ГФК Галичский фанерный комбинат


СОБЫТИЯ

25.02.2026 МТС внедрила систему контроля доступа на фанерном комбинате «Сегежа Групп» в Галиче 1
11.06.2024 Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager 1
05.04.2022 «Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области 2
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ГФК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 2
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 18 1
Ростелеком 10438 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 145 4
Вятский фанерный комбинат 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4373 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4710 2
Умные платформы 1895 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12384 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1225 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11210 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1042 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 883 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9619 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17228 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11523 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1162 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1006 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3206 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7371 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1386 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2472 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 935 1
SAP Work Management 10 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Козлов Игорь 47 1
Голуб Василий 29 1
Смирнов Владимир 39 1
Крещенко Александр 1 1
Мусаев Рамиль 3 1
Русских Роман 3 1
Россия - ЦФО - Костромская область 446 3
Россия - РФ - Российская федерация 158807 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 288 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Галич 11 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 6 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2823 1
Ergonomics - Эргономика 1693 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8254 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2813 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 1
