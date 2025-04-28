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Магсумов Ринат



28.04.2025 «Датафлот» представил версию ПО с поддержкой источников данных Greenplum и аналогов для онлайн репликации 1
17.07.2024 «Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Магсумов Ринат и организации, системы, технологии, персоны:

Датафлот 8 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 150 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11655 1
Программный стек 217 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 155 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 739 1
Датафлот репликация 4 1
Apache Hadoop 437 1
Россия - РФ - Российская федерация 147876 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8943 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4953 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356117, в очереди разбора - 758458.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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