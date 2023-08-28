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Решение для репликации данных от DIS Group вошло в реестр ПО Минцифры

В реестр российского ПО Минцифры вошло решение для создания онлайн-копий систем и баз данных «Датафлот репликация». Мастер-дистрибьютор – DIS Group. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

«Современные предприятия располагают огромными объемами данных, и для правильного бизнес-решения важно, чтобы они всегда оставались в зоне доступа, были актуальны, целостны и единообразны на всех носителях, будь то озера, хранилища или облака. «Датафлот репликация» – это важное решение в портфеле DIS Group, которое сделает работу с данными максимально эффективной и гибкой», – сказал генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

«Датафлот репликация» – решение для создания онлайн-копий систем и баз данных для формирования операционной отчетности, снижения нагрузки на системы-источники, а также обеспечения отказоустойчивости. Область применения: финансовый сектор, информационная безопасность, ритейл, здравоохранение, промышленное производство и другие.

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DIS Group – ИТ-компания, которая предлагает решения в области управления данными, бизнес-аналитики, защиты информации, а также осуществляет консалтинг и внедрение проектов по данным направлениям. Работает с российскими компаниями-разработчиками «Дата инновации», «Юниверс дата» и «Датафлот», продукты и решения которых включены в реестр российского ПО.

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