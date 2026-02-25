Получите все материалы CNews по ключевому слову
ГФК Галичский фанерный комбинат
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ГФК и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 2
|АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 18 1
|Ростелеком 10438 1
|АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
|АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 145 4
|Вятский фанерный комбинат 7 1
|Козлов Игорь 47 1
|Голуб Василий 29 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Крещенко Александр 1 1
|Мусаев Рамиль 3 1
|Русских Роман 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421311, в очереди разбора - 726355.
Создано именных указателей - 190918.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.