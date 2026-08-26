Wildberries выпустил собственного «убийцу» нацмессенджера «Макс»

Маркетплейс открыл россиянам доступ к своему фирменному мессенджеру WB Chat. Он работает в режиме бета-тестирования и пока предлагает многочисленные возможности – сообщения, звонки, каналы, обмен медиаконтентом и пр. Пользоваться им могут только пользователи Wildberries. Конкурировать WB Chat будет в первую очередь с нацмессенджером «Макс» – почти все прочие мессенджеры в России или замедлены, или заблокированы, или навсегда закрыты.

И купить, и пообщаться

Российский маркетплейс Wildberries открыл пользователям доступ к своему фирменному мессенджеру WB Chat, сообщили CNews представители группы RWB (Wildberries входит в нее). Сервис доступен виде отдельного приложения для iOS и Android, а также им можно пользоваться со смартфона или ПК через браузер.

К моменту выпуска материала WB Chat был доступен для скачивания в Apple App Store (для iPhone и iPad), Google Play и российском RuStore. Редакция CNews обратилась к представителям Wildberries с вопросом о планах по выпуску отдельного приложения для Windows, macOS и Linux и ожидает ответа.

Ко дню публичного запуска WB Chat функционировал в тестовом режиме, то есть все, кто его установят, станут бета-тестерами, притом бесплатными. По крайней мере, в RWB пока не говорят, что будут платить пользователям бета-версии сервиса. Как долго продлится открытое бета-тестирование, разработчики тоже не уточняют.

Интерфейс и основные возможности мессенджера

Издатель приложения, по информации из Google Play – компания WB FZE. Она зарегистрирована в свободной экономической зоне Хамрия в эмирате Шарджа (ОАЭ).

Не для всех и не для каждого

Установить WB Chat может любой россиянин, но авторизоваться в нем получится далеко не у каждого. Для этого потребуется наличие WB ID, то есть для начала потребуется зарегистрироваться в экосистеме Wildberries.

Также есть ограничение по версии ОС – на старые смартфоны и планшеты WB Chat установить не получится, придется пользоваться им только через браузер. Мессенджеру нужны минимум Android 12 (вышла в 2021 г.) или iOS 18 (2024 г.).

В отличие от «Макса», мессенджер WB Chat из Google Play и App Store пока не удаляют

На этапе тестирования в WB Chat внедрили основные функции современного мессенджера – текстовое общение, отправка видео и фотографий, поддержка статусов, возможность подписываться на чужие каналы и создавать свои. Также есть групповые чаты, аудио- и видеозвонки.

Отметим, что в WB Chat бесплатно доступна функция расшифровки голосовых сообщений. Telegram, к примеру, просит за нее деньги.

«WB Chat тестировался внутри компании и теперь доступен внешним пользователям в режиме бета-тестирования. У мессенджера базовый функционал для повседневного общения с возможностью последующего расширения за счёт экосистемных сценариев: обсуждения покупок, коммуникации с брендами и продавцами, а также взаимодействия с сервисами Wildberries и повседневного общения», – сообщили CNews представители Wildberries.

Пользователям не понравилось

Wildberries постарался скопировать в WB Chat почти все функции других мессенджеров. Здесь есть «Избранное», папки с чатами, нижняя панель навигации а-ля Telegram, а также профиль пользователя, где можно менять не только имя и статус, но и фотографию.

Однако пользователей новый мессенджер пока не воодушевляет. К моменту выпуска материала у него было более 1000 скачиваний в Google Play и рейтинг 2,5 из 5 на основе 27 отзывов.

Новый мессенджер пользователям не понравился

Также стоит отметить, что в пользовательском соглашении есть отдельный раздел, посвященный запретам и ограничениям. Он оказался весьма внушительным по своим размерам.

Полная свобода общения отсутствует

Конкурентов почти не осталось

К моменту релиза открытой бета-версии WB Chat конкурентов у него на российском рынке почти не осталось. Многие популярные мессенджеры заблокированы или замедлены, а менее популярные, а также культовые – закрыты. Соперничать WB Chat придется в первую очередь с нацмессенджером «Макс» за авторством холдинга VK, у которого также есть фирменный «VK Месседжер». Они, в отличие от WB Chat, удалены из Google Play и Apple App Store.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Соперников у WB Chat не так уж много

В список заблокированных и замедленных в России мессенджеров входят как минимум Telegram, Signal, Discord и Viber. Свою работу прекратили отечественные «ТамТам», «Агент Mail.ru» и ICQ (за ними тоже стоит VK), а также американский Skype.