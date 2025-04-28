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«Датафлот» представил версию ПО с поддержкой источников данных Greenplum и аналогов для онлайн репликации

Компания «Датафлот», разработчик программного обеспечения для создания онлайн-копий систем и баз данных, анонсировала выход новой версии своего продукта – «Датафлот Репликация» 2025.1, который предназначен для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчетности. Новая версия расширяет возможности работы с хранилищами данных и задач миграции данных, а также создания резервных реплик. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Одним из наиболее значимых нововведений является поддержка Greenplum: в новой версии предусмотрена возможность создания онлайн-реплик для источников данных на базе этой архитектуры, включая СУБД Arenadata DB, RT.Warehouse, а также другие аналогичные системы. Решение позволяет формировать резервные копии данных из Greenplum с возможностью переноса части нагрузки на них, что повышает скорость работы и отказоустойчивость системы.

Кроме того, «Датафлот Репликация» 2025.1 поддерживает работу с приемниками данных S3 и HDFS в формате Parquet и с протоколом аутентификации Kerberos. Также добавлено многопоточное извлечение и запись данных в режиме несколько потоков для одной таблицы при начальной синхронизации из Oracle DB в PostgreSQL и обратно, что дает возможность масштабировать скорость миграции данных. При репликации данных на PostgreSQL предусмотрена поддержка внешних ключей.

В числе новых функций также режим Soft delete, при включении которого записи не удаляются из приемника, а лишь помечаются как удаленные. Данный функционал востребован при построении хранилищ.

Новая версия продукта уже доступна для существующих пользователей и новых клиентов. Продажу и внедрение «Датафлот Репликация» осуществляет мастер-дистрибьютор DIS Group.

«Мы уверены, что обновленная версия «Датафлот Репликация» поможет нашим клиентам эффективнее решать задачи управления данными, минимизировать риски и оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру. Будем рады предложить новые возможности как действующим, так и будущим клиентам», – отметил Ринат Магсумов, технический директор «Датафлот».

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