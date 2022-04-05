Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области

«Ростелеком» развернул канал связи для Галичского фанерного комбината, возводимого российским лесопромышленным холдингом Segezha Group (входит в АФК «Система») в Галиче. Специалисты компании проложили более 45 километров оптики, произвели монтаж и наладку необходимого телекоммуникационного оборудования. Теперь будущему комбинату доступен широкополосный доступ в Сеть, а значит, и многочисленные цифровые сервисы провайдера.

Роман Русских, директор филиала «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях, сказал: «Предоставленный канал связи позволит сотрудникам завода передавать данные на скорости до 100 Мбит/с. Наша современная оптическая инфраструктура станет надежным фундаментом для дальнейшего подключения любых цифровых сервисов и услуг. Имея широкополосный доступ к интернету, заказчик cможет, например, подключить сервис «Видеонаблюдение» для обеспечения безопасности производства. Также на территории комбината можно будет развернуть виртуальную АТС, которая позволит эффективнее выстраивать коммуникации с клиентами и партнерами. А для работы с большими объемами информации мы рекомендуем подключиться к нашему виртуальному центру обработки данных. Все эти предложения сейчас находятся в стадии обсуждения».

Владимир Смирнов, директор Галичского фанерного комбината, сказал: «Галичский фанерный комбинат — один из самых масштабных greenfield-проектов российского лесопромышленного комплекса. Холдинг является якорным инвестором территории опережающего социально-экономического развития «Галич» (ТОСЭР «Галич»). Поэтому при выборе цифрового партнера основными критериями для нас были: качественный сервис, высокий уровень технологий и адекватная стоимость телекоммуникационных услуг. Всем этим требованиям отвечает «Ростелеком». Мы довольны работой, проделанной оператором, и надеемся на долгосрочное сотрудничество».

При подключении фиксированного интернета от «Ростелекома» корпоративные клиенты могут выбрать тарифный план, включающий именно те услуги, которые необходимы конкретному предприятию.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программист потратил $10 тыс. и 8 месяцев жизни, чтобы подключить быстрый интернет

Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета»

Россияне могут остаться без сотовой связи. Грядут масштабные сбои в работе сетей

Хозяева МТС отказались от контрольного пакета акций компании

Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна»

Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников

Как сохранить все фото из Instagram и перейти на другую площадку: подробная инструкция

Что такое метавселенная и как она работает: объясняем простыми словами

Показать еще

Наука

Ущерб от астероида, убившего динозавров, еще страшнее, чем считалось

Изображение с телескопа Уэбба опровергает законы физики

Что средневековые скелеты рассказывают о современных пандемиях?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022