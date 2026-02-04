Разделы

Россия ЮФО Ростовская область Сальский район Сальск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск

СОБЫТИЯ


04.02.2026 «Айтеко» внедрила решение для видеоконтроля промышленной печати на предприятиях «Сегежа Групп» 1
13.02.2025 T2 усилил сеть во всех городах Ростовской области в 2024 году 1
14.08.2024 «Связной» возродился. На останках легендарного ритейлера строят новую сеть. Открыты первые магазины 1
11.06.2024 Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager 1
26.01.2018 МТС увеличила число БС LTE в Ростовской области на 22% 1
13.12.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь и интернет в селах Ростовской области 3
03.08.2016 4G-интернет Tele2 доступен в 20 регионах России 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 2
25.11.2015 МТС обеспечила работу сетей LTE в 104 населенных пунктах Ростовской области 1
06.02.2015 К системе денежных переводов «Юнистрим» присоединился «РостФинанс» 1
01.10.2014 За полгода количество LTE-абонентов МТС в Ростовской области увеличилось в 8 раз 1
18.09.2014 МФЦ Ростовской области приступили к выдаче электронных подписей 1
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
26.12.2013 МТС в Ростовской области увеличила количество базовых станций на 26% 2
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 3
18.09.2013 Герман Лопаткин -
Число заявлений на получение электронных госуслуг растет на 10-20% в месяц
 1
10.06.2013 Optima протянула линию связи между Пятигорском и Сальском 1
21.12.2012 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Ростовской области 1
05.03.2012 «МегаФон» увеличит скорость 3G-интернета в Ростовской области 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
20.11.2009 «МегаФон» готовит запуск 3G в новых регионах ЮФО 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
13.01.2009 «Синтерра» вложила более 100 млн руб. в расширение магистральной сети в ЮФО 1
23.10.2008 В Сальске открылся магазин «Компьютеры Formoza» 2
22.10.2008 III квартал 2008: продажи «Телефон.Ру» выросли на треть 1
01.09.2008 «Телефон.Ру» открыл свой пятисотый магазин 1
27.03.2008 ЮТК увеличит количество точек Wi-Fi 1
01.03.2007 АСУТП подстанции «Волгодонск» сдана в промышленную эксплуатацию 2
08.06.2006 В России закрывают нелегальные ТВ-сети 1
16.07.2004 "Ростовэлектросвязь" подключает по 445 телефонов в день 1
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону 1

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10069 9
Шахты 0 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 7
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 232 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 2
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
Энергострой МН 2 1
Samsung Electronics 10691 1
Cisco Systems 5232 1
Xiaomi 2020 1
Apple Inc 12720 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 512 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
РТСофт - RTSoft 95 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Формоза - Formoza 177 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 835 1
Optima Integration - Оптима-интеграция 23 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения - НИИПТ Растр - НИИ промышленного телевидения Растр 15 1
СЭА - Союзэлектроавтоматика 1 1
Телефон.Ру 92 3
Связной ГК 1384 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 2
Лукойл - ВДК-Энерго - Волгодонская тепловая генерация - Волгодонская ТЭЦ-2 1 1
ПСБ - Связь.ON - Связь.ОН 23 1
ГФК - Галичский фанерный комбинат 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
Visa International 1976 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 144 1
Евросеть 1417 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Вятский фанерный комбинат 7 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 47 1
Энерго-Юг - Южэнергосетьпроект - Ростовтеплоэлектропроект 2 1
РостФинанс КБ 2 1
101Hotels.com 456 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13006 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6717 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 682 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1419 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1103 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5184 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 2
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 259 2
USB modem - USB модем 309 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 2
Аксессуары 4134 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 2
Мобильная связь - голосовые услуги 323 2
Товарная матрица - Ассортиментная матрица 14 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4951 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
РТСофт - SMART-КП Электра 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 120 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
SAP Work Management 10 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Nseries 538 1
Eaton Powerware ИБП 67 1
FreePik 1486 1
Apple iPhone 15 164 1
Барков Алексей 37 4
Лопаткин Герман 104 3
Лысов Денис 32 3
Орловский Виктор 399 1
Голубев Василий 40 1
Иванова Дагмара 44 1
Слизень Виталий 243 1
Фадеев Андрей 30 1
Догадин Михаил 18 1
Марьясов Игорь 35 1
Козлов Игорь 47 1
Пальчун Кирилл 70 1
Ожаровский Александр 5 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Юсипова Наталья 6 1
Мотлях Константин 21 1
Карпушкин Владимир 10 1
Абачев Абулферз 8 1
Носко Борис 4 1
Самойлов Аркадий 4 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1687 25
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 116 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 106 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 13
Россия - РФ - Российская федерация 158146 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 7
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 13 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2108 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск 10 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 23 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион - Донской край 43 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 3
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 44 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 346 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 724 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 10 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Усть-Донецкий 6 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика - Назрань 54 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 9 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2937 2
Россия - СФО - Новосибирск 4693 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 848 2
Россия - ПФО - Самарская область 1478 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2234 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1711 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10413 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2303 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 266 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5298 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Автомагистраль М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 48 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2201 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
VK - Mail.ru Hi-tech 49 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
