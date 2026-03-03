Разделы

Россия ЮФО Ростовская область Морозовск

Россия - ЮФО - Ростовская область - Морозовск

СОБЫТИЯ


03.03.2026 К сезону весенних автопутешествий на федеральной трассе Р-260 Волгоград-Ростов усилили мобильную инфраструктуру 1
28.06.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь для 100 тыс. сельских жителей Ростовской области 1
21.06.2016 «Мегафон» досрочно построил ВОЛС в Ростовской области 1
13.10.2010 ЮТК инвестировала 25 млн руб. в строительство 40 км ВОЛС в Ростовской области 1
29.01.2009 Выручка «Телефон.Ру» в 2008 г. выросла на 31% 1
22.10.2008 III квартал 2008: продажи «Телефон.Ру» выросли на треть 1
09.04.2008 МТС улучшила качество связи в Ростовской области 1
22.08.2006 Объявлен конкурс на замену мощных телевизионных передатчиков 1
09.06.2006 Лицензионное ПО в "Астоне": шаг к IPO 1
31.01.2002 "Вымпелком-Р" начал работать в Ростове-на-Дону 1
30.03.2000 В строительство оптической линии связи "Ростов-на-Дону - Морозовск" будет инвестировано более 100 млн. рублей 1

Шахты 0 4
МегаФон 10158 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14736 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9261 2
Т2 - Т2 Мобайл - РОСС - Ростовская Сотовая Связь 10 1
Samsung Electronics 10746 1
Ростелеком 10457 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Microsoft Corporation 25365 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
KPMG 272 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 108 1
Телефон.Ру 92 2
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Связной ГК 1385 1
Евросеть 1417 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6430 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22088 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25628 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74249 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29014 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4057 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4868 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57915 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6722 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5206 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11226 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3934 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1051 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1345 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 364 1
VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 38 1
Товарная матрица - Ассортиментная матрица 15 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4989 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9506 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12462 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3995 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32261 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17259 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16717 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9627 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1105 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3213 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика - Microsoft VLSC - Microsoft Volume Licensing Service Center 115 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 969 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8879 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2175 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 757 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5804 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15017 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11645 1
Стандартизация - Standardization 2255 1
Аксессуары 4156 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9526 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4725 1
Управляемость - Manageability 1986 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Nokia Nseries 538 1
Барков Алексей 37 2
Кирютенко Александр 1 1
Фадеев Андрей 30 1
Золотовицкий Михаил 20 1
Кравченко Эдуард 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1704 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2456 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 5
Россия - РФ - Российская федерация 159109 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 95 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 23 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 67 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 28 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 178 3
ДНР - Донецк - Донецкий регион 169 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кирово-Чепецк 44 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2957 2
Россия - СФО - Новосибирск 4727 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3441 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 347 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 108 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 117 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Курганинск 15 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Киселевск 32 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Урюпинский район - Урюпинск 15 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тимашевск 22 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белебеевский район - Белебей 9 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион - Донской край 43 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 58 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Белорецк 18 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Армавир 46 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46247 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4350 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1653 1
Германия - Федеративная Республика 12977 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1136 1
Россия - ПФО - Самарская область 1493 1
Украина 7823 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17502 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26154 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15328 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2323 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1717 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3742 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20512 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6808 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 205 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5985 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3420 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51543 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2980 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 173 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1568 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2197 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
