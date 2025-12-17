Разделы

«Компит Эксперт» и DIS Group будут совместно продвигать в Белоруссии российские решения по управлению данными

ИТ-компании «Компит Эксперт» и DIS Group заключили соглашение о совместном продвижении в Белоруссии российских решений по управлению данными для государственных и коммерческих организаций, в том числе CDC-решения «Датафлот Репликация», Lakehouse-платформы «Селена», решения по управлению данными «Юниверс Data Governancе», а также ряда других продуктов. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Компания «Компит Эксперт» занимается внедрением ИТ-решений уже более 30 лет. В ее сферу деятельности входит внедрение программных решений для обработки, хранения и использования данных, автоматизации бизнес-процессов, разработка заказных программных продуктов, техническая поддержка и сопровождение корпоративных информационных систем.

«Для развития нашего продуктового портфеля мы выбираем наиболее эффективные решения, которые позволяют решать ключевые бизнес-задачи наших заказчиков, такие как интеграция данных из различных источников, обеспечение качества данных и их использование для повышения эффективности деятельности, ускорения принятия управленческих решений. Партнерство с компанией DIS Group позволит предложить нашим заказчикам комплексные решения в области управления данными, уже доказавшие свою эффективность в знаковых проектах в России», – отметил Павел Петрулевич, генеральный директор «Компит Эксперт».

«Интеграция наших стран работает на благо интеграции бизнеса в сфере управления данными. Рады приветствовать «Компит Эксперт» как нового бизнес-партнера DIS Group в Республике Беларусь. Нами была проведена большая подготовительная работа, и я уверен, что впереди нас ждут масштабные и интересные проекты цифровой трансформации», – сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Решения, предлагаемые компанией DIS Group, входят в реестр российского ПО.

