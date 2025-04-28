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Магсумов Ринат
|28.04.2025
|«Датафлот» представил версию ПО с поддержкой источников данных Greenplum и аналогов для онлайн репликации 1
|17.07.2024
|«Датафлот» подтвердил совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
Магсумов Ринат и организации, системы, технологии, персоны:
|Датафлот 8 1
|DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 150 1
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 413 1
|Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 739 1
|Датафлот репликация 4 1
|Apache Hadoop 437 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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