать заказчикам полностью импортонезависимый программный стек.

В ходе испытаний специалисты проверили работоспособность «Датафлот Репликация» 2024.1 в среде СУБД Postgres Pro Enterprise 15 и убедились в полной доступности всех функций компонентов программного стека. По результатам успешного тестирования Postgres Professional выдал сертификат, подтверждающий совместимость решений.

СУБД может выступать для решения «Датафлот Репликация» одновременно источником и приёмником данных. Решение предоставляет возможности чтения данных напрямую из файлов журналов транзакций, что исключает возникновение дополнительной нагрузки на системы-источники в процессе репликации и обеспечивает высокую производительность обработки данных, простоту развертывания и настройки.

Ринат Магсумов, технический директор «Датафлот»: «Успешно пройденные испытания совместимости двух платформ подтверждают универсальность и эффективность решения «Датафлот Репликация» и расширяют для российских заказчиков, пользующихся СУБД Postgres Pro, возможности доступа к передовому программному обеспечению для организации процесса перемещения и копирования данных».

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Датафлот Репликация» — отечественное решение для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчётности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Продукт обеспечивает возможность использования в реальном времени данных без воздействия на высоконагруженные системы организаций. Копии данных могут создаваться в различных СУБД, кластерах Hadoop и т.д.