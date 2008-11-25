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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Абачев Абулферз

СОБЫТИЯ


25.11.2008 Оборот «Формозы» в 2008 г. вырос в 2,5 раза 1
23.10.2008 В Сальске открылся магазин «Компьютеры Formoza» 1
27.09.2007 ЕС: новые ПК нужно продавать без ОС 1
12.07.2007 «Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку» 1
25.05.2007 ПК: Acer в России не нашел конкурентов 1
13.03.2007 России ПК с Linux не нужны 1
19.02.2007 «Ф-Центр» станет клоном «Формозы»? 1
26.01.2007 «Формоза» выпустила новую материнскую плату 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Абачев Абулферз и организации, системы, технологии, персоны:

Формоза - Formoza 179 8
Microsoft Corporation 25775 3
Ф-Центр 27 3
Intel Corporation 12811 2
HP Inc. 5883 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
Nvidia Corp 4002 2
K-Systems - К-Системс 140 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Dell EMC 5180 1
Apple Inc 13156 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
ДКС - Диэлектрические Кабельные системы 27 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 9 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 637 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
DDR - Double data rate 3083 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1651 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 108 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Nvidia nForce 111 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Windows XP Home 196 1
Ф-Центр - FLEXTRON 4 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Microsoft Windows XP 2431 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Nvidia SLI 164 1
AMD Sempron 68 1
Азопкова Ирина 4 2
Шаров Владимир 35 2
Мишин Глеб 70 2
Ефремов Дмитрий 10 1
Gartenberg Michael - Гартенберг Майкл 21 1
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 47 1
Singleton Alex - Синглтон Алекс 2 1
Джеус Александр 2 1
Воронецкий Эдуард 47 1
Конаш Дмитрий 21 1
Томашко Юрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24964 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
VNUNet.com 214 1
Gartner - Гартнер 3658 1
Gartner - Dataquest 353 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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