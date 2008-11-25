Индексная книга (каталог) CNews*
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Абачев Абулферз
СОБЫТИЯ
|25.11.2008
|Оборот «Формозы» в 2008 г. вырос в 2,5 раза 1
|23.10.2008
|В Сальске открылся магазин «Компьютеры Formoza» 1
|27.09.2007
|ЕС: новые ПК нужно продавать без ОС 1
|12.07.2007
|«Формоза» подарила Wi-Fi-центр «Орленку» 1
|25.05.2007
|ПК: Acer в России не нашел конкурентов 1
|13.03.2007
|России ПК с Linux не нужны 1
|19.02.2007
|«Ф-Центр» станет клоном «Формозы»? 1
|26.01.2007
|«Формоза» выпустила новую материнскую плату 1
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Абачев Абулферз и организации, системы, технологии, персоны:
|Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
|Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 9 1
|Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
|Nvidia nForce 111 2
|Linux OS 11533 2
|Microsoft Windows 16882 2
|Microsoft Windows XP Home 196 1
|Ф-Центр - FLEXTRON 4 1
|Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
|Microsoft Windows XP 2431 1
|AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 1
|AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
|Nvidia SLI 164 1
|AMD Sempron 68 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.